Beim Pre-Event in WoW levelt ihr gerade schneller als je zuvor auf Stufe 70

In World of Warcraft könnt ihr gerade sehr schnell leveln. In nur wenigen Stunden habt ihr einen frischen Charakter auf 70 – oder einen alten endlich nachgezogen.

Das Event „Strahlende Echos“ ist das Pre-Event zur nächsten WoW-Erweiterung „The War Within“. In den ersten Stunden sah es so aus, als würde das Event ein riesiger Flop werden. Die Meinung in der Community war verheerend, Spielerinnen und Spieler konnten mit den langen Wartezeiten nichts anfangen.

Doch Blizzard reagierte blitzschnell. Innerhalb weniger Stunden überarbeiteten sie das ganze Event, verbesserten es an vielen Stellen und sorgten dafür, dass es keinerlei Wartezeiten mehr gibt – und nahezu alle waren glücklich.

Besonders glücklich sind aber alle, die noch einige Charaktere leveln müssen. Denn das geht mit dem Event nun innerhalb weniger Stunden.

Viel XP für wenig Aufwand

Seit der Überarbeitung des Events gibt es permanent Missionen zu erfüllen. Reist einfach nach Dalaran und springt von dort in das jeweils aktive Portal, um bis zur nächsten vollen Stunde Erinnerungen zurückzuschlagen.

Der Abschluss einer Erinnerung gewährt extrem viele Erfahrungspunkte – knapp ein halbes Level auf den niedrigen Stufen, später noch immer ein gutes Viertel, zusätzlich zu den Kill-XP.

Da ihr die Erinnerungen am laufenden Band abschließt und kaum eine länger als 2-3 Minuten benötigt, dauert ein Level-Up nur selten länger als 10 Minuten – in vielen Fällen wird das sogar deutlich rascher der Fall sein, sodass ihr innerhalb weniger Stunden bereits zum Maximallevel aufgeschlossen habt.

Als hübschen Begleiteffekte erhaltet ihr permanent die Erinnerungsreste. Diese könnt ihr, sobald der Charakter dann Stufe 70 hat, gegen starke Ausrüstung eintauschen. Dann fängt euer Charakter mit Gegenstände auf Itemlevel 480 an und kann damit im Grunde an absolut jeder Endgame-Aktivität teilnehmen oder dem Launch von The War Within ganz entspannt entgegensehen.

Nach der Überarbeitung sind fast alle mit dem Event happy.

Tipps und Tricks für schnelles Leveln bei den Strahlenden Echos

Grundsätzlich ist es lohnender, das ganze Event aktiv zu begleiten. Ihr könnt zwar „afk“ in den Quest-Gebieten der aktiven Erinnerungen stehen und erhaltet dann den dicken XP-Bonus für den Abschluss des jeweiligen Events – egal ob ihr teilgenommen habt oder nicht – aber die aktive Teilnahme beschleunigt den Prozess.

Das liegt vor allem daran, dass die Mobs in den Erinnerungen jede Menge Erfahrungspunkte geben. Ihr müsst sie lediglich mit einer Fähigkeit oder einem Angriff „taggen“, damit ihr auch die XP erhaltet.

Daher ist es wichtig, schon möglichst früh Talente zu wählen, die Flächenschaden verursachen, damit ihr viele Mobs auf einmal taggen könnt, die dann von der Gruppe an Spielern niedergemacht werden.

Ein weiterer Punkt ist die erwähnte Gruppe an Spielern. Meistens gibt es einen ganzen Pulk an Charakteren, der von Punkt zu Punkt fliegt. Versucht, immer bei dieser Masse von Charakteren zu bleiben. Sie beschleunigen den Abschluss der Erinnerungen und erhöhen damit die Rate, mit der ihr XP sammelt.

Wenn ihr diese Tipps berücksichtigt, dann könnt ihr frische Charaktere von Stufe 10 bis Stufe 70 innerhalb von knapp 4 Stunden leveln – wenn ihr euch XP-Buffs abholt, wie den vom Dunkelmond-Jahrmarkt, dann sogar noch ein kleines bisschen schneller.

Die einzige Level-Methode, die aktuell noch schneller ist, das ist die Teilnahme an WoW Remix: Mists of Pandaria. Dort könnt ihr Charaktere noch schneller leveln. Allerdings sind diese Heldinnen und Helden dann noch für knapp 2 Wochen an Pandaria gebunden und können erst dann im Rest der Welt gespielt werden, wenn The War Within seinen Release feiert.