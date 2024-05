WoW: The War Within – Alle Informationen zur neuen Erweiterung

The War Within erscheint bald und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um alles über die nächste Erweiterung von World of Warcraft zu erfahren.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft ist nicht mehr weit weg. Doch worum geht es eigentlich in WoW: The War Within? Was ist die Story? Was sind die großen Features und Veränderungen?

Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Übersicht über alle Neuerungen von World of Warcraft The War Within geben.

Der Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert, schaut also gelegentlich vorbei.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Alpha von WoW: The War Within läuft bereits. Unser Redakteur Karsten Scholz hat bereits von seinen ersten Eindrücken der Alpha berichtet.

Der Release findet noch im Jahr 2024 statt, vermutlich im frühen Herbst oder späten Sommer.

Das neue Maximal-Level ist Stufe 70.

Der Account wird zur Kriegsmeute, fast alle Ressourcen und Erfolge sind dann accountweit.

Jede Klasse bekommt Heldentalente, neue Fähigkeiten mit Wahlmöglichkeiten.

Irdene Zwerge werden ein neues, verbündetes Volk.

Eine neue Klasse gibt es nicht.

Die Beta von The War Within

Gegenwärtig läuft bereits die Alpha von The War Within, zu der nur wenige Personen zugelassen sind. Hier werden nach und nach die Gebiete und Features freigeschaltet.

Später öffnet auch noch die Beta, zu der dann mehr Spielerinnen und Spieler eingeladen werden. Für die Beta kann man sich klassisch anmelden. Wer einen garantierten Beta-Zugang will, kann sich auch die kostspielige „Epic Edition“ der Erweiterung vorbestellen.

Große Features von The War Within

The War Within hat nur wenige große Features, die auf den ersten Blick nicht so bedeutend erscheinen mögen. Das liegt aber vor allem daran, dass WoW verstärkt neue „Evergreen“-Features bringen will, die dem Spiel über lange Zeit guttun.

Heldentalente

Anstatt die bisher bekannten Talentbäume weiter aufzupusten, bekommt jede Klasse neue „Helden-Talente“. Das sind kleinere, separate Talent-Bäume. Jede Spezialisierung hat die Auswahl aus zwei Sets an Heldentalenten, wobei sich mehrere Spezialisierungen die gleichen Sets teilen können.

Die Helden-Talentbäume sind so gemacht, dass sie die Spielweise eurer Klasse ein wenig ändern und zumeist ein oder zwei Fähigkeiten deutlich verbessern. Auf Stufe 70 habt ihr alle Talente eines Helden-Talentbaumes freigeschaltet, wobei es einige „Wahl-Talente“ gibt, bei denen ihr euch zwischen 2 Optionen entscheiden müsst.

Kriegsmeute

Eines der größten Features, auf das Fans seit Jahren gewartet haben, sind die „Kriegsmeuten“. Das ist im Grunde kein tatsächliches Feature, sondern eine Abkehr vom bisherigen, charakter-orientierten Design des Spiels.

Künftig werden beinahe alle Errungenschaften im Spiel accountgebunden sein. Fortschritt bei Ruf-Fraktionen („Ruhm“), Erfolge, aber auch der Abschluss von Story-Quests wird für den ganzen Account gelten.

Gleichzeitig könnt ihr eure Ressourcen viel einfacher zwischen Charakteren hin und her schicken. Das geht auch wegen der neuen Kriegsmeuten-Bank, die accountweiten Platz für Materialien, Ausrüstung und mehr bietet. Das Freischalten dieser Bank ist aber teuer und kostet insgesamt über 3 Millionen Gold, wenn man wirklich alle Plätze will.

Delves – Die Tiefen von Azeroth

Für Fans von Outdoor-Content gibt es künftig die „Delves“. Das sind so etwas wie Mini-Dungeons, die ihr in der offenen Welt finden könnt. Hier kämpft ihr an der Seite eines NPCs (wie etwa Brann Bronzebart) und erforscht unterirdische Höhlen nach Schätzen und besonderer Beute.

Die Delves können zwar im Alleingang bewältigt werden, ihr könnt aber auch als Gruppe losziehen.

Die Delves zählen auch zur wöchentlichen Belohnungs-Kiste und sollen Ausrüstung bieten, die ungefähr auf dem Niveau von „Mythisch+5“ oder den heroischen Raids liegt.

Delves sollen nur 5 bis 15 Minuten dauern, eignen sich also auch für eine kurze Session WoW.

Delves haben mehrere Schwierigkeitsgrade, sodass man bessere Belohnungen und mehr Herausforderung aktivieren kann.

Die neuen Gebiete in The War Within

Zum Start der Erweiterung gibt es 4 neue, große Gebiete. 3 davon sind unterirdische Höhlen, wenngleich diese so weiträumig und vegetativ abwechslungsreich sind, dass man häufig gar nicht bemerkt, dass man sich unterirdisch befindet.

Insel von Dorn

Die Insel wurde vor der westlichen Küste von Pandaria entdeckt und stellt den Einstieg in die neue Erweiterung dar. Hier trefft ihr auf die Irdenen und ihr Land Khaz Algar. Gleichzeitig liegt hier die neue Hauptstadt Dornogal, die für Allianz und Horde als neuer Hub der Erweiterung gelten wird.

Die Schallenden Tiefen

Der Abstieg in die Tiefen des Planeten beginnt in den Schallenden Tiefen. Hier leben ebenfalls Irdene, die sogenannten „Maschinensprecher“. Sie benutzen alte Gerätschaften der Titanen, um die Welt zu formen und sich gegen jene zu stellen, die den Irdenen im Weg stehen – und das sind inzwischen einige, die aus der Tiefe nach oben drängen.

Heilsturz

Heilsturz wird von einem riesigen Kristall an der Decke der Höhle erleuchtet. Dadurch gibt es sogar blühende Vegetation und mehrere Völker können hier überleben. Darunter auch eine Splittergruppe der die Arathi, lichttreuen Menschen, die im permanenten Kampf gegen die Neruber gefangen sind.

Azj-Kahet

Azj-Kahet ist das Zentrum des Neruber-Königreiches und der Mittelpunkt ihrer Kultur. Hierhin ist Xal’atath aufgebrochen, um die Neruber mit neuen Kräften zu mutieren und so eine Armee zu erschaffen, die von niemandem aufgehalten werden kann (bis wir mal wieder vorbeikommen).

Die Story von The War Within

Bisher sind viele Details der Story noch ungewiss, doch zumindest ganz grob ist die Handlung bereits bekannt.

Überall auf der Welt fangen die Bewohner von Azeroth an, Visionen zu haben. Viele sehen das als Warnung an, dass die Weltenseele in Gefahr ist, von der Leere verderbt zu werden.

Genau das dürften die Pläne von Xal’atath sein, die auch als „Vorbotin“ bekannt ist. Diese Kreatur in Gestalt einer Elfe macht sich bereit, um das Zeitalter der Leere einzuläuten und den Weg für die Leerenfürsten zu ebnen.

Um ihre Ziele zu erreichen, vernichtet sie sogar die Magierstadt Dalaran.

Xal’atath hat eine große Wandlung durchgemacht.

Zu diesem Zweck rekrutiert sie die einstigen Diener der Alten Götter, die Neruber, und will diese mit dem Blut der Alten Götter zu noch mächtigeren Wesen mutieren. Welchen genauen Plan sie damit verfolgt, ist noch nicht ungewiss.

Falls ihr nicht wisst, wer Xal’atath eigentlich ist, haben wir ihre ganze Geschichte hier erklärt.

Bei dem Versuch, Xal’ataths Plänen auf die Schliche zu kommen, kämpfen wir uns immer tiefer in den Planeten voran und erkunden die oben erwähnten Gebiete.

Was steckt sonst noch in The War Within?

Abgesehen von den großen Features gibt es in The War Within natürlich auch wieder die „üblichen Verdächtigen“, die zu jeder Erweiterung gehören. Das sind Klassiker wie neue Dungeons, aber auch kleine Veränderungen, die einfach nett sind. Darunter fallen:

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag, als habe The War Within nicht so viel zu bieten, sollte man bedenken, dass Blizzard in den letzten Monaten extrem viele Patches in sehr kurzer Zeit rausgehauen hat. Es gibt quasi alle paar Wochen neue Inhalte und das soll sich auch mit The War Within fortsetzen.

Worauf freut ihr euch in „The War Within“ besonders?