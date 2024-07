WoW will den Tanks an den Kragen – Alle werden deutlich schwächer

Die Tanks von World of Warcraft werden schwächer. Sie sind zu stark – und das soll in The War Within nicht mehr der Fall sein.

Tanks sind in World of Warcraft in vielen Gruppen ein bisschen die eierlegenden Wollmilchsäue. Sie halten die Bedrohung der Feinde (was ihre primäre Rolle ist), machen häufig auch noch soliden Schaden und können sich selbst oder andere ziemlich stark heilen.

Mitunter sind Tanks so mächtig, dass sie gar nicht mehr auf Heiler angewiesen sind und Bosse auch gerne mal im Alleingang bewältigen, wenn der Rest der Gruppe schon ins Gras gebissen hat.

Diese Stärke ist Blizzard ein Dorn im Auge, denn sie bringt auch einige Probleme für das Design von Dungeons mit sich. Daher geht es Tanks nun an den Kragen – sie werden in The War Within abgeschwächt.

Was ist das Problem mit den Tanks? Tanks sind im Laufe der letzten Monate und Patches immer stärker geworden. Häufig erleiden sie kaum noch Schaden und selbst wenn, dann sind fast alle Tanks in der Lage, diesen Schaden eigenständig zu heilen. Tanks sind damit in vielen Fällen gar nicht mehr auf Heiler angewiesen, sodass diese bei manchen Gruppen nicht mehr mitgenommen werden – es ist einfach effizienter, mit vier DPS-Charakteren und einem Tank loszuziehen.

Blizzard will daher die Eigenheilung der Tanks ein wenig abschwächen.

Das Ziel ist nicht, dass Tanks nun häufiger umfallen, sondern dass sie kontinuierlich Schaden erleiden und beim Verlust von Lebenspunkten eben auch auf den Heiler angewiesen sind. Das Gruppenspiel und die Interaktion der verschiedenen Rollen soll gefördert werden.

Was wird geändert? Die Änderungen im Detail beschreibt Blizzard in den Patch Notes für den aktuellen Beta-Build von The War Within im offiziellen WoW-Forum.

Zusammenfassen lassen sich die Änderungen aber wie folgt:

Tanks sollen weniger Eigenheilung haben.

Heiler sollen sich mehr um Tanks kümmern müssen, aber das soll nicht ihre ganze Aufmerksamkeit binden.

Tank-Gameplay soll sich nicht signifikant ändern (etwa Kiten notwendig machen).

Die Eigenheilung und Schadensreduktion der meisten Tanks sinkt.

Talente, die Lebenspunkte oder Rüstung erhöhen, werden etwas schwächer.

Talente, die Überlebensfähigkeiten stärker oder häufiger verfügbar machen, werden abgeschwächt.

Talente und Fähigkeiten, die Schilde verleihen, werden abgeschwächt.

Was haltet ihr von diesen Änderungen an den Tanks? Gut, dass Blizzard hier nachbessert und dafür sorgt, dass Heiler sich auch wieder um den Tank kümmern müssen? Oder ist das eher störend und sorgt dafür, dass noch weniger Leute Tanks spielen werden? Wenigstens im Raid dürfte das nicht so schlimm sein – denn der nerft sich ganz von alleine.