WoW: Der erste Raid in The War Within nerft sich jede Woche von selbst

In „The War Within“ probieren die Entwickler von World of Warcraft eine neue Art des Nerfs für Raids aus. Jede Woche wird der Raid etwas einfacher.

In wenigen Wochen steht der Release der neusten Erweiterung von World of Warcraft an. Mit „The War Within“ warten neue Gebiete, Heldentalente und eine Story-Kampagne, die sich über drei Erweiterungen erstreckt. Dazu gibt es die „üblichen Verdächtigen“ in Form von neuen Dungeons und Raids.

Der erste Raid, der „Palast der Neru’bar“, hat allerdings einen automatisch eingebauten Nerf dabei. Denn jede Woche wird die Herausforderung etwas einfacher.

Was ist der erste Raid von The War Within? Der erste Raid in The War Within ist der Palast der Neru’bar. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es dabei in den Kampf gegen die Neruber, die sich auf die Seite von Xal’atath geschlagen haben. Das ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die spinnenartigen Kreaturen von den Aqir abstammen und einstmals die Alten Götter verehrt haben.

Im Palast geht es darum, die aktuelle Königin Ansurek zu stürzen und gleichzeitig das zu unterbinden, was Xal’atath mit den Nerubern vorhat.

Wie nerft sich der Raid? Im Palast droppen von den Bossen bestimmte Gegenstände, die sogenannte „Nerub-ar Finery“. Diese könnt ihr bei einem NPC jede Woche eintauschen, um damit einen Stärkungseffekt zu erhalten, der im Raid aktiv ist. Der Buff „Severed Strands“ erhöht euren verursachten Schaden und die hervorgerufene Heilung pro Stapel um 3 % und ist 15-mal stapelbar – also bis zu einem Maximum von 45 %.

Nach aktuellem Stand könnt ihr jede Woche einen zusätzlichen Stapel freischalten, sodass ihr jede Woche um knapp 3 % stärker werdet – und der Raid entsprechend generft.

Dieser Buff gilt übrigens für alle Charaktere eurer Kriegsmeute. Wenn ihr also etwas später einen Twink spielen wollt, dann profitiert der auch bereits von allen Stapeln des „Servered Strand“-Buffs, die ihr bis dahin freigeschaltet habt.

Beachtet allerdings, dass sich The War Within noch in der Beta befindet. 45 % erscheint als sehr stark, daher wäre es möglich, dass Blizzard den genauen Wert noch anpasst.

Warum macht Blizzard das? Dass Blizzard einen Raid mit der Zeit nerft, ist vollkommen normal. Das geschieht in der Regel gleich auf mehrere Arten.

Manuelle Nerfs : Die Entwickler passen Lebenspunkte, Schaden oder Fähigkeiten der Bosse an, um sie etwas abzuschwächen. Diese nachträglichen Balance-Änderungen werden zumeist gemacht, wenn bestimmte Bosse sich als zu hart herausstellen.

: Die Entwickler passen Lebenspunkte, Schaden oder Fähigkeiten der Bosse an, um sie etwas abzuschwächen. Diese nachträglichen Balance-Änderungen werden zumeist gemacht, wenn bestimmte Bosse sich als zu hart herausstellen. Ausrüstung: Die Ausrüstung der Charaktere verbessert sich im Laufe der Saison, wodurch Raids von allein einfacher werden – schlicht dadurch, dass die Heldinnen und Helden besseres Equipment haben.

Der neue „Severed Strands“-Buff ist eine dritte Methode, um den Charakteren jede Woche einen kleinen Boost zu verpassen und den Raid „nebenbei“ zu nerfen.

Blizzard macht das, damit alle Gruppen in der Lage sind, den für sie jeweils ausgewählten Schwierigkeitsgrad früher oder später zu bewältigen. Früher hat Blizzard Raids nur für einen kleinen Bruchteil der Spielerinnen und Spieler gemacht, inzwischen will man aber die meisten Gruppen dazu animieren, bis zum Ende der Saison den jeweils gewählten Schwierigkeitsgrad auch absolvieren zu können.

Ist das eine ganz neue Sache? Nein. Ähnliche Mechaniken gab es bereits in der Vergangenheit, etwa in der Eiskronenzitadelle (WotLK) oder Uldir (BfA). Auch hier wurden nach einer Weile zusätzliche Effekte aktiv, die entweder die Bosse des Raids geschwächt oder die Heldentruppen verstärkt haben. Blizzard scheint Gefallen an dieser Art der Abschwächung (oder Verstärkung) gefunden zu haben, weshalb das in The War Within eine Rückkehr feiert.

Was haltet ihr von dieser zusätzlichen Art des „automatischen Nerfs“? Eine gute Sache, damit man jede Woche etwas besser wird? Oder nervig und störend, weil so die Vergleichbarkeit langsam verloren geht? Was ihr vor dem neuen Addon noch erledigen solltet, haben wir euch hier erklärt.