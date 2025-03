Die 14 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler

Wie viele Spieler haben über all die Jahre eigentlich World of Warcraft, Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online und Co. gespielt? MeinMMO hat das Internet nach offiziellen Angaben der Entwickler durchforstet und 10 aktive MMORPGs gefunden, zu denen es offizielle Zahlen zu den Spielern gibt.

Für März 2025 hatte euch MeinMMO erstmals eine Top 10 der MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam präsentiert. Der Vorteil von Steam: Webseiten wie Steam Charts geben recht verlässlich und vergleichbar die Spielerzahlen auf Valves Plattform wieder.

Doch wie steht es um die Gesamtpopulationen des Genres? Sprich: Wie viele Spieler haben in all den Jahren WoW und Co. gespielt? Um euch genau diese Fragen zu beantworten, hat euch MeinMMO eine Liste der Online-Rollenspiele aufbereitet, die

noch aktiv sind,

zu denen es halbwegs aktuelle, offizielle Angaben zu den Gesamtspielerzahlen von den verantwortlichen Entwicklern oder vom Publisher gibt

und die auf mehr als 4 Millionen Spieler kommen.

Da solche offiziellen Mitteilungen nur in homöopathischen Dosen live gehen (und selbst das lange nicht für jedes aktive MMORPG), dürft ihr jedoch auch hier keine vollumfängliche Liste aller Genre-Vertreter erwarten. Beachtet außerdem: Je länger die jeweilige Ankündigung her ist, desto höher dürften die tatsächlichen Zahlen mittlerweile liegen.

Falls wir ein Spiel beziehungsweise das zugehörige Zahlen-Update der jeweiligen Entwickler übersehen haben sollten, haut es gern in die Kommentare. Dann erweitern wir die Liste um das betreffende MMORPG.

Platz 14 – Throne and Liberty

Setting: Fantasy | Entwickler: NCSoft | Plattform: PC, Konsolen | Release-Datum: 1. Oktober 2024 | Modell: Free2Play

Was ist zur Gesamtzahl der Spieler bekannt? Knapp einen Monat nach Release, im November 2024, hatten die Verantwortlichen von Amazon Games verraten, dass bis dahin 4.527.940 Spieler das neue Online-Rollenspiel von NCSoft auf PC sowie den Konsolen gezockt haben.

Klar ist auch, dass die Zahlen der aktiven Spieler danach sukzessive zurückgegangen ist. Dank der neuen Erweiterung Wildnis von Talandre kann man den negativen Trend gerade umkehren und die Spielerzahlen fast wieder verdoppeln – zumindest auf dem PC. Wie die aktuellen Zahlen auf den Konsolen aussehen, ist unklar.

Hier seht ihr den Launch-Trailer von Wildnis von Talandre für Throne and Liberty:

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG von NCSoft (Aion, Guild Wars, Lineage) setzt auf einen – für moderne Online-Rollenspiele – ungewöhnlichen Schwerpunkt auf das „Massively“ aus „Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“.

Ihr trefft in der Spielwelt auf mehr Charaktere, als man es aus vielen anderen MMORPGs kennt. Viele Inhalte richten sich zudem an Gilden – wer das Maximum aus dem MMORPG herausholen möchte, sollte sich einer Gemeinschaft aus Gleichgesinnten anschließen. Viele der Gruppen- und Raid-Herausforderungen besitzen ein (teils optionales) PvP-Element.

Und die Server sowie die Technik sind darauf ausgelegt, viele Charaktere in einer Region zusammenzubringen, ohne dass die Performance spürbar einbricht. Für Throne and Liberty braucht ihr übrigens keine Game-Pass-Core- oder PlayStation-Plus-Mitgliedschaft. Außerdem ist das MMORPG mit einem Free2Play-Bezahlmodell erschienen. Einfach mal reinschnuppern ist also problemlos möglich.

Für wen ist das interessant? Wer Lust auf ein MMORPG hat, das einen starken Fokus auf Gilden- und Raidinhalte mit hunderten und teils sogar mehr als 1.000 Spielern setzt, sollte Throne and Liberty unbedingt ausprobieren. Allein sich durch die Spielwelt zu bewegen, zu questen, leveln und an Events teilzunehmen, während überall andere Spieler-Charaktere sind, ist ein tolles Gefühl.