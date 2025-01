Throne and Liberty: Wildnis von Talandre – Alles Wichtige zur kostenlosen Erweiterung

Nachdem die erste Erweiterung von Throne and Liberty bereits bei der Januar-Ausgabe von „Tico Talks“ ein Thema war, folgte jetzt die große Ankündigung. MeinMMO verrät euch, was ihr zur „Wildnis von Talandre“ wissen müsst.

Was ist „Wildnis von Talandre“? Hierbei handelt es sich um die erste Erweiterung von Throne and Liberty, die am 6. März 2025 kostenlos für alle Plattformen erscheinen soll. Zu den Highlight-Neuerungen gehören:

Neue Zone: Talandre

Neue Maximalstufe 55

Lebensstil-Stufe 25

Frische Weltbosse (darunter zwei neue Arch-Bosse)

3 neue Abgrund-Dungeons

Tier-2-Ausrüstung

Solo-Dungeons

5 neue 3-Sterne-Dungeons

Überarbeitung der Waffenbeherrschung

Insel Nebla

Neues Artefakt-System

Verbesserungen der Lebensqualität

Einen Trailer gab’s bislang noch nicht, doch ging es in der frisch veröffentlichten Ausgabe von „Eye On Solisium“ um die „Wildnis von Talandre“:

Wildnis von Talandre im Detail

Was bringt die neue Zone? Talandre ist eine neue Region, die frische Biome, Technologien und Herausforderungen für alle Solisium-Helden bereithält. Ähnlich wie beim Launch von Throne and Liberty sollen auch nach dem 6. März nach und nach neue Events, Erzbosse, Feld-Dungeons und mehr freigeschaltet werden.

Was muss ich zu den neuen Dungeons wissen? Wer bislang frustriert die kooperativen Dungeons gemieden hat, soll mit den frischen Solo-Instanzen eine neue Alternative für den Dungeon-Bereich erhalten. Wie gut die Belohnungen sind, die sich hier erspielen lassen, ist aber noch unklar.

Klar ist, dass die neuen 3-Sterne-Dungeons beim Schwierigkeitsgrad noch einmal eine Stufe draufsetzen werden. Ihr benötigt Stufe 55 und eine Kampfkraft von mindestens 3.500, um teilnehmen zu können. Die folgenden fünf Dungeons soll es geben:

Wald des Grolls

Anwesen der Tragik

Kapelle des Wahnsinns

Garten der grausamen Hexe

Assassin Laboratory

Als Belohnung winken Ausrüstungssets der Stufe 2, Trainingstau, Amitoi, Abgrundvertrag-Marken-Punkte und Herstellungsmaterialien.

Einer der neuen (Solo-?)Dungeons von Throne and Liberty: Tempel der Wahrheit

Was wird bei der Waffenbeherrschung überarbeitet? Die Entwickler führen eine neue Personalisierungsebene ein. Wählt bei euren Waffen Knoten aus, modifiziert oder verstärkt Fähigkeiten mit Schlüsselknoten und experimentiert mit verschiedenen Waffen und Builds, um Spezialfähigkeiten für euer gesamtes Arsenal freizuschalten. Eure aktuelle Waffenbeherrschungsstufe wird im neuen System in Erfahrungspunkte umgewandelt.

Was ist die Insel Nebla? Das ist eine neue, serverübergreifende Aktivität für Spieler ab Stufe 55, erreichbar über den Reiter „Gesetzlose Zone“ des Geheimdungeons. Pro Woche könnt ihr bis zu sieben Stunden dort verbringen. Dabei habt ihr die Möglichkeit, die Zeit mithilfe von Nebla-Aufladesteinen zu verlängern.

Die Insel besteht aus einem zentralen Dorf (Überwachungslager des Widerstands) und sechs einzigartigen Regionen, darunter eine friedliche Zone (Nebelwald) und vier Kriegszonen, in denen PvP permanent aktiviert ist. Über Portale im Überwachungslager des Widerstands erreicht ihr die hiesigen Jagdreviere, um Nebla-Steine zu sammeln, die sich gegen Gegenstände tauschen lassen.

Stündliche Events und regelmäßige Gebietsboss-Kämpfe sollen für eine gewisse Dynamik sorgen. Außerdem könnt ihr euch auf der Insel sowie in den Abgrund-Dungeons der Talandre-Region die neuen Artefakte erspielen. Es gibt 14 verschiedene Artefakt-Sets in drei Graden (2 Gewöhnliche, 4 Ungewöhnliche und 8 Seltene).

Wenn ihr zwei, vier oder sechs Teile desselben Artefakt-Sets anlegt, aktiviert ihr die jeweiligen Set-Boni. Zudem könnt ihr einen Sonnen- oder einen Mondstein in das Artefakt einsetzen, wodurch ihr eine aktive oder eine passive Fähigkeit erhaltet.

Was ist noch geplant? Der Lebensstil Angeln wird mit neuen Fischen, Angelruten und Sammlerstücken ausgebaut. Auch neue Kochrezepte sowie Elixier-Typen kommen. Und eure Amitoi könnt ihr auf die Talandre-Expeditionen schicken. Weitere Pläne zum MMORPG erfahrt ihr hier: Amazon Games sagt zur Zukunft von Throne and Liberty genau das, was viele Spieler hören wollen