Bald verdoppelt sich die Größe der Spielwelt eines MMORPGs von Amazon Games und das völlig kostenlos

Am 6. März 2025 erscheint mit „Wildnis von Talandre“ die erste Erweiterung des MMORPGs Throne and Liberty. MeinMMO hatte die Gelegenheit, vorab einige Fragen an „Tico“ von Amazon Games zu stellen.

Was muss ich zur Erweiterung wissen? Wenn „Wildnis von Talandre“ am 6. März 2025 für alle Versionen von Throne and Liberty kostenlos erscheint, erwartet euch unter anderem der namensgebende Kontinent, frische Story-Quests, die Maximalstufe 55 und die Lebensstil-Stufe 25.

Außerdem erweitern die Entwickler das Endgame des MMORPGs um weitere Weltbosse (darunter zwei Arch-Bosse), 3 Abgrund-Dungeons, die Tier-2-Ausrüstung, Solo-Dungeons, 3-Sterne-Dungeons, die Überarbeitung der Waffenbeherrschung, ein Artefakt-System sowie die Insel Nebla.

Da es noch keinen Trailer zur neuen Erweiterung gibt, könnt ihr euch im Folgenden noch einmal den Launch-Trailer von Throne and Liberty anschauen.

Kampf gegen Toxizität

Noch vor dem offiziellen Start von „Wildnis von Talandre“ hatte MeinMMO die Gelegenheit, Daniel „Tico“ Lafuente mit allerlei Fragen zu löchern. Der Globalization Design Manager von Amazon Games hat sich durch seine stets klare Kommunikation innerhalb seiner Videoreihe „Tico Talks“ einen sehr positiven Ruf bei der Community verdient.

Zum Warmwerden wollten wir von Tico wissen, welches Fazit er nach den ersten Monaten zieht und was seine Highlights und größten Überraschungen waren.

Seit dem Launch haben wir mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Die leidenschaftliche Reaktion der Community auf unsere Großereignisse, insbesondere die Burgbelagerungen, war unglaublich erfreulich. Unsere saisonalen Inhalte, einschließlich der Halloween- und Winter-Events, haben wunderbares Feedback erhalten. Einer unserer größten Erfolge war der weltweite Start des Speers in Zusammenarbeit mit NCSOFT. Dies war das erste Mal, dass wir ein großes Spiel-Update erfolgreich koordiniert und in allen Regionen der Welt gleichzeitig veröffentlicht haben. Am meisten überrascht und ermutigt hat mich, dass unsere Community so schnell gewachsen ist und die Spieler sich gegenseitig zum Erfolg verholfen haben. Der Geist der Zusammenarbeit, den wir erlebt haben, hat unsere Erwartungen übertroffen. Daniel „Tico“ Lafuente im Interview mit MeinMMO

Da wir diesen Geist der Zusammenarbeit nur bedingt erlebt haben, sprachen wir mit dem Mitarbeiter von Amazon Games über die Dominanz und Macht großer Allianzen, die vielen Spielern den Spaß geraubt haben.

Dabei stellten wir Tico einige Lösungsvorschläge aus der Community vor: Die Begrenzung von Allianzen auf maximal zwei Gilden sowie die Bereitstellung zusätzlicher Burgen, die belagert werden können. Seine Gedanken dazu:

Wir nehmen das Problem der Mega-Allianzen sehr ernst und werden uns vor der Veröffentlichung von Talandre umfassend damit befassen. Wir sind uns bewusst, dass dominante Kräfte, die den Wettbewerb ausschalten, nicht gesund für das Ökosystem des Spiels sind. Auch wenn eine einfache Verringerung der Allianzgrößen nicht ausreicht, um inoffizielle Bündnisse zwischen Gruppen zu verhindern, werden wir mehrere Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu verbessern. Unser Ansatz konzentriert sich auf die Förderung von strukturierteren GvG-Aktivitäten, was bereits positives Feedback von unserer Community erhalten hat. Wir sind bestrebt, ein ausgewogenes und wettbewerbsfähiges Umfeld aufrechtzuerhalten, das es Gilden aller Größenordnungen ermöglicht, sinnvoll an den Spielinhalten teilzunehmen. Daniel „Tico“ Lafuente im Interview mit MeinMMO

Frust gab es aber nicht nur durch Allianzen, sondern auch in den kooperativen Dungeons. Verschärft wurde das toxische Verhalten einiger Spieler, als die knackigen 2-Sterne-Instanzen live gingen. Da mit der Erweiterung die nächste Stufe – 3-Sterne-Dungeons – kommen, fragen wir Tico, ob die Entwickler Maßnahmen planen, um die Toxizität in den kooperativen Inhalten zu bekämpfen.

Daniel Lafuente erklärt in seiner Antwort, dass man die 3-Sterne-Dungeons mit einem geringen Anstieg der Schwierigkeitskurve veröffentlichen möchte, als es bei den 2-Sterne-Dungeons der Fall war. Die Basisversion der neuen Instanzen soll sich an eine breitere Zielgruppe richten. Wer knackigere Herausforderungen sucht, findet diese in den Dimensionsprüfungen.

Hier könnt ihr euch die Februar-Ausgabe von Eye On Solisium anschauen:

Tico über Talandre

In den vergangenen Wochen konnte man auf den Community-Plattformen immer wieder lesen, dass Spieler unglücklich über den Release-Zeitraum von „Wildnis von Talandre“ sind. Mit Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 ein … nun ja … Umfangsmonster von einem Spiel, in das viele Fans hundert und mehr Stunden stecken möchten.

Wir möchten daher wissen, nach welchen Kriterien der Starttermin der Erweiterung bestimmt worden ist. Offenbar haben Amazon Games und NCSoft dabei aber nicht auf die Releases der Konkurrenz geschaut. Tico erklärt:

Wir sind von dem umfangreichen Inhaltsangebot überzeugt, das Wildnis von Talandre unseren Spielern bietet. Auch wenn wir uns des breiteren Spielkalenders bewusst sind, haben wir uns darauf konzentriert, eine Erweiterung zu liefern, die unserer Community einen erheblichen Mehrwert und aufregende neue Erfahrungen bietet. Der Umfang und die Qualität der Inhalte, die wir mit dieser Erweiterung zu Throne and Liberty bringen, werden den Spielern überzeugende Gründe liefern, alles zu erkunden, was Talandre zu bieten hat. Daniel „Tico“ Lafuente im Interview mit MeinMMO

Doch wie groß ist „Wildnis von Talandre“ eigentlich? Also vor allem mit Blick auf den neuen Kontinent. Und wie lange werden Spieler brauchen, um die neue Maximalstufe 55 über das neue Story-Kapitel zu erreichen? Der Globalization Design Manager erklärt dazu:

Talandre stellt eine gewaltige Erweiterung unserer Welt dar und verdoppelt die Größe der aktuellen Karte. Die Spieler werden sechs ausgedehnte neue Zonen, vier neue Feldbosse, zwei neue Erzbosse und drei neue Abgrund-Dungeons entdecken. Wir haben den Stufenaufstieg so gestaltet, dass er leicht zu bewältigen und dennoch lohnend ist – die meisten Spieler sollten die neue Stufenobergrenze innerhalb von 8 Stunden erreichen, wobei erfahrenere Spieler es möglicherweise in etwa 4 Stunden schaffen. Die Reise durch diese Inhalte wird mit unvergesslichen Momenten und spannenden Entdeckungen gefüllt sein. Daniel „Tico“ Lafuente im Interview mit MeinMMO

Zu den angekündigten Features der Erweiterung gehören die neuen Solo-Dungeons. Wir fragen, inwieweit sich diese von den bereits verfügbaren Solo-Herausforderungen unterscheiden, welchen Schwierigkeitsgrad man erwarten kann und welche Belohnungen dort auf interessierte Spieler warten.

Ich möchte zwar noch nicht zu viele Details über die Solo-Dungeons verraten, aber ich kann schon erzählen, dass es fünf verschiedene Schwierigkeitsstufen geben wird, wobei die Basisstufe zugänglicher ist als unsere derzeitigen Koop-Dungeons. Detaillierte Informationen zu den einzigartigen Mechaniken und Belohnungsstrukturen werden wir in unserem kommenden Deep-Dive-Artikel zu Talandre veröffentlichen. Was ich bereits sagen kann, ist, dass wir diese Dungeons so gestaltet haben, dass sie ein fesselndes Solo-Erlebnis bieten, das unser bestehendes Inhaltsangebot ergänzt. Daniel „Tico“ Lafuente im Interview mit MeinMMO

Im Anschluss reichen wir eine Frage aus der Community an Tico weiter: Warum gibt es für die Insel Nebla eine zeitliche Begrenzung von 7 Stunden pro Woche? Laut Daniel Lafuente möchte man so das Wettbewerbsgleichgewicht wahren.

Das PvP-Gebiet soll nicht von einer einzigen Gruppe die gesamte Zeit über dominiert werden, sondern eine breite Beteiligung der Spieler gewährleisten. Über Steine soll man die Maximalspielzeit aber bis zu einem gewissen Grad steigern können.

Eine Frage hatten wir dann auch noch zum neuen Artefakt-System, nämlich wie das in der Praxis genau funktionieren wird. Tico erklärt dazu:

Das Artefakt-System verfügt über ein spezielles Interface mit sechs Slots – vier für Talistones, einen für einen Lunarstone und einen für einen Solarstone. Die Spieler können durch die Wahl ihrer Kombinationen bestimmte Boni erhalten. Die Mond- und Sonnensteine bieten zusätzliche Tiefe, indem sie sowohl eine passive Fähigkeit als auch eine aktivierbare Fähigkeit mit eigener Tastenbindung gewähren. Um den Spielern zu helfen, sich in diesem neuen System zurechtzufinden, haben wir uns mit Entwicklern aus der Community zusammengetan, die umfassende Leitfäden veröffentlichen werden, in denen alle Aspekte der Artefakte und der Nebelinsel vor ihrer Veröffentlichung erklärt werden. Daniel „Tico“ Lafuente im Interview mit MeinMMO

Mit Blick auf den Release und den kurz vorher stattfindenden Server Merge wollen wir schließlich wissen, welche Vorbereitungen die Entwickler treffen, um einen möglichen Spieleransturm auf allen Servern effektiv verarbeiten zu können.

Tico erklärt dazu, dass man die Serverkonsolidierung sorgfältig mit Blick auf den Start der Erweiterung geplant hat. Es gibt auf allen Welten freie Kapazitäten für Neuankömmlinge und Wiederkehrer. Jeder soll Talandre bequem genießen können, wenn die Erweiterung live geht.

Übrigens: Mit der neuen Erweiterung wird der Lebensstil Angeln mit neuen Fischen, Angelruten und Sammlerstücken ausgebaut. Auch neue Kochrezepte sowie Elixier-Typen kommen. Und eure Amitoi könnt ihr auf die Talandre-Expeditionen schicken. Mehr erfahrt ihr hier: Wildnis von Talandre – Alles Wichtige zur ersten Erweiterung von Throne and Liberty.