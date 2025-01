Throne and Liberty verrät, wie man die größten Probleme des MMORPGs lösen will – Spieler feiern: „Tico ist der GOAT“

In der Januar-Ausgabe von „Tico Talks“ sprach Globalization Design Manager Daniel Lafuente über die Zukunft von Throne and Liberty. Viele Spieler feierten im Anschluss die Pläne von Amazon Games.

Worum ging es in „Tico Talks“? Daniel Lafuente thematisierte im neuen Video vor allem die großen Baustellen von Throne and Liberty, beispielsweise die schwindenden Spielerzahlen und den Ruf vieler Spieler nach Server-Merges. Konkret kündigte der Globalization Design Manager an (via YouTube):

Server-Zusammenlegungen sind geplant und werden in mehreren Schritten durchgeführt. Bei der Zusammenlegung der Welten werden völlig neue Server entstehen. Es wird also nicht so sein, dass ein Server einen anderen „schluckt“. Noch in dieser Woche soll es in einem extra Artikel alle Details zu den Merges geben.

Die Entwickler planen fundamentale Änderungen an den Kampfmechaniken. Die Bewegung und Steuerung soll sich flüssiger anfühlen, das Anvisieren des Ziels natürlicher. Bevor die Verbesserungen auf den Liveservern landen, sind ausgiebige Testrunden geplant.

Feldbosse sollen von einem Open-World-Format zu einem Gilde-vs-Gilde-Format verändert werden, um das Gegeneinander der Gemeinschaften fairer und belohnender gestalten zu können. Weitere Details dazu soll es im Februar geben.

Mit Talandre erwartet Fans des MMORPGs bald die erste Erweiterung von Throne and Liberty. Im Zuge des kostenlosen Content-Updates sollen auch die Kampfverbesserungen, die Tier-2-Ausrüstung sowie das neue Meisterschaftssystem für Waffen kommen. Weitere Infos dazu wird es am 28. Januar geben.

Die Entwickler planen Maßnahmen, um das toxische Verhalten von Spielern in den Koop-Dungeons zu bekämpfen. Auch ein verbessertes Inventar-Management sowie mehr Möglichkeiten, um den Charakter zu verbessern, sollen kommen.

Noch in dieser Woche sollen UI-Verbesserungen auf den Liveservern landen. Für Konsolen-Spieler wird am 6. Februar der versprochene Support von Maus und Tastatur kommen. Anpassungen an den Belohnungen verschiedener Inhalte wie Dungeons sollen in dieser und der nächsten Woche veröffentlicht werden. Weitere Verbesserungen für die Abgrund-Dungeons sind geplant.

Throne and Liberty kämpft mit fallenden Spielerzahlen:

Klare Kommunikation, zu wenig neue Inhalte

Wie bewertet die Community die Ankündigungen? Viele Spieler freuen sich über die klare Kommunikation von Daniel Lafuente sowie die geplanten Verbesserungen. Gleichzeitig gibt’s aber auch Kritik, weil es kurzfristig keine neuen Inhalte für das MMORPG geben wird.

tomekkjaworski1945 bemüht auf YouTube eine Metapher: „Ich ehre Ticos Mut, 10 Minuten vor einer hungrigen Horde zu stehen und ihnen zu sagen, dass er nichts zu essen mitgebracht hat!“

xXMarkgovXx lobt auf Reddit die Kommunikation von Amazon Games: „Die Reaktion des Spiels auf Feedback ist beeindruckend und Tico ist der GOAT.“ Anmerkung der Redaktion: GOAT bedeutet „Greatest of all Time“.

Caekie freut sich auf Reddit ebenfalls: „Die Tatsache, dass sie sogar Rückmeldungen auf Reddit, Discord und ihre Spielerumfragen berücksichtigen und WIRKLICH darauf reagiert haben, ist für mich verrückt. Kein anderer großer MMO-Publisher würde das jemals tun.“

Choowkee äußert nur leichte Kritik auf Reddit: „Meine einzige wirkliche Beschwerde ist, dass die Waffen-Meisterschaft bis Talandre verschoben wurde. Das bedeutet, dass es bis dahin keine neuen Inhalte geben wird.“

Was in der neuen Ausgabe von „Tico Talks“ gar nicht kommentiert wurde, das sind die jüngsten Analysen aus der Community, warum das MMORPG von Amazon Games und NCSoft sein großes Potenzial nicht vollends entfalten kann: Spieler nennen zwei Gründe, warum Throne and Liberty viel schlechter ist als es sein könnte