Wenn ihr das Kuhlevel in Diablo 4 ganz einfach betreten wollt, haltet euch an die „Muh-Etikette“

Um in das Kuhlevel in Diablo 4 zu kommen, müsst ihr eigentlich tagelang grinden. Mit einem Trick geht das aber sofort, wenn auch mit Einschränkungen. Spieler erklären nun, worauf ihr achten müsst und wie man sich richtig verhält, wenn man angemuht wird… denn ja, das ist wichtig.

Mit dem Release von Lord of Hatred haben Spieler endlich das Kuhlevel in Diablo 4 gefunden. Der Weg dorthin ist jedoch aufwendig:

Ihr müsst erst tausende Kühe töten und Items sammeln.

Anschließend sollt ihr einige Rätsel lösen.

Schließlich müsst ihr sogar angeln und die Kuh-Insel betreten.

Nur an einem bestimmten Tag der Woche öffnet sich dann das geheime Kuh-Level.

Ihr findet bei uns einen Schritt-für-Schritt-Guide, um das Kuhlevel zu öffnen – den braucht ihr aber gar nicht. Denn ihr könnt euch auch einfach anmuhen lassen. Eine der Belohnungen für das geheime Achievement ist nämlich das „Muh“-Emote.

Jeder Spieler, der angemuht wird, bekommt sofort Zugang zum Kuhlevel. Auf Reddit erklären die Nutzer nun aber: Als Ziel des Emotes müsst ihr euch „richtig“ verhalten. Denn der muhende Spieler muss den angemuhten Spieler direkt anschauen.

Der Nutzer Tindomerelhloni schreibt: „Wenn jemand euch anmuhen will, bleibt stehen.“ Das verlange die „Muh-Etikette“, sodass beide Spieler nicht ewig lang herumtänzeln müssen. Einfach stillstehen, dann geht’s schneller für beide. Die inoffizielle Pose bzw. das passende Emote, um angemuht zu werden, ist laut Community „Hände in die Hüften“.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

„Viele von uns haben ‘Muh’ im Titel“

Tindomerelhloni rät außerdem: Wenn ihr jemanden muhen hört, fragt einfach im Chat nach, wo das gerade passiert ist, um euch ebenfalls ein… Muh abzuholen. Alternativ solle man nach Leuten mit „Muh“ im Titel Ausschau halten.

Viele Spieler der Kuh-Munity würden sich so auszeichnen Die Titel-Kombination „Muh Muh“ gehört zum Achievement, sodass eine Kombination aus Muh-Prä- oder -Suffix anzeigt, wer euch anmuhen kann.

Ein guter Ort, um angemuht zu werden, seien etwa Weltbosse, weil hier sowieso alle eine ganze Weile warten, bis etwas passiert. Insbesondere auf Qual 12 soll das häufiger passieren. Alternativ dürften die Hauptstädte ein guter Ort sein, etwa beim Schmied in Temis.

Wenn euch jemand die benötigten Items fürs Kuh-Level schenkt, könnt ihr etliche der Schritte übrigens überspringen und kommt so schneller zum Achievement, denn das gibt’s durchs reine Angemuhtwerden nicht. Ihr habt lediglich Zugang zum Level und zum Kuhkönig mit seiner… „besonderen“ Beute. Und natürlich die Erfahrung: Was ist eigentlich das Kuhlevel in dem ARPG und warum will es jeder finden?