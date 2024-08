Was ist eigentlich das Kuh-Level in Diablo und warum will es jeder finden?

Das Kuh-Level ist seit über 25 Jahren ein Teil der Diablo-Reihe – und ursprünglich ein Scherz, der viel zu groß wurde. MeinMMO erklärt, woher dieses Level, das es gar nicht gibt, überhaupt kommt und was es so besonders macht.

Was ist das Kuh-Level?

Das Kuh-Level, auch Nicht-Kuh-Level oder „Ort, der nicht existiert“, ist ein geheimes Level voller Kühe.

Erstmals ist das Kuh-Level als solches in Diablo 2 aufgetaucht und war dort nur sehr begrenzt spielbar.

Blizzard behauptet steif und fest, dass es kein Kuh-Level gibt, auch wenn Spieler es schon besucht haben. Das alles fußt auf einem Witz, mit dem die Entwickler ein Gerücht aufgenommen haben.

Was macht das Kuh-Level so besonders? Traditionell ist das Kuh-Level ein beliebter Farm-Spot. Die Mob-Dichte ist hier überdurchschnittlich hoch und es gibt viele Elite-Gegner mit erhöhten Drop-Chancen.

In Diablo 2 etwa ist das Kuh-Level der beste Farm-Spot für die Basis der Runenwörter. In Diablo 3 ist das Nicht-Kuh-Level ein Ort, an dem sich viele Legendarys finden lassen, weil hier garantiert Elite-Gegner in Massen zu finden sind.

Berühmtheit hat das Kuh-Level allerdings erlangt, weil es aus einem Witz entstanden ist und immer größer wurde. Es gibt in fast jedem Blizzard-Spiel und sogar in anderen Medien Anspielungen auf das Level und in Diablo 4 ist eine riesige Schatz-Jagd auf das Kuh-Level am Laufen.

In Diablo 4 hat noch niemand ein richtiges Kuh-Level gefunden. Vielleicht ja mit Vessel of Hatred?

Ein Witz wird zu einem Meme, das Diablo über 25 Jahre lang begleitet

Den Ursprung hat das geheime Kuh-Level bereits im originalen Diablo von 1997. Dort stehen ein paar Kühe in Tristram herum und Spieler sind der festen Überzeugung gewesen: Wenn man die oft genug anklickt, öffnet sich ein Portal in ein geheimes Level.

Dieses Kuh-Level hat aber nie existiert (daher kommt heute noch der Spruch: „Es gibt kein Kuh-Level“). Mit der Erweiterung Hellfire haben die Entwickler dann eine geheime Quest eingefügt, mit einem NPC im Kuh-Kostüm, der diesen Witz aufgreifen soll.

Erst mit Diablo 2 aus dem Jahr 2000 haben Spieler Zugang zum geheimen Kuh-Level erhalten, dort unter dem Namen „Muh-Muh-Farm“. Um diese Farm zu betreten, braucht ihr zwei Items:

einen Folianten des Stadtportals

Wirts Bein – das Holzbein von dem Schmuggler, der angeblich das erste Opfer der Kühe ist

Legt ihr diese Items in den Horadrischen Würfel, nachdem ihr die finale Quest aus Akt 5 auf der aktuellen Schwierigkeit abgeschlossen habt, öffnet sich ein rotes Portal zu einem Level voller Kühe, die Hellebarden tragen.

So sieht der Kuhkönig in Diablo 3 aus.

Damals konntet ihr das Level nur einmal besuchen, sobald der „Kuhkönig“ getötet ist, schließt sich das Portal für diese Schwierigkeit. In Diablo 2: Resurrected ist das Level wiederholbar.

In Diablo 3 hat das Kuh-Level eine Rückkehr gefeiert, sogar in zwei Versionen. Das Grundspiel hat Whimsyshire als geheimes Level, eine Welt voller Teddybären, Regenbögen und Einhörnern – der Grund, warum Spieler sich wieder ein „düsteres“ Diablo gewünscht haben. Mit Reaper of Souls ist dann das „Nicht-das-Kuh-Level“ dazu gekommen, mit den bekannten Kühen und haufenweise Loot.

Das Kuh-Level in anderen Spielen

Über die Jahre hat das Kuh-Level sogar einen Weg in andere Spiele und Medien geschafft – vorrangig bei Dingen von Blizzard. Fast jedes Blizzard-Spiel seit 1997 hat irgendeine Anspielung auf das legendäre Level:

In Overwatch gibt es eine Anzeige auf der Map Blizzard World, auf der es heißt: „Es gibt kein Kuh-Level“.

Zum 20-jährigen Jubiläum 2017 hat Blizzard das Kuh-Level in World of Warcraft für kurze Zeit hinzugefügt.

In Hearthstone gibt es im „Tavern Brawl“ die Möglichkeit, gegen den Kuhkönig anzutreten.

In StarCraft sorgt der Cheat-Code „there is no cow level“ für den direkten Sieg über die Mission.

StarCraft 2 hat einen geheimen „Cow Level“-Chat, in dem ein „… muh!“ an jede Nachricht angehängt wird.

Selbst in anderen Spielen gibt es Anspielungen an das Kuh-Level. In Watch Dogs 2 vergleicht ein NPC die Schwierigkeit einer Mission mit dem Kuh-Level. Die „Diablo 2“-Edition von Dungeons & Dragons hat offizielle Regeln für ein Kuh-Level und die Kuh-Gegner dort. Final Fantasy VII hat ein geheimes Kuh-Level, wenn auch nur dem Namen nach (via YouTube).

Die ewige Suche: Gibt es ein Kuh-Level in Diablo 4?

Bereits vor dem Release von Diablo 4 haben Fans gefragt, ob es ein geheimes Kuh-Level im neusten Diablo gibt. Die offizielle Antwort ist natürlich: Nein, es gibt kein Kuh-Level. Das sei ja total absurd.

Mit jeder Season verdichten sich allerdings die Hinweise auf ein Kuh-Level – angefangen damit, dass jemand 2.000 Kühe abgeschlachtet hat, um ein erstes geheimes Item zu finden. Es reichen allerdings 666 Kühe, wie man mittlerweile weiß.

Die Items lassen sich am Ochsen-Brunnen in Ked Bardu läutern, um einen Schlüssel zu erhalten. Der Schlüssel öffnet einen Keller in Scosglen in einem Bereich, der auf der Map aussieht wie ein Kuhkopf. Im Keller finden sich haufenweise Kühe. Tötet ihr alle, gibt’s einen Ausdauertrank, dessen Nutzen man noch nicht kennt. Hier endet die Fährte für den Moment.

Obwohl Blizzard behauptet, dass es kein Kuh-Level gibt, sagt der Chef: Man solle genau diese Items aber lieber mal behalten. Im Discord „Not Finding a Cow Level“ sind hunderte Fans dran, das Rätsel zu lösen, bislang aber noch ohne Erfolg.

Ein weiteres Geheimnis im Spiel ist der Wunschbrunnen, der ebenfalls in Scosglen steht. Spieler vermuten, dass der Brunnen und das Kuh-Level irgendwie zusammenhängen. Zumindest beim Wunschbrunnen gibt es sogar einen echten, neuen Fortschritt: Spieler finden zum 1. Mal ein geheimes Item, ist das bisher seltenste und schlechteste im Spiel