Diablo 4: Spieler finden zum 1. Mal ein geheimes Item, ist das bisher seltenste und schlechteste im Spiel

Nach dem geheimen Kuh-Level suchen die Spieler schon seit über einem Jahr, Fragen danach kamen schon vor Release auf. Offiziell existiert dieses geheime Level allerdings nicht – und hat es noch nie, obwohl Spieler dort früher fröhlich am Farmen waren: Was ist eigentlich mit dem geheimen Cow Level? Boss lächelt und macht klare Ansage

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

So spielt sich der Spiritborn, die neue Klasse in Diablo 4: Vessel of Hatred

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

Nach über einem Jahr haben Spieler in Diablo 4 zum ersten Mal einen besonderen Ring gefunden. Der Ring des Unglücks („Ring of Misfortune“) hat zwar die schlechtesten Werte aller Uniques und einen negativen Effekt, aber führt vielleicht zu einem noch größeren Geheimnis: dem Kuh-Level.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to