Experten haben über 50 starke Items in Diablo 4 entdeckt, die ihr eigentlich erst spät finden sollt

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Eine einzige Szene in Diablo 4 hilft Fans, eines der größten Rätsel des Spiels schon in der Beta zu lösen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Insert

You are going to send email to