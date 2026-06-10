Destiny 2 versteckt neue Exo hinter einer geheimen Quest – So bekommt ihr Culls Schatten

Mit dem Release von „Monument of Triumph“ erhält Destiny 2 noch eine allerletzte exotische Mission, doch die ist gut versteckt. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun müsst, könnt ihr sie schnell verpassen. Wir zeigen euch, wie ihr die Quest aktivieren könnt.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich dabei um Culls Schatten, ein eigentlich verschollenes Relikt. Cull war zu der Zeit, als der Vagabund noch ein Dredge war, mit Dedge Cull befreundet. Diese Waffe führte der Gesetzlose im Kampf gegen seine Opfer. Bei der Waffe handelt es sich um ein abstraktes Fusionsgewehr mit drei Spitzen in der Nähe der Mündung.

Das Spannende ist sein intrinsischer Effekt, denn ihr könnt Gegner mit den drei Spitzen abstechen, um so Seelenfeuer-Ladungen zu generieren. Feuert ihr dann eure Waffe auf eure Feinde, werden diese korrumpiert. Sind diese dann korrumpiert, erzeugt ihr mehr Schaden mit euren Klingen, wenn ihr erneut zustechen wollt. Durch den Katalysator könnt ihr zudem die Funktionsweise der Waffe noch weiter anpassen.

So sieht die Waffe „Culls Schatten“ aus

So bekommt ihr die Exo-Waffe – Culls Schatten

Die Quest, um an die Exo ranzukommen, wird euch leider nicht angezeigt, denn sie ist extra von Bungie versteckt. Um sie also freizuschalten, müsst ihr einen besonderen grünen Kristall auf dem Mond finden. Rüstet deshalb nun eine Waffe des Leids aus.

Es gibt mehrere Exemplare, je nachdem, welche ihr gerne mitnehmen wollt, könnt ihr euch für folgende Exemplare entscheiden:

Dorn

Boshafte Berührung

Necrochasm

Osteo Striga

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

Mit der Waffe im Inventar schließt ihr jetzt den Strike der Scharlach-Festung ab, verlasst diesen aber nicht. Während der Timer abläuft, müsst ihr jetzt das Tor, aus dem die Hexe gekommen ist, aufschießen.

Das Tor ist dabei mit drei Schar-Runen versiegelt, und diese gilt es in der umliegenden Arena zu finden und dann mit eurer Waffe des Leids in genau der Reihenfolge, in der sie sich auf den Ketten befinden, abzuschießen. Schaut euch einfach an Wänden und dem Boden um und sucht nach den Runen.

Ist das Tor jetzt offen, lauft ihr jetzt in die Richtung des Tors, aus dem Hashladûn geflogen kam, und haltet euch rechts – dort findet ihr dann eine Tür, die nun offen steht. Geht hinein und interagiert mit dem grün leuchtenden Kristall. Dieser erzählt euch, dass ihr weitere Schar-Signale finden müsst.

So sieht der Kristall aus im Hinterzimmer der Hexe Durch die Nachrichten des Kristalls erfahrt ihr, was ihr als nächstes tun müsst

Jetzt kommt ein eher nerviger Part, denn ihr müsst jetzt in der Patrouillen-Zone des Mondes drei Kristalle finden, die hinter Schar-Runen versiegelt sind. Ihr erhaltet dafür leider auch keine Markierungen auf der Map, um zu wissen, wo genau sie sich verstecken, doch es gibt eine Möglichkeit, sie dennoch mit der Hilfe von Hinweisen ausfindig zu machen.

Auf dem Mond sind nämlich vier vom Seelenfeuer verbrannte Kabale wild verstreut, die ihr aufsuchen und mit denen ihr interagieren könnt. Sie leuchten grün und sind nicht zu übersehen. Habt ihr Schwierigkeiten, sie zu finden, könnt ihr je nach Gebiet, in dem ihr euch gerade auf dem Mond befindet, rechts auf eurem Bildschirm die Anzeige „Seelenfeuer-Netzwerkfrequenz“ als Hilfe nutzen.

Der Balken füllt sich nämlich, je näher ihr an einen der drei Kabale gelangt. Bevor ihr nun verwirrt seid: Ja, es gibt mehrere dieser Kabale, die vom Seelenfeuer verbrannt sind, aber nur drei von ihnen geben euch, nachdem ihr mit ihnen interagiert habt, eine Nachricht, wo sich der Kristall des jeweiligen Gebiets befindet. Hier ein kleines Beispiel anhand der Screenshots:

Auf der rechten Seite seht ihr die Hilfestellung Hier ist einer der drei Kabale mit den Hinweisen Die Einblendung zeigt euch, wo sich der nächste Kristall befindet

Wir empfehlen euch, selbst auf Schnitzeljagd zu gehen und die Kristalle eigenmächtig zu finden. Möchtet ihr aber nicht eure Zeit verschwenden, nennen wir euch nun alle wichtigen Fundorte der Kristalle:

Im Sektor K1-Offenbarung im Hafen der Sorgen

Im Höllenschlund, in der Nähe, wo Crota seinen Kristall hatte

Im Tempel von Crota an einem Riss, der von Kabalen bewacht wird

Beim Schrein von Oryx hinter einer gigantischen Tür

Habt ihr alle finden und mit ihnen interagieren können, sagt euch der letzte Kristall, ihr müsst vor der Brücke der Scharlach-Festung in einen Eingang gehen und euch so Zugang zur Festung verschaffen. Denn etwas Böses bahnt sich an und ihr müsst es aufhalten.

Nutzt also die Schnellreise zum Hafen der Sorgen und fahrt in Richtung der Scharlach-Festung. Kurz bevor ihr die erste Brücke zur Festung nehmt, haltet ihr euch rechts und nutzt den Weg hinein in einen geheimen Raum. Folgt dem Raum weiter, bis ihr in einem rot ausgeleuchteten Raum angekommen seid. Auf der linken Seite befindet sich eine Tür, und diese lässt euch die Mission „Opfergabe: Blutlinie“ starten.

So sieht die Mission aus

Nun seid ihr in der exotischen Mission und müsst diese abschließen, um an Culls Schatten zu gelangen. Die Mission ist relativ einfach. Zuerst müsst ihr den Laser der Kabale abschalten, in die Festung eindringen, etwas Jump-n-Run absolvieren und danach gegen einen korrumpierten Kabal-Boss kämpfen. Danach erhaltet ihr die Waffe.

Wie schalte ich den Katalysator frei? Insgesamt gibt es vier Katalysatoren, die ihr durch drei weitere Missionen freischalten könnt. Ihr müsst dafür immer ein Buch von Cull finden und mit ihm interagieren. Dieses offenbart euch dann neue Runen am Ende der jeweiligen Missionen, die ihr dann abschießen müsst, um an eine geheime Truhe zu gelangen.

Auch in der ersten Mission habt ihr die Chance, an den ersten Katalysator zu gelangen. Verlasst dafür die Boss-Arena, aus der ihr gekommen seid, und haltet euch rechts. Klettert den Weg an den Felsen hoch und versucht weiter an Höhe zu gewinnen.

Im Uhrzeigersinn müsst ihr jetzt auf den gegenüberliegenden Turm gelangen, denn dort befindet sich im Seelenfeuer das Buch von Cull. Geht jetzt zurück in die Boss-Arena und öffnet mit Runen das riesige Tor rechts im Raum. Nach dem gleichen Muster sucht ihr jetzt die Bücher und öffnet die kommenden Tore.

Das war alles, was ihr zur neuen Exo „Culls Schatten“ wissen solltet. Es bleibt spannend, welche neuen Dinge die Fans von Destiny 2 noch entdecken werden, doch bis dahin müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Habt ihr euch schon die Waffe holen können und wenn ja, wie findet ihr sie? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Destiny 2 wird mit Monument of Triumph zum weltweiten Topseller, aber der Ansturm ist eine Schande