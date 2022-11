Die Entwickler von Diablo 4 haben sich nun zusammengesetzt und über zwei wichtige Themen des Spiels gesprochen: die Schwierigkeit und legendäre Items. Welches System sich Blizzard diesmal einfallen ließ und warum ihr mehr Schweiß und Tränen vergießen werdet, erfahrt ihr hier.

Woher stammen die Infos? Die Nachrichtenseite IGN sprach in einem Interview mit General Manager Rod Fergusson und Game Director Joe Shely über Diablo 4. Dabei ging es hauptsächlich um zwei wichtige Elemente des Hack and Slay:

die Freischaltung und Weiterentwickelung der Schwierigkeit

die Anpassung legendärer Ausrüstungsgegenstände.

Blizzard hatte sich diese Features genauer angeschaut und für Diablo 4 einige Verbesserungen und Anpassungen vorgenommen. Ihr werdet es diesmal leichter haben, eure Ausrüstung nach euren Wünschen zu gestalten und es schwerer haben, Schwierigkeitsstufen freizuspielen.

Neue Systeme in Diablo 4 sorgen für frischen Wind

So schaltet ihr Schwierigkeitsgrade in Diablo 4 frei: Schwierigkeiten zu erspielen, war in Diablo schon immer leicht. Ihr musstet in Diablo 3 die Story durchspielen und ein bestimmtes Level erreichen, während in Diablo Immortal das bloße Durchspielen der Story ausgereicht hat. In Diablo 4 wird sich die Freischaltung ändern, denn ihr müsst euch diese hart erkämpfen.

Wenn ihr eure Reise in Sanktuario startet, werdet ihr die Wahl zwischen zwei Schwierigkeiten besitzen. Danach müsst ihr euren Helden auf Stufe 50 aufleveln, ehe ihr das Menü für weitere Stufen freischaltet.

Die Welt von Sanktuario ist hart und unbarmherzig

Weltbosse funktionieren als Torwächter für Schwierigkeitsstufen

Habt ihr Stufe 50 erreicht, könnt ihr weitere Schwierigkeiten erst erspielen, wenn ihr bestimmte Weltbosse erledigt. Diese jedoch sind an die zu erspielenden Schwierigkeitsstufen gebunden.

Das heißt, wenn ihr einen Boss für Stufe „Hölle 3“ besiegen müsst, werdet ihr diesen auch auf der Schwierigkeit „Hölle 3“ erledigen müssen.

Erst dann wird „Hölle 3“ freigeschaltet. Um jedoch sich beweisen zu können, braucht ihr gute und vor allem legendäre und seltene Ausrüstungen und diese bekommen auch einen neuen Anstrich.

So sollt ihr die Ausrüstung in Diablo 4 anpassen können: Das spannendste Feature der legendären Ausrüstung ist ihre große Anpassungsvielfalt. Blizzard hat ein bekanntes System, den Kanais Würfel, übernommen und die Mechanik dahinter besser zurückgebracht.

Ihr übernehmt somit nicht nur gewollte Effekte auf euren Helden, sondern könnt legendäre Effekte auf ein seltenes Ausrüstungsstück einfügen. Dabei benötigt ihr keinen Kanais Würfel.

Dadurch lassen sich Rüstungen und Waffen so formen, wie eurer Heldenherz es sich wünscht. Diablo 4 wird sich noch einiges einfallen lassen, ehe es die Tore seines Releases durchqueren kann. Wie findet ihr die Anpassungen dieser bekannten Systeme?

Findet ihr es gut, dass Schwierigkeiten nun verdient werden müssen oder möchtet ihr das alte System zurück? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

