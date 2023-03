Diablo 4: Das Endgame der Beta – Seht hier 9 Minuten Gameplay vom Jäger

Der Weltboss Ashava war der schwerste Gegner in der Beta von Diablo 4 . MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich der Dämonen-Dame gestellt. So ging es aus.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Insert

You are going to send email to