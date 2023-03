Diablo 4: Jäger-Build passt perfekt zur Klasse, spielt sich wie ein wendiger Schurke

Die Jägerin ist bereits in der Beta von Diablo 4 eine beliebte Klasse. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus spielt sie seit Release und verrät euch seinen besten Build, mit dem er gerade die Horden der Hölle schnetzelt.

In der aktuell laufenden Beta von Diablo 4 habe ich mich für die Jägerin als ersten Charakter entschieden. Schon in Diablo 3 habe ich dutzende Dämonenjäger gespielt und flinke Klassen liegen mir in Action-RPGs gut.

Genau den Stil trifft die Jägerin in Diablo 4. Sie greift schnell an, alterniert zwischen Nah- und Fernkampf und entgeht Gegnern mit ihren agilen Bewegungen. Genau das, was ich mir von der Klasse erhofft habe.

Mittlerweile habe ich die Beta fast durchgespielt und bin mit meinem Build für die Jägerin sehr zufrieden. Ich töte große Horden an Gegnern meist mit einem Schlag und nehme selbst wenig Schaden. Der Fokus liegt auf dem Nahkampf, etwas, das bei der Dämonenjägerin in Diablo 3 zu kurz kam.

Ihr findet hier Infos zu allen 5 Klassen aus Diablo 4. Im Video seht ihr die neue Charaktererschaffung:

Jäger-Build für Diablo 4 – So spielt ihr in der Beta

Pro Stark gegen große Gegner-Gruppen

Hoher Schadens-Output

Enorm wendig, entgeht vielen Angriffen

Spielt sich wie ein klassischer Schurken-Archetyp

Perfekt für Solo-Play

Erreicht selbst entfernte Gegner mit Leichtigkeit Contra Probleme gegen einzelne Gegner und Bosse

Sehr „Energie-hungrig“

Erfordert einige Zeit, um die Rotation zu lernen

Die wichtigsten Skills (auf Stufe 25):

Gleitklinge: 5/5 Verbesserte Gleitklinge Fundamentale Gleitklinge

Schraubklingen: 5/5 Verbesserte Schraubklingen Weiterentwickelte Schraubklingen

Schattenschritt: 1/5

Preschen: 5/5

Schatteninfusion: 2/5 Verbesserte Schatteninfusion Alternativ: Giftinfusion, etwa für Bosskämpfe

Schattenklon: 1/5

Wenn ihr zusätzliche Skillpunkte bekommt oder Skills auf Items findet, solltet ihr versuchen, bis zum „Überlegenen Schattenklon“ zu skillen. Ansonsten setzt ihr die Punkte am besten in Schatteninfusion oder Schattenklon.

Die besondere Klassenmechanik der Jägerin ermöglicht es ihr, eine von drei Spezialisierungen auszuwählen. Für diesen Build spielt ihr mit Kombopunkten.

Diese legendären Aspekte braucht ihr:

Klingentanzender Aspekt: Schraubklingen umkreisen euch, wenn sie zurückgekehrt sind und fügen einen Teil des Schadens hinzu, den sie auf dem Rückweg verursacht haben

Aspekt des Erwartungsvollen: Wenn ihr Gegner mit Grundfertigkeiten angreift, erhöht sich der Schaden der nächsten Basisfertigkeit um 5 % (bis maximal 50 %)

Schattenschnitters Aspekt: Wenn ihr Preschen wirkt, erscheint ein Schattenklon, der ebenfalls Preschen mit verringertem Schaden wirkt

Klingenmeisters Aspekt (optional): Erhöht Schaden abhängig von der Menge der Primärressource

Energiespendender Aspekt (optional): Fügt ihr Elitegegnern Schaden zu, erhaltet ihr Energie

Die meisten der Aspekte erhaltet ihr nicht garantiert in der Beta, da sie in Dungeons in Scosglen droppen. Ihr könnt entsprechende Items aber mit Glück beim Farmen finden. Einige erhaltet ihr auch durchs Spielen der Kampagne.

Gameplay und Spielstil

So spielt ihr den Build: Euer Schaden kommt zum allergrößten Teil von den Schraubklingen, die ihr in Gegner stoßt und dann möglichst viele Feinde zwischen euch und das Ziel bringt. Nutzt für den maximalen Schaden diese Rotation, wann immer es geht:

Greift den Gegner 3- bis 10-mal mit Gleitklingen an Aktiviert Schattenklon (auf höherer Stufe, sonst optional) Aktiviert Schatteninfusion Nutzt Schraubklingen auf ein beliebiges Ziel Nutzt „Preschen“ und bewegt euch durch so viele Gegner wie möglich

Ihr solltet am Ende möglichst weit vom Gegner entfernt stehen und möglichst viele Gegner in gerader Linie zwischen euch und dem Ziel eurer Schraubklingen haben. Die Gegner werden mit Schatteninfusion belegt und explodieren, was ganze Horden einfach auslöscht.

Steht euch keine Aufladung von Preschen zur Verfügung oder sind Gegner zu weit entfernt, könnt ihr Schattenschritt nutzen. Wiederholt dann Angriffe mit Gleitklingen und verbraucht aufgebaute Stapel eurer Buffs mit Schraubklingen.

In Bosskämpfen nutzt ihr Preschen und Schattenschritt als zusätzliche Ausweichmanöver, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Da ihr hier nur ein Ziel habt, können die Kämpfe aber recht zäh werden. Der Build zielt darauf ab, viele Gegner zu bekämpfen.

Für mehr Beratung zu den einzelnen Klassen findet ihr hier mehr Informationen:

Die beste Klasse in Diablo 4: Was passt zu eurem Spielstil?