Diablo 4: Der Beta-Start im Live-Ticker – Kommt es zu Warteschlangen? Alles zum Server-Status

Wir tickern für euch den Release am Freitag etwa ab 15:00 Uhr an dieser Stelle live mit. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr hier immer den aktuellen Status.

Wie groß der Ansturm sein wird, können wir noch nicht sagen. Da diese Woche „nur“ Vorbesteller spielen, wird es eher zu kurzen Warteschlangen kommen. Allerdings will Blizzard die Serverlast testen, also kann es durchaus zu Wartezeiten und sogar Server-Problemen kommen.

