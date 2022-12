Diablo 4 zeigt zum ersten Mal den wichtigsten Engel – Wer ist das?

Bei den Game Awards 2022 hat Blizzard einen neuen Trailer für Diablo 4 gezeigt. In dem aufwendigen Cinematic kämpfen gläubige Menschen mit einem Engel gegen die Horden der Hölle und eine mächtige Dämonin. Wer Diablo kennt, weiß: Die beiden Gestalten sind die wohl wichtigsten in der Geschichte des Spiels.

Das ist der Trailer: Der neue Trailer eröffnet mit einer betenden Priesterin, die eine Armee im Rücken hat. Auf den Schilden der Soldaten ist ein seltsames Zeichen zu sehen, das Blizzard schon zuvor bei einer verhüllten Gestalt geteasert hat.

Der Armee gegenüberstehen Dämonen aus der Hölle, die sich zum Angriff bereit machen. Nach einem kurzen Gebet der Priesterin fängt der Ansturm an und die Hölle bricht los – mehr oder weniger buchstäblich.

Die Dämonen rasen auf die Verteidiger zu, werden aber von langen Spießen durchbohrt, während die Priesterin betend und auf himmlischen Schutz vertrauend vor ihnen kniet. Die Szene erinnert an perfekt ausgeführte Manöver der berühmten römischen Armee.

Zum Schluss zeigen sich zwei besondere Gestalten: ein Engel und eine Dämonin. Die Dämonin Lilith dürftet ihr schon kennen, sie ist die große Gegenspielerin im kommenden Diablo 4. Der Engel wird aber zum ersten Mal gezeigt. Die beiden solltet ihr aber unbedingt kennen, wenn ihr euch für Diablo interessiert.

Ihr findet in unserem Special alle Infos zu Diablo 4. Den neusten Cinematic-Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Inarius und Lilith: Die Eltern aller Menschen in Diablo

Wer sind die Charaktere? Lilith, die Tochter des Hasses, ist die Tochter von Mephisto und Nichte von Diablo, dem obersten Übel. Inarius ist einer der Engel, die unter Tyrael im Ewigen Konflikt gekämpft haben und bekannt für seine Erfolge auf dem Schlachtfeld.

Lilith und Inarius haben aber genug von dem nie endenden Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Sie treffen aufeinander, nachdem Inarius gefangengenommen und von Lilith befreit wurde. Die beiden verliebten sich ineinander und haben sich vorgenommen, ihre eigene Welt zu erschaffen.

Was ist der Ewige Konflikt? Seit Anbeginn der Zeiten kämpfen die Hohen Himmel und seine Engel gegen die Brennenden Höllen und ihre Dämonen um die Herrschaft über den Weltenstein. Mit der Macht dieses Steins könnten sie nach Belieben Welten erschaffen und zerstören.

Inarius konnte mit anderen abtrünnigen Engeln den Weltenstein stehlen und erschuf Sanktuario, eine Welt, die sicher sein soll vor dem Ewigen Konflikt – und die Welt, auf der die Diablo-Spiele stattfinden.

Lilith und Inarius zeugten dazu Kinder: Nephalem – die Wesen, die wir alle in Diablo nun verkörpern und deren Macht sich in den verschiedenen Klassen widerspiegelt. Der Engel und der Dämon sind also buchstäblich die Eltern der Welt von Diablo.

Warum kämpfen sie dann gegeneinander? Der Trailer endet mit Inarius‘ Satz: „Ich bin wegen dir hier“ und einem Speerwurf auf Lilith. Nachdem Sanktuario und die Nephalem erschaffen wurden, richtete sich die Wut von Himmel und Hölle auf die neue Welt.

Da Nephalem stärker sind als Engel und Dämonen und die Parteien weiter nach dem Weltenstein suchen, war Sanktuario vollständig in Gefahr. Inarius erwog deswegen die Auslöschung seiner Kinder – was Lilith in eine solche Wut versetzte, dass sie alle anderen Dämonen und Engel abschlachtete, die ihr zur Seite standen.

Das hat ihr Inarius nicht verziehen und verbannte sie in die Leere, da er sie selbst nicht töten wollte. Er rief sich selbst als Herrscher über die Welt aus – und jetzt, in Diablo 4, gibt es offenbar einen neuen Konflikt zwischen „Mama und Papa“.

Genaueres dazu werden wir vermutlich erst im Spiel selbst entdecken können. Diablo 4 soll am 5. Juni 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Ich selbst weiß jetzt schon, dass die Story mich mehr fesseln wird als in Diablo bisher.

Allein Lilith als Gegenspielerin lässt mich erschaudern. Normalerweise kennt man Diablo, Baal und Co., die unbestreitbar böse sind, also der Feind, den man bekämpfen muss. Aber Lilith ist … quasi meine Mutter. Ich will nicht gegen sie kämpfen, sondern mich ihr anschließen! Mal sehen, was möglich sein wird …

