Chef von Diablo 4 spricht über den Zustand des Spiels – Fans fühlten sich belogen: „Das ist ekelhaft“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

WoW: The War Within Trailer stellt „Dynamic Flight“ vor

Im Moment steht Diablo 4 wieder auf einem guten Kurs und verbessert sich stetig, allerdings ist die Community nach wie vor äußerst kritisch. Fergusson hat in einem früheren Interview bereits darüber gesprochen, was genau sich alles nun ändert: Ist Diablo 4 mit Season 4 ein neues Spiel? Das sagt der Chef

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In der Community sorgt allerdings Fergussons Aussage zu den Shops für mehr Ärger. Hier verteidigt der Chef die Philosophie der Monetarisierung und das kommt gar nicht gut an.

Das müssen wir noch entscheiden. Es gibt Pros und Kontras für einen PTR. Season 4 ist so eine große Änderung, dass wir definitiv mehr Feedback als sonst brauchten. Als wir Season 3 veröffentlicht haben, bekamen wir sehr direktes Feedback […] Wir haben Season 3 in den ersten 3 Tagen gepatcht. Wir können also sehr schnell auf solche Dinge antworten.

Darüber spricht der Chef: In einem Interview mit windowscentral kommt Rod Fergusson zu Wort. Im Gespräch geht es unter anderem um den PTR, vergangene Seasons und den Shop. Fergusson ist der Chef des gesamten Diablo-Franchise bei Blizzard und in der Community eine eher kontroverse Gestalt.

Diablo 4 hat gerade seine erste PTR-Testphase hinter sich und Fans warten nun sehnlich auf den Release von Season 4. In der Zwischenzeit spricht der Franchise-Chef, Rod Fergusson, im Interview darüber, wie es in Zukunft mit solchen Tests weitergehen soll. Zur Sprache kommt auch der Shop, der in letzter Zeit immer mehr Kritik bekommt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to