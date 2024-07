Experte zeigt jetzt schon einen irren Build für die neue Klasse in Diablo 4, fliegt über die Map, grillt Gegner nebenher

Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den Spiritborn auf dem großen Event von Blizzard vorab getestet. Er konnte sich zwei Stunden lang mehr oder weniger austoben und die Skills ausprobieren. Seine Meinung zu der neuen Klasse lest ihr hier: Diablo 4: Ich war bei Blizzard und habe die neue Klasse von Vessel of Hatred gespielt – Das kann der Spiritborn

Was ist das für ein Build? In einem YouTube-Video präsentiert Rob einen speziellen Adler-Build für den Spiritborn. Es sei der temporeichste Build und eigne sich perfekt für das Endgame. Der Build setzt auf schnelles Movement, Verwundbarkeit und enormen Blitzschaden. Die Geister-Skills nutzt ihr, um einerseits euren Schaden zu pushen und andererseits, um eure Defensive zu stärken.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

So spielt sich der Spiritborn, die neue Klasse in Diablo 4: Vessel of Hatred

