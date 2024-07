Diablo 4: Alle Skills und Legendarys vom Spiritborn

Mit der ersten Erweiterung für Diablo 4, Vessel of Hatred, kommt eine neue Klasse ins Spiel: der Spiritborn (Geistgeborene). Welche Skills und Legendarys er mitbringt, erfahrt ihr hier.

Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober 2024 und bringt nicht nur neuen Story-Inhalt und ein neues Gebiet in Diablo 4, sondern auch eine neue Klasse. Vor kurzem konnten sich einige Experten schon einen Eindruck vom Spiritborn machen, ihn selbst spielen und seine Fähigkeiten ausprobieren.

Einer der Experten ist Rob2628, der einige Details zur Klasse mit der Community unter anderem in einem YouTube-Video teilen durfte – so auch die Skills des Spiritborn und die legendären Aspekte, die die Klasse mit ins Spiel bringt. Wir fassen euch nachfolgend die wichtigsten Infos zusammen. Bedenkt aber, dass sich zum Release noch etwas an der Klasse, den Skills und den Aspekten ändern kann.

Was macht den Spiritborn aus? Der Spiritborn ist ein ultimatives Raubtier aus den Dschungeln von Nahantu, dem neuen Gebiet, das mit Vessel of Hatred in Diablo 4 kommt. Dazu hat er eine Verbindung zu den „Geisterwächtern“ und kann sie rufen, um ihre Skills zu nutzen.

Die Geister stellen die besondere Klassenmechanik des Spiritborn dar. In der „Halle der Geister“ sucht ihr den Geist aus, dem ihr die Treue schwört und erhaltet einen besonderen Bonus für den Charakter als ganzes, aber auch für alle Fähigkeiten. Für einen zweiten Bonus sucht ihr noch einen weiteren Geist aus.

Hier seht ihr Gameplay vom Spiritborn inklusive Kommentar und Fazit:

Spiritborn: Geister & Klassenmechanik

Welche Geister kann ich wählen? Die „Halle der Geister“ befindet sich in der Übersicht, in der ihr auch euren Skill-Tree findet. Ihr könnt aus insgesamt vier Geistern auswählen:

Der Jaguar nutzt eine hohe Angriffsgeschwindigkeit und Combo-Angriffe. Angriff ist für ihn die beste Verteidigung. Er geht aggressiv vor und orientiert sich grob an Jägerinnen.

Der Adler setzt auf Präzision und Geschick, kann Angriffen mehr Reichweite verleihen und macht Gegner verwundbar. Er spielt sich ähnlich wie die Zauberin.

Der Gorilla ist im Prinzip eine Art Tank mit dicken Muskeln, der Kraft und Schutz bietet. Der Spielstil erinnert an den Barbaren.

Der Tausendfüßler zersetzt Gegner mit Giften und Insektenschwärmen und heilt den Spiritborn dadurch. Sein Spielstil erinnert an den Totenbeschwörer.

Wählt ihr einen Geist in der “Halle der Geister” aus, beeinflusst das all eure Skills.

Was ist die Klassenmechanik? Die Klassenmechanik ist die Wahl der Geister, die eurem Spielcharakter bestimmte Boni verschaffen, aber auch Einfluss auf all eure Skills haben. Ihr wählt einen „Primär-Geist“ und auf Level 30 einen sekundären Bonus vom selben oder einem anderen Geist. Folgende Boni erhaltet ihr durch die Geister:

Jaguar: Primär-Bonus: Jedes 4. Mal, wenn ihr einem Gegner mit einer Jaguar-Fertigkeit direkten Schaden zufügt, entfesselt ihr zusätzliche Hiebe, die 100 % des Schadens der 4 Treffer verursachen. Alle Fertigkeiten sind jetzt auch Jaguar-Fertigkeiten. Sekundär-Bonus: Die maximale Wildheit wird um 1 erhöht. Erhaltet 1 Stapel „Wildheit“, wenn ihr einen Gegner tötet oder einem Boss Schaden zufügt.



Adler : Primär-Bonus: Das Wirken einer Adler-Fertigkeit gewährt 2 Sturmfedern, bis zu einem Maximum von 8. Weicht ihr aus, werden alle Sturmfedern abgefeuert, die 100 % Blitzschaden verursachen und Ziele für 3 Sekunden verwundbar machen. Alle Fertigkeiten sind jetzt auch Adler-Fertigkeiten. Sekundär-Bonus: Für alle 4 Meter, die ihr euch bewegt, erhöht sich die kritische Trefferchance um 4 %. Dieser Bonus wird 2 Sekunden nach dem kritischen Treffer zurückgesetzt.

:

Gorilla : Primär-Bonus: Das Wirken einer Gorilla-Fertigkeit fügt Gegnern, die ihr trefft, 100 % Dornen zu und gewährt 3 Sekunden lang eine Barriere für 10 % des maximalen Lebens, bis zu 40 %. Alle Fertigkeiten sind jetzt auch Gorilla-Fertigkeiten. Sekundär-Bonus: Die maximale Entschlossenheit wird um 2 erhöht. Bei mindestens 5 Stapel „Entschlossenheit“ seid ihr unaufhaltsam.

:

Tausendfüßler : Primär-Bonus: Trefft ihr einen Feind mit einer Tausendfüßler-Fertigkeit, wird sein Schaden um 2,5 % reduziert und er wird 3 Sekunden lang um 10 % verlangsamt, wobei diese Werte bis zu 8 Mal gestapelt werden können. Alle Fertigkeiten sind jetzt auch Tausendfüßler-Fertigkeiten. Sekundär-Bonus: Heilung für 1 % des maximalen Lebens, für jeden Feind in der Nähe, der in den letzten 3 Sekunden vergiftet wurde, bis zu 5 %.

:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4 Vessel of Hatred: Deluxe Edition – Das steckt drin von Nicole Wakulczyk

Spiritborn: Alle Skills

Welche Skills hat der Spiritborn? Die Geister haben Einfluss auf eure Skills, was sich auch im Skill-Tree abzeichnet. Auf d4builds.gg könnt ihr bereits einen Blick in den Baum werfen und euch alle Skills detailliert anschauen. Nachfolgend fassen wir euch die aktiven Skills der Klasse zusammen.

Die deutschen Namen der Skills werden noch ergänzt/angepasst, sobald sie uns zur Verfügung stehen.

Basis-Skills

Thrash (Basis, Jaguar, Mobilität) – Feuerschaden Stürzt auf einen Feind und schlitzt ihn auf, was 10 % Schaden verursacht. Der 3. Angriff entfesselt eine schnelle Serie von Hieben um das Ziel herum und verursacht insgesamt 25 % Schaden.

Verkümmernde Faust (Basis, Tausendfüßler, Mobilität) – Giftschaden Stürmt auf einen Gegner zu, stoßt ihn und fügt ihm [5 %] Schaden sowie [30 %] Giftschaden im Verlauf von 6 Sekunden zu. Euer dritter Angriff explodiert auf dem Ziel, fügt allen Gegnern in der Umgebung Schaden zu und verlangsamt sie 3 Sekunden lang um 30 %.

Thunderspike (Basis, Adler) – Blitzschaden Schneller Vorstoß mit einem durchdringenden Schlag, der 15 % Schaden verursacht. Der 3. Angriff dringt weiter vor, verursacht 23 % Schaden und reduziert deine Ausweich-Abklingzeit um 5 Sekunden.

Felsspalter (Basis, Gorilla, Mobilität) – Physischer Schaden Rast auf ein Ziel zu, verprügelt Gegner vor euch und verursacht [15 %] Schaden. Euer dritter Angriff trifft Gegner in eurer Nähe und verursacht [28 %] Schaden.



Kern-Skills

Harke (Kern, Jaguar) – Feuerschaden Beschwört Klauen, die durch die vor euch stehenden Gegner hindurchpflügen und dabei [20 %] Schaden verursachen, bevor sie für zusätzlichen Schaden in Höhe von [40 %] explodieren.

Stachel (Kern, Tausendfüßler) – Giftschaden Trifft einen kleinen Bereich und fügt Gegnern darin sowie allen vergifteten Gegnern in der Umgebung [70 %] Schaden zu.

Stachelsalve (Kern, Adler) – Blitzschaden Schleudert 5 Federn, die Gegner durchbohren, wobei jede von ihnen [14 %] Schaden verursacht.

Crushing Hand (Kern, Gorilla) – Physischer Schaden Schlagt neben euch zu und erzeugt zwei Schockwellen auf beiden Seiten, die sich überlappen und jeweils 25 % Schaden verursachen.



Fokus-Skills

Wirbel (Fokus, Adler) – Blitzschaden Erzeugt einen Wirbelsturm, der Feinde nach innen zieht, gefolgt von einem vernichtenden Abwind, der ihnen 35 % Schaden zufügt.

Segeln (Fokus, Adler, Mobilität) – Blitzschaden Schwingt euch in die Lüfte und erschafft eine Wolke, die eure Gegner am Zielort 5 Sekunden lang verwundbar macht, bevor ihr euch auf sie herabstürzt, um [50 %] Schaden zu verursachen.

Toxic Skin (Fokus, Tausendfüßler, Leibhaftig) – Giftschaden Passiv: Feinde, die euch angreifen, werden vergiftet und erleiden 30 % Schaden über 3 Sekunden. Aktiv: Gifte strömen über, hinterlassen eine Spur des Gifts und machen euch für 5 Sekunden unaufhaltsam.

Verwüster (Fokus, Jaguar, Leibhaftig) – Feuerschaden Passiv: Die minimale Wildheit wird um 2 erhöht. Aktiv: Entfesselt wildes Gebrüll, durch das all eure Angriffe zusätzliche Schläge auslösen, die 6 Sekunden lang [60 %] Schaden verursachen.



Defensive Skills

Erschütterndes Aufstampfen (Verteidigung, Gorilla) – Physischer Schaden Ihr stampft vor euch auf und entfesselt eine Schockwelle, die [15 %] Schaden verursacht und Gegner für 3 Sekunden niederschlagt.

Counterattack (Verteidigung, Jaguar, Leibhaftig) – Feuerschaden Passiv : Erhaltet 20 %[+] Ausweichchance und wehrt automatisch nahe Feinde ab, wobei ihr 80 % Schaden verursacht, wenn ihr Angriffen ausweicht. Aktiv : Weicht für 2 Sekunden allen direkten Angriffen aus.

Geißel (Defensiv, Tausendfüßler) – Giftschaden Ruft eine Welle von Insekten herbei, die Gegner beißen, ihnen 3 Sekunden lang Furcht einflößen und sie verlangsamen sowie ihnen über 6 Sekunden [100 %] Giftschaden zufügen.

Armored Hide (Verteidigung, Gorilla, Leibhaftig) – Physischer Schaden Passiv : Erhaltet alle 5 Sekunden 1 Entschlossenheit. Aktiv : Umschließt euch selbst und werdet unaufhaltsam, während ihr 100 %[+] Blockchance für 3 Sekunden erhaltet.



Potenz-Skills

Touch of Death (Potenz, Tausendfüßler) – Giftschaden Schlagt einen Feind und infiziert ihn, wodurch 5 % Schaden verursacht und 300 % Giftschaden über 9 Sekunden angewendet werden. Wenn die Infektion endet oder der Wirt stirbt, schlüpft ein Schwarm und sucht 9 Sekunden lang nach Feinden, wobei er 10 % Schaden pro Treffer verursacht. Es können bis zu 3 Schwärme gleichzeitig aktiv sein.

Rasende Klaue (Potenz, Jaguar, Mobilität) – Feuerschaden Schlitzt euch über kurze Distanz durch einen Gegner hindurch und fügt dabei mit zwei Treffern allen Gegnern, die euch im Weg stehen, [50 %] Schaden zu.

Schneidschwingen (Potenz, Adler) – Blitzschaden Stoßt mehrere scharfe Geisterfedern aus, die abprallen und in jeder Richtung [50 %] Schaden verursachen.

Heimzahlen (Potenz, Gorilla) – Physischer Schaden Zerschmettert Gegner vor euch und fügt ihnen [100 %] Schaden zu. Werdet ihr angegriffen, besteht eine Chance von 35 %, die aktive Abklingzeit von „Heimzahlen“ um 1 Sekunde zu verringern.



Ultimative Skills

Der Verschlinger (Ultimativ, Tausendfüßler) – Giftschaden Der Tausendfüßlergeist erscheint und fügt Gegnern in einer Reihe [140 %] Schaden zu, während er andere anspuckt und ihnen [40 %] Schaden zufügt. Hält 15 Sekunden lang an.

Das Raubtier (Ultimativ, Jaguar) – Feuerschaden Ihr jagt mit dem Jaguargeist über das Schlachtfeld, verursacht bei der Landung [50 %] Schaden und schlitzt Gegner im Gebiet danach schnell über 7 Treffer für [200 %] Schaden auf.

Der Sucher (Ultimativ, Adler) – Blitzschaden Der Adlergeist stürzt herab und verursacht [20 %] Schaden. Nach kurzer Verzögerung hebt er wieder ab und verursacht [300 %] Schaden.

Der Beschützer (Ultimativ, Gorilla) – Physischer Schaden Der Gorillageist beschützt 6 Sekunden lang ein Gebiet, in dem er Gegner in der Nähe dauerhaft zerschmettert. Dabei fügt er ihnen [80 %] Schaden zu und gewährt euch alle 1,5 Sekunden eine Barriere in Höhe von 15 % eures maximalen Lebens.



Spiritborn: Alle legendären Aspekte

Nachfolgend listen wir euch alle Aspekte zum Aufklappen auf, die der Spiritborn ins Spiel bringt. Ihr könnt sie auf Legendarys finden und ausrüsten, oder in euren Kodex der Macht aufnehmen, indem ihr die Items zerlegt.

Defensiv (Kopfschutz, Brustpanzer, Beinschutz, Schilde, Amulette) Aspekt der Vermeidung : Jedes Mal, wenn ein Gegner euch trifft, erhöht sich eure Ausweichchance gegen diesen Gegner um [4 – 7 %]. Erfolgreiches Ausweichen setzt diesen Bonus zurück.

: Jedes Mal, wenn ein Gegner euch trifft, erhöht sich eure Ausweichchance gegen diesen Gegner um [4 – 7 %]. Erfolgreiches Ausweichen setzt diesen Bonus zurück. Aspekt der Abwehr : Während der Aktivierung reflektiert „Counterattack“ eingehende „Razor Wings“ zurück. Andere kleine Geschosse werden ebenfalls zurückgeworfen und verursachen [25 – 30 %] des Basis-Schadens von „Counterattack“ bei Aufprall.

: Während der Aktivierung reflektiert „Counterattack“ eingehende „Razor Wings“ zurück. Andere kleine Geschosse werden ebenfalls zurückgeworfen und verursachen [25 – 30 %] des Basis-Schadens von „Counterattack“ bei Aufprall. Aspekt der Ausdauer : Entschlossenheit hat für jeden Stapel Wildheit eine Chance von [2 – 5 %], nicht verloren zu gehen, wenn ihr getroffen werdet.

: Entschlossenheit hat für jeden Stapel Wildheit eine Chance von [2 – 5 %], nicht verloren zu gehen, wenn ihr getroffen werdet. Aspekt der Waldkraft : Glückstreffer: Bis zu 25 % Chance, einen Mystischen Kreis für 10 Sekunden zu erzeugen. Das Auslösen einer Gorilla-Fähigkeit in einem Mystischen Kreis stärkt diesen, sodass er regelmäßig eine Barriere gewährt, die 25 % eures maximalen Lebens entspricht und während der Aktivierung eure Rüstung und maximalen Widerstände um [5 – 15 %] erhöht.

: Glückstreffer: Bis zu 25 % Chance, einen Mystischen Kreis für 10 Sekunden zu erzeugen. Das Auslösen einer Gorilla-Fähigkeit in einem Mystischen Kreis stärkt diesen, sodass er regelmäßig eine Barriere gewährt, die 25 % eures maximalen Lebens entspricht und während der Aktivierung eure Rüstung und maximalen Widerstände um [5 – 15 %] erhöht. Aspekt der Verhinderung : Erhalte [1 – 10 %] Blockchance pro Entschlossenheit-Stapel.

: Erhalte [1 – 10 %] Blockchance pro Entschlossenheit-Stapel. Aspekt des belebenden Willens : Beim Verlust eines Entschlossenheit-Stapels besteht eine 10%ige Chance, um [5 – 10 %] der maximalen Lebenspunkte zu heilen.

: Beim Verlust eines Entschlossenheit-Stapels besteht eine 10%ige Chance, um [5 – 10 %] der maximalen Lebenspunkte zu heilen. Aspekt der kinetischen Unterdrückung : Das Wirken eines Nicht-Basis-Mobilitätsskills gewährt [1 – 6] Entschlossenheit und bewirkt, dass der nächste „Stampfender Aufprall“ in einem Kreis schlägt.

: Das Wirken eines Nicht-Basis-Mobilitätsskills gewährt [1 – 6] Entschlossenheit und bewirkt, dass der nächste „Stampfender Aufprall“ in einem Kreis schlägt. Aspekt der geschichteten Wälle : Die Blockreduzierung wird um [25 – 40 %] erhöht, während ihr über eine Barriere verfügt.

: Die Blockreduzierung wird um [25 – 40 %] erhöht, während ihr über eine Barriere verfügt. Aspekt der temporalen Einschnitte: Das Wirken von „Rasende Klaue“ verlängert die Dauer der aktiven Effekte der Leibhaftig-Skills um [0,5 – 2] Sekunden.

Das Wirken von „Rasende Klaue“ verlängert die Dauer der aktiven Effekte der Leibhaftig-Skills um [0,5 – 2] Sekunden. Aspekt der Hartnäckigkeit: Ihr erhaltet Entschlossenheit für jede [30 – 15] Kraft, die ihr über 100 hinaus erhaltet.

Ihr erhaltet Entschlossenheit für jede [30 – 15] Kraft, die ihr über 100 hinaus erhaltet. Aspekt des Schlächters: Erhaltet [5 %] erhöhte Rüstung und [7 – 60] Dornen pro [1 %] fehlender maximaler Gesundheit.

Erhaltet [5 %] erhöhte Rüstung und [7 – 60] Dornen pro [1 %] fehlender maximaler Gesundheit. Aspekt des Räubers: Heilt für [1 – 16 %] maximales Leben, wenn ihr einen gesunden Gegner vergiftet.

Offensiv (Handschuhe, Einhänder, Zweihänder, Ringe, Amulette) Aspekt der stürmischen Rache: „Heimzahlen“ hallt jetzt nach vorn und fügt Gegnern zusätzlich [100 – 130 %] eures Dornenschadens zu.

„Heimzahlen“ hallt jetzt nach vorn und fügt Gegnern zusätzlich [100 – 130 %] eures Dornenschadens zu. Aspekt der kombinierten Schläge: Jeder andere gewirkte Basis-Skill erhöht 10 Sekunden lang den gesamten Schaden um [10 – 25 %].

Jeder andere gewirkte Basis-Skill erhöht 10 Sekunden lang den gesamten Schaden um [10 – 25 %]. Aspekt der herabfallenden Federn: Bewegt ihr euch mit einem Mobilitäts-Skill oder weicht aus, folgen euch Geisterfedern, die beim Aufprall jeweils [X] Blitzschaden verursachen.

Bewegt ihr euch mit einem Mobilitäts-Skill oder weicht aus, folgen euch Geisterfedern, die beim Aufprall jeweils [X] Blitzschaden verursachen. Aspekt der Infestation: Glückstreffer: Tausendfüßler-Skills haben eine Chance von bis zu 35 %, einen Pestschwarm aus dem Ziel hervorzubringen, der pro Treffer [X] Giftschaden verursacht. Schädlingsschwärme verursachen jetzt auch 100 % ihres Grundschadens als Giftschaden über 6 Sekunden.

Glückstreffer: Tausendfüßler-Skills haben eine Chance von bis zu 35 %, einen Pestschwarm aus dem Ziel hervorzubringen, der pro Treffer [X] Giftschaden verursacht. Schädlingsschwärme verursachen jetzt auch 100 % ihres Grundschadens als Giftschaden über 6 Sekunden. Aspekt der Pestilenz: „Stachel“ lässt an seinem Zielort einen Pestschwarm entstehen, der pro Treffer [35 – 65 %] von „Stachel“ Grundschaden verursacht. Pestschwärme halten nun 100 % länger an und bewegen sich spiralförmig nach außen.

„Stachel“ lässt an seinem Zielort einen Pestschwarm entstehen, der pro Treffer [35 – 65 %] von „Stachel“ Grundschaden verursacht. Pestschwärme halten nun 100 % länger an und bewegen sich spiralförmig nach außen. Aspekt der Macht der Ebenen: Glückstreffer: Eine Chance von bis zu 25 %, 10 Sekunden lang einen Mystischen Kreis zu erzeugen. Das Wirken eines Jaguar-Skills in Mystischen Kreisen bewirkt, dass die Wildheit auf Maximum bleibt und der Schaden um [3 – 6 %] pro Stapel erhöht wird, solange ihr euch darin aufhaltet.

Glückstreffer: Eine Chance von bis zu 25 %, 10 Sekunden lang einen Mystischen Kreis zu erzeugen. Das Wirken eines Jaguar-Skills in Mystischen Kreisen bewirkt, dass die Wildheit auf Maximum bleibt und der Schaden um [3 – 6 %] pro Stapel erhöht wird, solange ihr euch darin aufhaltet. Aspekt des potenten Austauschs: Erhaltet 1 Entschlossenheit, wenn ihr einem Angriff ausweicht. Potenz-Skills verbrauchen 2 Entschlossenheit, um [10 – 25 %] erhöhten Schaden zu verursachen.

Erhaltet 1 Entschlossenheit, wenn ihr einem Angriff ausweicht. Potenz-Skills verbrauchen 2 Entschlossenheit, um [10 – 25 %] erhöhten Schaden zu verursachen. Aspekt der Sammlungsumkehrung : Eine Chance von [25 – 100 %], 1 Wildheit zu erlangen, wenn ein Gegner unter Kontroll-Effekten steht.

: Eine Chance von [25 – 100 %], 1 Wildheit zu erlangen, wenn ein Gegner unter Kontroll-Effekten steht. Aspekt der rückrufenden Federn: Das Wirken eines Fokus-Skills ruft Geisterfedern in der Nähe herbei, die an Gegnern auf ihrem Weg [X] Blitzschaden verursachen. Wenn es keine Geisterfedern in der Nähe gibt, werden stattdessen 10 zufällig um euch herum gewirkt.

Das Wirken eines Fokus-Skills ruft Geisterfedern in der Nähe herbei, die an Gegnern auf ihrem Weg [X] Blitzschaden verursachen. Wenn es keine Geisterfedern in der Nähe gibt, werden stattdessen 10 zufällig um euch herum gewirkt. Aspekt der umlenkenden Kraft: Erhöht den kritischen Trefferschaden um [50 – 190 %] eurer Blockchance. Blocken verdoppelt diesen Bonus 10 Sekunden lang.

Erhöht den kritischen Trefferschaden um [50 – 190 %] eurer Blockchance. Blocken verdoppelt diesen Bonus 10 Sekunden lang. Aspekt der einfachen Vergeltung: Wirkt ihr den 3. Angriff der Basis-Skills, besteht eine Chance von [10 – 25 %], „Heimzahlen“ zu verursachen.

Wirkt ihr den 3. Angriff der Basis-Skills, besteht eine Chance von [10 – 25 %], „Heimzahlen“ zu verursachen. Aspekt der unnachgiebigen Treffer: Das Wirken eines Gorilla-Skills fügt 3 Sekunden lang [21 – 36 %] der Rüstung zu allen Angriffen hinzu.

Das Wirken eines Gorilla-Skills fügt 3 Sekunden lang [21 – 36 %] der Rüstung zu allen Angriffen hinzu. Aspekt der Wildklauen: „Harke“ manifestiert einen Geist-Jaguar, der ebenfalls „Harke“ auf einen zufälligen Gegner wirft und [35 – 45 %] Basisschaden verursacht.

„Harke“ manifestiert einen Geist-Jaguar, der ebenfalls „Harke“ auf einen zufälligen Gegner wirft und [35 – 45 %] Basisschaden verursacht. Borstenrücken-Aspekt: Weicht ihr einem Angriff aus oder blockt, löst ihr [200 – 350 %] Dornenangriffe gegen den Angreifer aus.

Weicht ihr einem Angriff aus oder blockt, löst ihr [200 – 350 %] Dornenangriffe gegen den Angreifer aus. Fell Aspekt des Wahrsagers: Wirkt ihr einen Leibhaftig-Skill, werden Feinde um euch herum für [2 – 5] Sekunden verwundbar.

Wirkt ihr einen Leibhaftig-Skill, werden Feinde um euch herum für [2 – 5] Sekunden verwundbar. Unersättlicher Aspekt: Tötungen verlängern die Dauer eurer aktiven „Berührung des Todes“-Schwärme um 0,5 Sekunden. Wenn ein Schwarm vorzeitig ersetzt wird, verursacht er [1 – 2 %] des Schadens, den er verursacht hätte.

Tötungen verlängern die Dauer eurer aktiven „Berührung des Todes“-Schwärme um 0,5 Sekunden. Wenn ein Schwarm vorzeitig ersetzt wird, verursacht er [1 – 2 %] des Schadens, den er verursacht hätte. Aspekt des Schnitters: Vergiftete Feinde haben eine um 100 % verringerte Heilung und eure Adler-Skills erhalten eine [10 – 25 %] erhöhte kritische Trefferchance gegen sie.

Vergiftete Feinde haben eine um 100 % verringerte Heilung und eure Adler-Skills erhalten eine [10 – 25 %] erhöhte kritische Trefferchance gegen sie. Rückprall-Aspekt: Die Federn der Stachelsalve explodieren bei Erreichen ihres Scheitelpunkts für [25 – 39 %] ihres Basisschadens und kehren dann dorthin zurück, wo sie gewirkt wurden.

Die Federn der Stachelsalve explodieren bei Erreichen ihres Scheitelpunkts für [25 – 39 %] ihres Basisschadens und kehren dann dorthin zurück, wo sie gewirkt wurden. Rücksichtsloser Aspekt: Die kritische Trefferchance mit Jaguar-Skills wird gegen Feinde um [1 – 8,5 %] für jeweils 10 % ihres fehlenden Lebens erhöht.

Die kritische Trefferchance mit Jaguar-Skills wird gegen Feinde um [1 – 8,5 %] für jeweils 10 % ihres fehlenden Lebens erhöht. Aspekt des hungernden Räubers: „Ravager“ hat keine Dauer mehr und entzieht stattdessen jede Sekunde [25 – 10] Lebenskraft. Habt ihr nicht mehr genug Lebenskraft, endet „Ravager“.

„Ravager“ hat keine Dauer mehr und entzieht stattdessen jede Sekunde [25 – 10] Lebenskraft. Habt ihr nicht mehr genug Lebenskraft, endet „Ravager“. Aspekt des Peinigers: Feinde, die sich bewegen, während sie von euch vergiftet werden, erleiden zusätzlich [50 – 190 %] eures Dornenschadens pro Sekunde.

Feinde, die sich bewegen, während sie von euch vergiftet werden, erleiden zusätzlich [50 – 190 %] eures Dornenschadens pro Sekunde. Unnachgiebiger Aspekt: Jede 3. aufeinanderfolgende „Crushing Hand“ schlägt zusätzlich 10 Mal um euch herum und verursacht pro Treffer [25 – 40 %] ihres Basisschadens.

Ressource (Ringe) Aspekt der Flinkheit: Die Abklingzeit eurer Skills wird [10 – 40 %] schneller, wenn ihr euch bewegt.

Die Abklingzeit eurer Skills wird [10 – 40 %] schneller, wenn ihr euch bewegt. Aspekt der gestärkten Federn: Glückstreffer: Adler-Skills haben eine Chance von bis zu [25 – 30 %], eine Geisterfeder zu beschwören. Sammelt Geisterfedern, um die Abklingzeit der Mobilitätsfertigkeiten um 0,5 Sekunden zu verringern.

Glückstreffer: Adler-Skills haben eine Chance von bis zu [25 – 30 %], eine Geisterfeder zu beschwören. Sammelt Geisterfedern, um die Abklingzeit der Mobilitätsfertigkeiten um 0,5 Sekunden zu verringern. Aspekt des Rausches: Glückstreffer: Trefft ihr einen verwundbaren Gegner, habt ihr eine Chance von bis zu [25 – 32 %], Abklingzeit für Ausweichen um 5 Sekunden zu verringern. Jeder Stapel von „Wildheit“, den ihr besitzt, erhöht diese Chance um 5 %.

Vielseitigkeit (Kopfschutz, Brustpanzer, Handschuhe, Stiefel, Schilde, Amulette) Aspekt der Besorgnis: Sobald ein Feind um mindestens 80 % verlangsamt ist, erleidet er außerdem 3 Sekunden lang Furcht. Ihr verursacht [25 – 40 %] erhöhten Schaden an Feinden, die unter Furcht stehen.

Sobald ein Feind um mindestens 80 % verlangsamt ist, erleidet er außerdem 3 Sekunden lang Furcht. Ihr verursacht [25 – 40 %] erhöhten Schaden an Feinden, die unter Furcht stehen. Aspekt des bindenden Morastes: Indirekter Schaden, der einem Gegner zugefügt wird, verlangsamt ihn 3 Sekunden lang progressiv um [5 – 20 %], bis zu 80 %.

Indirekter Schaden, der einem Gegner zugefügt wird, verlangsamt ihn 3 Sekunden lang progressiv um [5 – 20 %], bis zu 80 %. Aspekt der reaktiven Rüstung: Erhöht die Blockchance um 10 %. Wenn ein Angriff eines nahen Gegners geblockt wird, besteht eine Chance von [30 – 60 %], einen kostenlosen „Concussive Stomp“ auf ihn zu wirken.

Erhöht die Blockchance um 10 %. Wenn ein Angriff eines nahen Gegners geblockt wird, besteht eine Chance von [30 – 60 %], einen kostenlosen „Concussive Stomp“ auf ihn zu wirken. Aspekt der Bodenkraft: Glückstreffer: Bis zu 25 % Chance, 10 Sekunden lang einen Mystischen Kreis zu erschaffen. Das Wirken eines Tausendfüßler-Skills in Mystischen Kreisen verleiht ihnen die Fähigkeit, Gegnern innerhalb des Kreises 6 Sekunden lang regelmäßig [X] Vergiftungsschaden zuzufügen und gleichzeitig alle auf sie wirkenden „Crowd Control“-Effekte zu verlängern.

Glückstreffer: Bis zu 25 % Chance, 10 Sekunden lang einen Mystischen Kreis zu erschaffen. Das Wirken eines Tausendfüßler-Skills in Mystischen Kreisen verleiht ihnen die Fähigkeit, Gegnern innerhalb des Kreises 6 Sekunden lang regelmäßig [X] Vergiftungsschaden zuzufügen und gleichzeitig alle auf sie wirkenden „Crowd Control“-Effekte zu verlängern. Aspekt der Turbulenz: „Segeln“ erzeugt an seinem Landeort „Wirbel“ und verursacht [15 – 30 %] erhöhten Schaden.

„Segeln“ erzeugt an seinem Landeort „Wirbel“ und verursacht [15 – 30 %] erhöhten Schaden. Aspekt des Duellanten: Maximale Wildheit um [1 – 4] erhöht.

Maximale Wildheit um [1 – 4] erhöht. Bedrohlicher Aspekt: „Geißel“ beeinflusst Feinde um euch herum kontinuierlich für [3 – 6] Sekunden.

Mobilität (Stiefel, Amulette) Aspekt der Flottenflügel: „Razor Wings“ ist jetzt auch ein Leibhaftig-Skill. Passiv: Ihr seid unaufhaltsam. Aktiv: Ihr erhaltet [15 – 30 %] erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit pro aktivem „Razor Wing“.

„Razor Wings“ ist jetzt auch ein Leibhaftig-Skill. Passiv: Ihr seid unaufhaltsam. Aktiv: Ihr erhaltet [15 – 30 %] erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit pro aktivem „Razor Wing“. Aspekt der Eile: Erhaltet jede Sekunde, während ihr euch bewegt, einen Bonus von [10 – 25 %] auf die Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sekunden, bis zu [30 – 75 %].

Erhaltet jede Sekunde, während ihr euch bewegt, einen Bonus von [10 – 25 %] auf die Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sekunden, bis zu [30 – 75 %]. Aspekt des Impulses: Nachdem ihr ausgewichen seid, rast eure nächste Hauptfertigkeit auf euer Ziel zu und verursacht [5 – 20 %] erhöhten Schaden.

Nachdem ihr ausgewichen seid, rast eure nächste Hauptfertigkeit auf euer Ziel zu und verursacht [5 – 20 %] erhöhten Schaden. Aspekt der Himmelsmacht: Glückstreffer: Eine Chance von bis zu 25 %, 10 Sekunden lang einen Mystischen Kreis zu erschaffen. Das Wirken eines Adler-Skills in Mystischen Kreisen lässt sie sich mit euch bewegen und für [X] Blitzschaden explodieren, wenn ihr ausweicht.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte den Spiritborn auf einem großen Event von Blizzard vorab spielen. Zwei Stunden lang konnte er sich mehr oder weniger austoben und die Skills ausprobieren. Er ist „vorsichtig begeistert“ von der neuen Klasse: Diablo 4: Ich war bei Blizzard und habe die neue Klasse von Vessel of Hatred gespielt – Das kann der Spiritborn