Die neue Klasse für Diablo 4 soll wohl der „Spiritborn“ sein – Alles was wir dazu wissen

Für Diablo 4 hat Blizzard einen neuen DLC angekündigt. „Vessel of Hatred“ oder auch „Gefäß des Hasses“ soll wohl laut Dataminern eine neue Klasse mit sich bringen und diese heißt „Spiritborn“. Was für die Klasse spricht und womit ihr rechnen müsst, erfahrt ihr hier

Was ist der Spiritborn? Der Spiritborn soll eine neue Klasse im kommenden DLC von Diablo 4 sein. Laut Leakern (via youtube.com), die sich an die Daten von Diablo 4 zu schaffen machten, fanden heraus, dass es sich hierbei um eine noch nie dagewesen Klasse handelt, die Blizzard für „Vessel of Hatered“ entwickelt hat.

Der Spiritborn soll naturverbunden sein, also passend für das kommende Dschungel-Setting. Zudem soll er eine Glefe führen. Wie er mit dieser Waffe attackieren kann und ob die Klasse auch Zauber oder Wunder wirken kann, ist noch nicht bekannt.

Behandelt die Infos dennoch mit einer großen Vorsicht, es handelt sich immer noch um Leaks, die jedoch zum Großteil bestätigt worden sind. Es könnte sich also noch einiges zum finalen Release ändern.

Blizzard erschafft lieber neue Klassen, als alte zurückzubringen

Wo bleiben die bekannten Klassen? Schon zum Release von Diablo 4 wünschten sich viele Fans altbekannte Klassen wie den Paladin, den Hexendoktor oder Mönch zurück und obwohl die Stimmung der Community klar war, geht Blizzard eine andere Richtung.

Sollte der Leak um den Spiritborn stimmen, hat Blizzard den Fokus darauf neue und innovative Klassen in Zukunft zu entwickeln. Schon mit Diablo: Immortal erschien eine neue Klasse, der Blutritter. Diese ist eine Mischung aus Paladin und Vampir und begeistert so mit neuen Fähigkeiten und sorgt zudem für Frische. Der Spiritborn könnte eine Mischung aus Druide, Hexendoktor und Zauberin sein, der naturverbundene Magie führt und mit seiner Glefe Gegner auf Abstand hält.

Es bleibt abzuwarten wie Blizzard die neue Klasse zusammengeschustert hat und ob diese sich auch schlussendlich gegen die vorhandenen Klassen beweisen kann.

Wann erscheint der erste DLC von Diablo 4? Der erste DLC soll laut Blizzard Ende 2024 erscheinen. Ein eigenes Team an Entwicklern arbeitet an dem Projekt. Eine große Ankündigung zum Projekt erscheint dann im Sommer 2024. In diesem wird dann das DLC genauer vorgestellt, damit Spieler wissen, was sie erwartet.

Bis dahin können die Spieler zu Weihnachten ein Event voller Monster erwarten. Die Mittwinterpest kommt und diese soll euch in der kalten Jahreszeit unterhalten: Diablo 4 kündigt einen Winter-Event für Season 2 an: Die Mittwinterpest kommt