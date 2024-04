Eure liebsten Action-Animes überhaupt wurden erst durch diese romantische Serie möglich

Hinter den letzten Staffeln von Attack on Titan, Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man steht Studio Mappa. Die Anime-Schmiede glänzt durch hervorragende Animationen. Ohne eine Sport-Romanze rund um Eiskunstlauf hätten sie die drei genannten Top-Serien aber nie gemacht.

Jede neue Anime-Season bringt euch fast schon eine Flut an neuen Animes. Viele davon könnt ihr mittlerweile auch pünktlich zum Release in Japan zumindest mit Untertiteln hierzulande verfolgen.

Natürlich bleiben nicht alle neuen Serien dauerhaft im Gedächtnis. Erfolgreiche Anime-Originals ohne Manga-Vorlage werden aber oft mit zweiten Staffeln oder Filmen belohnt.

Der Erfolg des Studios hinter den späteren Staffeln von Attack on Titan, Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man basiert auf dem Hype um eine solche Anime-Original-Serie: Ohne die Eiskunstlaufromanze Yuri!!! on ICE hätte Studio Mappa die Lizenzen für die Serien nie bekommen.

Alle drei der genannten Action-Serien gehören übrigens zu den besten Action-Anime, in denen viel gekämpft wird.

Eiskunstlauf und Piroschki

Was ist Yuri!!! on ICE für eine Serie? Hauptcharakter ist Yuri Katsuki – Japaner und einer der besten Eiskunstläufer der Welt. Allerdings hat er gerade einen der wichtigsten weltweiten Wettbewerbe in seinem Sport verloren.

Frustriert flüchtet er in die vertraute Umgebung seines Elternhauses und will den Sport schon an den Nagel hängen. Aus heiterem Himmel taucht aber sein großes Idol aus Russland auf: Viktor Nikiforov, der aktuelle Champion und mehrfache Grand-Prix-Gewinner. Und der will seinen Kollegen für die neue Saison fit machen.

So beginnt das Training für die neue Saison. Zwischen Choreografien, internationalen Wettbewerben und neidischen Namensfettern bahnt sich aber nicht nur Yuris Erfolg, sondern auch eine zarte Romanze zwischen Schüler und Coach an.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Opening der Serie ansehen:

Was macht die Serie so gut? Yuri!!! on ICE begeisterte schon während der Veröffentlichung mit seinen für das Release-Jahr 2016 flüssigen und hochwertigen Animationen. Besonders die Eiskunstlaufsequenzen mit ihren vielen Details stechen hervor.

Auch könnte man denken, dass eine Sportserie über Eiskunstläufer zu langweilig für ein größeres Publikum ist. Studio Mappa schafft es aber, Spannung und Spaß gleichermaßen aufrechtzuerhalten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sich langsam entwickelnde Romanze zwischen Yuri und Viktor. Sie ist realistisch und herzerwärmend. Studio Mappa schafft es, die Gefühle der beiden in bester Animationsqualität zu zeigen.

Yuri!!! on ICE war schlussendlich so beliebt, dass dafür sogar eine OVA nachgereicht und ein Kinofilm über Viktors Karriere angekündigt wurde. Das passiert nun wirklich nicht alle Tage.

Und was hat Yuri!!! on ICE jetzt mit Attack on Titan zu tun?

Warum ist die Serie so wichtig? Die Antwort liegt im Werdegang des Animationsstudios Mappa. Von ihren frühen Werken können euch in Deutschland Rage of Bahamut: Genesis, Terror in Tokio und In this Corner of the World vorkommen.

Yuri!!! on ICE aber war ihr großer Durchbruch, mit dem sie sich auf dem internationalen Markt platzierten. Mappa bewies mit der Serie, dass sie tolle Geschichten in richtig guter Qualität erzählen können.

Zudem räumten die 12 Episoden viele Preise bei den wichtigsten Anime-Auszeichnungen ab:

Anime Awards 2017 von Crunchyroll

Tokyo Anime Festival 2017

IGN Awards

16. Tokyo Anime Award

24. AnimeLand Grand Prix

Japan Expo Awards

39. Anime Grand Prix

Das ist nur eine Auswahl. Anzumerken ist jedoch, dass, wenn die Serie für Kategorien wie Beste Serie oder Beste Animationen nominiert war, sie die Preise auch gewannen.

Wie wirkte sich der Erfolg für Mappa aus? Es war eine absolute Überraschung, dass das damals kleine Anime-Studio mit der Qualität von Platzhirschen wie den Studios hinter Sword Art Online, My Hero Academia und den ersten Staffeln von Attack on Titan mithalten konnte.

Die erste große neue Lizenz war 2017 die Adaption des Sci-Fi-Mangas Inuyashiki. Es folgten unter anderem Kakegurui, Grandblue Fantasy The Animation und schließlich Season 1 von Jujutsu Kaisen, sowie bald darauf Attack on Titan: The Final Season.

Der Erfolg von Yuri!!! on ICE kann als der Auslöser für Studio Mappas Erfolg angesehen werden. Und als Grund dafür, dass sie einige der großen Lizenzen wie Jujutsu Kaisen und Attack on Titan überhaupt erst übernehmen konnten.

Wie ging es mit Yuri!!! on ICE weiter? – Gar nicht

Attack on Titan ist mit The Final Season – The Final Chapter jetzt endlich final fertig adaptiert. Im Sommer 2023 erhielt Jujutsu Kaisen eine zweite Staffel. Auf der offiziellen Webseite des Studios sind der Original-Anime Zenshu und ein Film zu Chainsaw Man angekündigt.

Und was ist mit Yuri!!! on ICE? Eine Serie, die derart eingeschlagen und das Studio vorangebracht hat, wurde doch bestimmt fortgesetzt? Vielleicht sogar mit einer zweiten Staffel? Was ist eigentlich mit dem oben erwähnten Movie passiert?

Yuri!!! on ICE war Mappas Riesenhit – und sie haben rein gar nichts mit der Serie gemacht: nach der OVA und der Ankündigung des Movies „Yuri!!! on ICE the Movie: ICE Adolescence“ wurde es still.

Über sieben Jahre hinweg beteuerte das Studio via X.com immer wieder, sie würden noch am Film arbeiten. Man veröffentlichte sogar 2018 einen Teaser und 2020 einen Trailer.

Am 19. April 2024 postete das Studio aber eine Hiobsbotschaft für ihre Fans: Die Produktion wurde abgebrochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ein trauriges Ende für eine Geschichte, die es besser verdiente

Yuri!!! on ICE war einer der wichtigsten Animes der 2010er-Jahre. Ohne die Serie wäre Studio Mappa nicht da, wo es jetzt ist.

Viele langjährige Fans zeigen sich auf Social-Media frustriert. Speziell auf Tiktok und X.com brodelt die Gerüchteküche – Mappa hat nämlich keinen Grund genannt. In ihrem Post ist nur von verschiedenen Umständen die Rede. Das können eine ganze Menge Dinge sein:

Die einen sagen, der Erfolg mit Serien wie Attack on Titan und Jujutsu Kaisen hat das Studio Yuri!!! on ICE vergessen lassen.

Andere spekulieren laut darüber, das Studio hätte das ganze Geld, dass sie mit dem Anime eingenommen haben, für andere Produktionen ausgegeben und jetzt wäre nichts mehr da.

Und wieder andere vermuten, man wolle im aktuellen politischen Klima keinen Film mit einem russischen Hauptcharakter veröffentlichen.

Wahrscheinlich liegt die Antwort irgendwo dazwischen.

Es sind mittlerweile sieben Jahre seit dem Release von Yuri!!! on ICE vergangen. Es kann sehr gut sein, dass Studio Mappa Sorge hat, dass der Film an den Kinokassen floppen würde. Weil… ein obskurer Film über einen Eiskunstläufer aus einer sieben Jahre alten Serie – Wer geht denn dafür ins Kino?

Ich wäre dafür ins Kino gegangen.

Yuri!!! on ICE ist eine Geschichte mit viel Herz, erzählt mit einer guten Portion Humor und auch die Sport-Sequenzen machen Spaß – unter anderem, weil sie eben richtig schön sind. Man merkt, mit welcher Leidenschaft das Team daran gearbeitet hat.

Als ich vom Ende der Produktion erfahren habe, war ich unglaublich enttäuscht und traurig. Die Serie ist mir auch nach den sieben Jahren immer noch wichtig und bei einigen anderen Geschichten hat sich das Warten doch noch gelohnt.

Denkt an die sporadischen Updates für Berserk noch zu Lebzeiten von Kentaro Miura. Oder auch Hunter X Hunter und D. Gray-man. Sogar Black Butler bekommt gerade eine weitere Anime-Adaption, nachdem der letzte Film dazu (!) 2017 erschien.

Und wie geht es jetzt mit Mappa weiter? Für Mappa wird sich fürs Erste nichts ändern.

Das Studio hat vermutlich bereits Verträge für eine ganze Reihe weiterer Serien geschlossen, die aktuell in Planung und Produktion sind.

Für mich ist das Thema Studio Mappa damit beendet. Aber nicht Yuri!!! on ICE.

Auf dem Heimweg heute Abend werde ich mir das Opening History Maker von Dean Fujioka in Dauerschleife anhören. Die Serie ist übrigens auch heute noch auf Crunchyroll live. Da sie in sich geschlossen ist, könnt ihr sie auch heute noch problemlos streamen.

History Maker heißt übersetzt übrigens so viel wie Geschichtsschreiber. Und genau das hat Yuri!!! on ICE für viele Fans, aber auch Mappa getan: Die Serie hat Anime-Geschichte geschrieben.

Geschichte geschrieben wird übrigens gerade auch in einer der am längsten laufenden Anime- und Manga-Stories überhaupt: One Piece wird wohl eines der größten Mysterien zur Welt enthüllen, auf das Fans schon lange gewartet haben