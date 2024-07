Detektiv Conan hat heute mehr als 100 Mangas – Dabei hätte der Schöpfer die Serie vor 27 Jahren aus Wut fast beendet

Gosho Aoyama ist der Mangaka von Detektiv Conan. Er war so wütend auf seine Redaktion, dass er den Manga beinahe vor rund 27 Jahren beendet hätte. Für das vorzeitige Ende hätte es zwei Gründe gegeben.

Wieso hätte Aoyama aufgehört? Eigentlich wollte Aoyama schon vor 27 Jahren den Manga beenden. Im Rahmen des „Gosho Aoyama 30th Anniversary Book“ erklärte er, dass es dafür zwei Gründe gab:

Zum einen sei es „wirklich schwer“, sich Woche für Woche neue Fälle auszudenken

Zum anderen habe er es gehasst, dass die Redaktion ihm vorschrieb, was er tun solle

In Bezug auf die Redaktion hat sein Kollege Kazuhiko Shimamoto, der Mangaka von Kamen Rider, sogar ein erschreckendes Beispiel. Aoyama war von 1988 bis 1993, also noch vor Detektiv Conan, der Zeichner des Yaiba-Mangas. Der damals zuständige Redakteur kritisierte in einem Fall, dass das Gesicht der Hauptfigur nicht überrascht genug aussehen würde.

Also Aoyama nachfragte, was für ein Gesicht er meinen würde, soll der Redakteur das Blatt Papier mit Aoyamas Zeichnung angezündet und nach ihm geworfen haben.

Der 27. Kinofilm zu Detektiv Conan lief bislang nur in Japan an:

Detektiv Conan bleibt uns auch 27 Jahre später erhalten

Wieso hat er schlussendlich doch weitergemacht? Aoyama nahm sich 1997 länger frei, was er zur damaligen Zeit schon länger nicht getan habe. Er fuhr nach Las Vegas und beschloss, nach der Reise mit dem Zeichnen des Detektiv-Conan-Mangas aufzuhören.

Doch er bekam noch im Hotel, in dem er in Las Vegas übernachtete, einen Anruf von seiner Redaktion. Sie bot ihm an, einen Anime-Film zu Detektiv Conan zu produzieren. Da Aoyama selbst ein großer Fan von Filmen ist, nahm er das Angebot an.

Wie geht es heutzutage mit Detektiv Conan weiter? Durch diesen Anruf wurde vermutlich die Detektiv-Conan-Reihe gerettet. Mittlerweile kann Aoyama nämlich auf zahlreiche Inhalte zu seinem Manga blicken:

Der Manga selbst hat mittlerweile über 105 Bände (Zum Vergleich: One Piece ist gerade bei Nummer 109)

Beim Anime sind wir bei über 1.130 Episoden angekommen (One Piece ist gerade bei 1.112)

Nach dem ersten Kinofilm folgten 26 weitere, ein 28. Film soll im April 2025 in den japanischen Kinos anlaufen

Es sieht momentan immer noch so aus, als würde sich der Mangaka neue Fälle ausdenken. Wie lange es Detektiv Conan noch geben wird, bleibt abzuwarten. Vermutlich hätte Aoyama damals nie gedacht, dass er sich noch so viele Jahre mit dem kleinen Detektiv beschäftigen muss.

