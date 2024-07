Ihr habt den besten Nachmittags-Anime auf RTL2 gewählt und es gibt einen klaren Sieger

In einer Umfrage auf MeinMMO wollten wir von euch wissen, welchen Anime ihr aus dem früheren RTL2-Fernsehprogramm am besten fandet. Fast jeder Dritte von euch hat da einen klaren Sieger.

Das Anime-Programm auf RTL2 war für eine ganze Generation der erste Anlaufpunkt nach der Schule. Auf dem TV-Sender liefen zur Mittagszeit diverse Anime-Serien rauf und runter. MeinMMO wollte wissen, welchen der Animes ihr am liebsten geschaut habt.

Das sind die Ergebnisse: Es haben 1.314 Personen an der Umfrage teilgenommen. Dabei konntet ihr eure Stimme für die Anime-Serie abgeben, die ihr am liebsten geschaut habt. Da die Auswahl so groß war, haben wir euch drei Stimmen gegeben.

Hier listen wir euch auf, welche Anime-Serien es auf die Plätze 4-10 geschafft haben:

Platz 10: Naruto (4 %, 85 Abstimmungen)

Naruto (4 %, 85 Abstimmungen) Platz 9: Pokémon (5 %, 101 Abstimmungen)

Pokémon (5 %, 101 Abstimmungen) Platz 8: Inu Yasha (5%, 103 Abstimmungen)

Inu Yasha (5%, 103 Abstimmungen) Platz 7: Ranma ½ (5 %, 109 Abstimmungen)

Ranma ½ (5 %, 109 Abstimmungen) Platz 6: Sailor Moon (5%, 110 Abstimmungen)

Sailor Moon (5%, 110 Abstimmungen) Platz 5: Yu-Gi-Oh! (5 %, 117 Abstimmungen)

Yu-Gi-Oh! (5 %, 117 Abstimmungen) Platz 4: Digimon (8 %, 175 Abstimmungen)

Digimon hat es gerade so nicht in die Top 3 der besten Anime-Serien geschafft. Obwohl Pokémon das größere Franchise ist, konnte sich die Serie bei euch mit einigen Stimmen vor Pokémon durchsetzen. Dagegen hat Jeanne, die Kamikaze-Diebin, hat gerade so den Sprung in die Top 10 verpasst. Zudem gibt es drei Animes, für die keine einzige Stimme eingegangen ist: Calimero, Hamtaro und Pretty Cure.

Auch heute noch erscheinen regelmäßig Kinofilme zu Digimon. Schaut euch hier den Trailer zu Digimon Adventure 02 – The Beginning an:

Daneben habt ihr uns senderfremde Vorlieben und andere Animes genannt, die nicht in der Vorauswahl zu finden waren:

User Zischrot findet, dass wir die allerbeste Animeserie der späten 80er mit in die Vorauswahl hätten packen müssen. Für ihn ist Saber Rider und die Starsherrifs „das absolute Nonplusultra“.

Blackstone30 hat nach der Schule nicht nur Sailor Moon und Detektiv Conan, sondern auch Die Kickers und Mila Superstar gerne gesehen. Auch Captain Planet, Biker Mice from Mars und Samurai Pizza Cats hat er gerne im Fernsehen gesehen, auch wenn nicht alles davon auf RTL2 lief.

Für N0ma war leider kein Anime dabei, den er auf RTL2 gesehen hat. Seine letzten waren Bezerk, Hell’s Paradise und Claymore. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für ihn, welche RTL2-Animes etwas für ihn sein könnten?

Sutil hat nicht nur RTL2 geschaut, sondern auch Zeichentrickserien wie Arielle, Die Gummibärenbande, Chip & Chap sowie Aladdin.

Die ersten drei Plätze stellen wir euch genauer vor. Dabei konnte sich ein Anime mit klarer Führung von den anderen durchsetzen – obwohl er im Gegensatz zu den anderen beiden Serien keine 1.000 Folgen besitzt.

Platz 3: Detektiv Conan

Ergebnis: 9 % mit 193 Abstimmungen

Der Anime zu Detektiv Conan startete im Jahr 1996. Kaum zu glauben, aber die Serie läuft immer noch weiter. Mittlerweile gibt es über 1.129 Folgen, in denen Conan Edogawa unterschiedliche Fälle löst. Er hat die Besonderheit, dass er eigentlich ein Oberschüler namens Shinichi Kudo ist, der durch die Nebenwirkung eines Giftes im Körper eines Kindes gefangen ist.

Platz 2: One Piece

Ergebnis: 11 % mit 247 Abstimmungen

Eure liebste Piratenbande hat es auf Platz 2 geschafft. Die Animeserie setzte 1999 die Segel. Seitdem wurden über 1.112 Folgen produziert, in denen Ruffy und die Strohhutbande die wildesten Abenteuer erleben. Laut Mangaka Eiichiro Oda soll ein Ende in Sicht sein – allerdings hat er seine Deadline für das Ende der Story schon mehrmals verschoben.

Platz 1: Dragon Ball

Ergebnis: 32 % mit 713 Abstimmungen

Den Thron eurer liebsten RTL2-Animes erklimmt ganz souverän Dragon Ball. Fast jeder Dritte von euch hat sich den Saiyajin am liebsten im Nachmittagsprogramm angesehen. Aus der Originalserie von 1986 sind mittlerweile Dragon Ball Z (1989), Dragon Ball GT (1996) und Dragon Ball Super (2015) entstanden.

Selbst mit allen Ablegern zusammen kommt der Anime auf nur 639 Folgen und ist damit nur halb so lang wie die anderen beiden Animes in den Top 3. Wollt ihr trotzdem einige der Episoden einsparen, könnten wir euch unsere Filler-Liste empfehlen: Dragon Ball: Alle Folgen und Filler in der Liste – Diese Episoden könnt ihr überspringen