Einen Anime habt ihr jahrelang fast täglich gesehen, ohne zu wissen, worum es ging

Noch bevor The Big Bang Theory zum Dauerbrenner auf dem TV-Sender ProSieben wurde, eroberte die Sitcom Malcom mittendrin die Herzen vieler Fans. Im Intro gibt es kurz einen Anime zu sehen, von dem viele von euch vermutlich noch nie etwas gehört haben.

Der Artikel erschien ursprünglich im Februar 2025.

Was ist das für ein Anime? Im Intro von Malcom mittendrin (via YouTube) ist ein Mann mit schwarzen, glatten Haaren zu sehen, die ihm bis über das Kinn hinaus reichen. Dieser Charakter kommt im Anime Nazca vor.

Die Serie lief 1998 im japanischen Fernsehen und umfasst nur 12 Folgen. Rund 2 Jahre später erschien dann die Serie Malcom mittendrin.

In der Serie geht es um Kendo-Schüler Miura Kyoji, der herausfindet, dass sein Meister ein wiedergeborener Inka-Krieger ist. Der Kendo-Meister will die Welt zerstören, um sie zu reinigen.

Kyoji hat Glück, denn er selbst ist die Wiedergeburt des Kriegers Bilka. Dieser hat in der Vergangenheit schon einmal die Pläne des Inka-Kriegers vereitelt.

Dabei steht ein Konflikt von Kyoji im Mittelpunkt, ob er nur die Hülle des wiedergeborenen Kriegers ist oder ob er selbst die Welt retten kann.

Die Person, die im Intro von Malcom mittendrin zu sehen ist, ist Shinri Shiogami. Er ist ein brutaler Rivale von Kyoji und eifersüchtig auf ihn. Denn Shiogami wollte ebenfalls ein Schüler des Kendo-Meisters werden, wurde aber anfangs abgelehnt. Sein Ziel ist es, Kyoji zu vernichten.

Den deutschen Trailer zur 1. Staffel von Malcom mittendrin findet ihr hier:

Video starten Malcom mittendrin: Der Trailer zur 1. Staffel Autoplay

Ein Anime über die Geschichte der Anden

Lohnt es sich, ihn nachzuholen? Der Anime ist in seiner Thematik besonders. Er stellt nämlich die Inka-Kultur und den Bürgerkrieg zwischen Huáscar und Atahualpa dar, zwei Herrschern des Inka-Reiches.

Es wurden zudem Elemente wie das Zeremonienmesser Tumi und die Stadt Machu Picchu mit eingebaut. Auch die Intihuatana, rituelle Steine der Inka, sind ein wichtiges Schlüsselelement im Anime.

Wer also mehr über die Mythologie, Geschichte und Kultur des Inka-Reiches lernen möchte, der könnte mit dem Anime seine Freude haben. Auch, wenn viele der Elemente mit fiktiven Dingen vermischt werden.

Allerdings: Der Anime ging in Japan und auch im Rest der Welt unter. Und das hat wohl auch seine Berechtigung. Auf MyAnimeList wurde die Serie nämlich nur mit 5,51 von 10 möglichen Punkten bewertet.

In der Kritik steht die Animation, die manchmal keinen Sinn ergeben soll. So gibt es beispielsweise eine Szene, in der zwei Charaktere einen Flur entlang schlittern, in den sie eigentlich gar nicht passen würden. Auch das Pacing soll furchtbar sein und die Episoden sollen viele Fragen offenlassen.

Einer der Schauspieler aus Malcom mittendrin hat bei den Dreharbeiten seine Gesundheit riskiert. Für einen Gag kam sein Körper gefährliche nahe an den Rand der Erschöpfung, wie er nun berichtet: Für einen Gag in Malcolm Mittendrin riskierte der Vater fast sein Leben