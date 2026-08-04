Twitch-Streamer zieht sich 10 Folgen Attack on Titan am Stück rein, findet die „giga cringe“, nimmt Herr der Ringe als Vergleich

Der Twitch-Streamer und YouTuber Sterzik hat auf Empfehlung dem Anime Attack on Titan eine Chance gegeben. Als er jedoch von seiner Erfahrung erzählt, sagt er etwas, was die ganze Fanbase gegen ihn aufbringen könnte.

Wie äußert sich der Streamer zu Attack on Titan? Sterzik berichtet, wie man in einem Clip auf TikTok sehen kann, von seiner ersten Erfahrung mit dem Anime Attack on Titan. Er hatte sich vorgenommen, eine Folge zu schauen, woraus jedoch direkt 10 Folgen am Stück geworden sind.

Er lobt dabei die Story des Animes, die er super interessant findet. Allerdings holt er dann aus – nachdem er den Titel nach der ersten richtigen Aussprache konsequent mit Attack „of” Titan verwechselt –, um die aufgewühlten Emotionen des Animes als Gegenmittel gegen seine Gesprächspartnerin zu verwenden:

„Die gesamte Serie ist so cringe!”

Video starten Der Trailer zur ersten Staffel von Attack on Titan Autoplay

Herr der Ringe vs. Attack on Titan

Für welches Argument nutzt Sterzik Attack on Titan? Im Gespräch mit der Streamerin Mahluna – was im Eifer des Fangefechts immer lauter wird – fragt er sie, wie sie jemals eine Stelle aus Herr der Ringe als cringe bezeichnen konnte, aber Attack on Titan nicht.

Wie zum F- sagst du bei der Stelle von Herr der Ringe – wo Éowyn den Hexenkönig tötet –, wie sagst du da, dass das cringe ist?! Und Attack [on] Titan ist nicht cringe, oder was?

Mahluna beginnt, sich zu verteidigen, dass sie Herr der Ringe als Ganzes nicht cringe findet und Emotionen rübergebracht werden müssen, doch da ist Sterzik bereits wieder selbst den Emotionen verfallen, die Herr der Ringe in ihm wecken:

Soll ich dir mal sagen, wie man Emotionen rüberbringt? Indem man eine Kamera aufstellt, zig Soldaten auf ein Feld auf Pferde setzt, mit einem Pferd vorbereitet und sagt: „Ein Blutstag!“

Hier könnt ihr den dazugehörigen Clip sehen:

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Fans von Attack on Titan müssen sich in den Kommentaren sichtbar zusammenreißen, dass der Streamer für solche Szenen einfach weiterschauen muss.

Viel argumentieren müssen sie aber nicht, denn Sterziks Fazit nach dem Austausch lautet: „Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich die erste Staffel mal schauen.“

Findet ihr Attack on Titan auch giga cringe? Oder sogar Herr der Ringe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ein anderer Streamer, der deutsche LoL-Content-Creator NoWay, kann derzeit weniger rumschreien. Und genau deshalb gönnt er sich eine nötige Auszeit: „Mein Körper lässt es leider nicht mehr zu“ – Twitch-Streamer NoWay nimmt sich eine längere Auszeit