Für einen Gag in Malcolm Mittendrin riskierte der Vater fast sein Leben

Malcom Mittendrin wirkt, verglichen mit anderen Sitcoms, vor allem zu der Zeit, echt außer Kontrolle geraten. Es passierten unglaubliche Dinge, die gerade so an der Realität kratzten. Bei den meisten davon war Hal beteiligt. Doch für einen Gag hat sich Bryan Cranston in Gefahr gebracht.

Was ist Malcolm Mittendrin? Zwischen 2000 und 2006 lief Malcolm Mittendrin und erzählte die Geschichte von Malcolm und seiner Familie. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine klassische Sitcom, doch Malcolm Mittendrin war deutlich frecher und anarchischer.

Das lag nicht nur an den Jungs, sondern auch am Vater der Familie Hal, der von Bryan Cranston verkörpert wird. Regelmäßig erlebte Hal die kuriosesten Geschichten der gesamten Serie. Für einen Gag ist er aber ein wenig zu weit gegangen und hat seine Gesundheit riskiert.

Gefährlich angemalt

Um welche Folge geht es? In Folge 14 von Staffel 2 wird Hal mit seinem miserablen Job konfrontiert. Das geht so weit, dass er sich, weil angeblich krank sei, freistellen lässt. In der freien Zeit will er endlich ein Bild malen, das er schon jahrelang im Kopf hat. Um dem Bild den finalen künstlerischen Anstrich zu geben, umhüllt er sich selbst komplett mit Farbe.

Das war aber keine gute Idee, denn das kann schwere Folgen für die eigene Gesundheit haben, wie er in der Graham Norton Show im Zuge vom Release des Films Argylle verriet.

Ich war komplett umhüllt mit blauer Farbe. Komplett, von Kopf bis Fuß. So ist die Goldfinger-Frau gestorben. Das ist nicht sicher, denn dein Körper kann die Hitze nicht mehr regulieren, weil man alle Poren umhüllt.

An einem Punkt beim Dreh soll sein Körper dann langsam heruntergefahren sein . Daraufhin soll er schnell gepackt und in die Dusche gebracht worden sein.

Das mit der Goldfinger-Frau ist übrigens nur ein Mythos, wie Entertainment Weekly erklärt. Shirley Eaton, die Schauspielerin der besagten Frau, lebt immer noch.

Das war nicht das Einzige, was Cranston erleiden musste. Er erzählt, wie die Autoren der Serie etwas finden wollten, was Cranston nicht in Malcolm Mittendrin machen würde. Als Beispiel nennt er den Moment, als sein ganzer Körper mit Bienen bedeckt war. Das passierte in Staffel 1 Folge 14.

Selbst heute ist Malcolm Mittendrin eine faszinierende Serie, die das Genre der Familien-Sitcoms komplett auf den Kopf gestellt hat. Die Familie in der Serie ist so weit weg von einer perfekten Familie wie möglich, dennoch werden familiäre Themen und der Zusammenhalt gut dargestellt. Hinter den Kulissen war für Frankie Muniz aber nicht immer alles super: Malcom hat in 2 Episoden nicht mitgespielt, weil er aus Protest vom Set gegangen ist