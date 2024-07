Scrubs: Elliot und J.D. sollten eigentlich niemals zusammenkommen, damit die Serie nicht wie Friends wird

Warum endeten Elliot und J.D. trotzdem zusammen? Schuld waren die Darsteller der beiden, Sarah Chalke und Zach Braff. Laut Lawrence waren die beiden so gut, dass sie immer einen gewissen Subtext oder eine Spannung nach außen transportiert haben. Außerdem erklärt er auch, dass es ihm Spaß gemacht hat, auch mal romantische Comedy zu schreiben. In Scrubs hat sich einiges nicht immer nach Plan entwickelt. So auch der Hausmeister: Der größte Feind von J.D. in Scrubs sollte eigentlich gar nicht existieren, doch die Serie war zu gut

In einem Interview mit Premium Hollywood sprach Bill Lawrence im Zuge der 8. Staffel der Serie auch über die Beziehung von Elliot und J.D. in der Serie. Lawrence wird gefragt, ob es jemals im Raum stand, den beiden ein Happy-End zu geben, aber mit anderen Partnern.

Was ist Scrubs? Scrubs lief von 2001 bis 2010 und hat in 9 Staffeln die Karriere von J.D. und seinen Ärztekollegen begleitet. Mit seinen Tagträumen und den sympathischen Charakteren erlangte die Serie einen Kultstatus.

