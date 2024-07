Scrubs: Zach Braff erklärt, welcher Schauspieler ihn am meisten zum Lachen gebracht hat

Die Serie Scrubs ist bis heute legendär und viele Szenen haben sich in die Köpfe der Zuschauer gebrannt. Für viele davon ist der Hausmeister verantwortlich. Das Interessante dabei ist, dass viele Szenen improvisiert waren, wie in einem Interview erklärt wird.

Wer ist der Hausmeister? Der Hausmeister ist sowas wie die Nemesis von Hauptcharakter J.D. Gespielt wird er von Neil Flynn, der später auch in der Comedy-Serie The Middle mitgespielt hat. Ursprünglich war der Hausmeister auch gar nicht für eine größere Rolle geplant, doch er hat die Macher überzeugt.

Das lag vor allem an seinem komödiantischen Timing und sein Talent für Improvisation. Scrubs ermöglichte seinen Darstellern viel Freiraum, wenn es um eigene Ideen geht, und Neill Flynn war einer der besten.

Zach Braff lobt Neil Flynn

In einem Interview mit Michael Rosenbaum in seiner Show Inside of You wird Zach Braff, der Schauspieler von J.D., gefragt, ob die Darsteller in Scrubs oft improvisiert hätten. Braff erklärt, dass man oft improvisieren konnte und dass Bill Lawrence, der Macher der Serie, da gute Arbeit geleistet habe, ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen.

Er habe den Schauspielern viel Freiheiten gegeben. Rosenbaum fragt Braff daraufhin, welcher Darsteller ihn denn am meisten zum Lachen gebracht habe und Braff hatte direkt eine Antwort: Neil Flynn.

Jeder aus Scrubs würde wahrscheinlich dieselbe Antwort geben: Neil Flynn, der den Hausmeister gespielt hat. Er ist ein witziger Improvisationskomiker und ein Genie, eine lustige Person. Zach Braff über Neil Flynn (Quelle: Inside of You auf YouTube)

Braff erklärt, wie es teilweise Stellen im Skript gäbe, wo es nur hieß: Neil erfindet irgendwas. Flynn selbst sprach auch in einem Interview mit Daily Actor darüber. Er selbst sagt zwar, das wäre nur zweimal passiert, erwähnt aber auch, dass er vor allem bei Szenen mit Braff viel improvisieren konnte.

An welche Stelle erinnert sich Zach Braff besonders? Im Interview wird Braff von Rosenbaum auch gefragt, welche Szene er am lustigsten fand und er hat direkt eine im Kopf. In der besagten Szene versucht der Hausmeister, J.D. zu überreden, dass er die kurzen Shorts anziehen solle, die seine Frau gemacht habe. Um ihn zu überzeugen, erzählt er, dass seine Frau nur einen Zeigefinger an der einen Hand und an der anderen nur den kleinen Finger und den Daumen habe.

Braff beschreibt, wie das eine der Szenen war, die improvisiert worden seien und er einfach nicht darauf klargekommen sei.