MMORPG mit Abo (aber ohne Shop) oder Free2Play? Spieler vermissen die Zeit ohne Mikrotransaktionen

Egal, ob Buy2Play wie New World oder Free2Play wie Throne and Liberty: Ohne zusätzliche Mikrotransaktionen in Form von Ingame-Shop und optionalen Services scheint heutzutage kein MMORPG mehr auszukommen. Doch das gefällt nicht jedem Genre-Fan.

Wie war es damals? Bereits beim Start der ersten 3D-MMORPGs gab’s den Kampf zwischen Abo- und Free2Play-Modell. Während Ultima Online 1996 auf eine monatliche Gebühr setzte, nutzte beispielsweise Tibia bereits zum Release im Jahr 1997 einen Free2Play-Zugang.

Damals war klar: Wer ein MMORPG kauft und das zugehörige Abo bezahlt, muss sich um weitere Ausgaben fürs Erste keinen Kopf machen. Alle Inhalte sind erspielbar. Weiteres Geld kommt höchstens über den Verkauf von großen Content-Erweiterungen oder über Dienste wie Servertransfers rein.

Old School RuneScape besitzt eine optionale Mitgliedschaft, hier der Steam-Trailer:

Als es nach dem enormen Erfolg von WoW zahlreiche weitere MMORPGs mit großem Budget gab, die mit einem Abo-Bezahlmodell die Welt der Online-Rollenspiele erobern wollten, passierten parallel mehrere Dinge:

Die Spiele mit Abo-Pflicht kannibalisierten sich gegenseitig, weil es nur wenige Spieler gibt, die bereit sind, für mehrere zeitraubende MMORPGs zeitgleich eine monatliche Gebühr zu zahlen.

Andere Spieler wollten oder konnten kein monatliches Abo für ein MMORPG abschließen. Teils blieben sie bei Free2Play-Ablegern hängen, die damals zwar noch lange nicht die Qualität von WoW und Co. erreichen konnten, aber dafür umsonst waren.

Erfolgreiche Free2Play-Spiele schafften es, ausreichend viele Spieler anzulocken, die sehr viel mehr Geld in das jeweilige Spiel investierten, als es in reinen Abo-MMORPGs möglich war.

Viele der MMORPGs, die ursprünglich ein Pflicht-Abo besessen haben, wechselten auf ein Free2Play-Modell.

Über das Free2Play-Modell etablierten sich im Laufe der Jahre verschiedene Arten der Monetarisierung, die von einem großen Teil der Spieler toleriert werden. Ingame-Shops, kostenpflichtige Battle-Pass-Pfade und Echtgeldwährungen findet man immer häufiger auch in Buy2Play- oder Abo-Spielen.

Keine bestmögliche Spielerfahrung mit Ingame-Shop

Was ist das Problem an den Mikrotransaktionen? Selbst das fairste Free2Play-Modell wirkt sich negativ auf das Spiel-Design sowie die Spielerfahrung aus. Irgendwie muss man die Spieler schließlich dazu bringen, den Shop zu besuchen und dort Geld auszugeben. Hinter jeder Währung, jeder Einschränkung und allen freigiebig verteilten Belohnungen stecken psychologische Kniffe.

Zudem entwerten bereits rein kosmetische Gegenstände, die für Geld verkauft werden, automatisch die Belohnungen, die sich erspielen lassen. In vielen MMORPGs sieht man mittlerweile eher, wer wie viel Geld im Shop gelassen hat, als dass man erkennen würde, wer welche Herausforderung meistern konnte.

Was sagt die Community zum Status quo? In einem Post von KFPofficial auf Reddit werden genau diese Problematiken derzeit diskutiert. Er selbst schreibt: „Ich möchte einfach ein monatliches Abonnement ohne Cosmetics oder andere Monetarisierung. Ich bin sicher, dass das im Jahr 2024 unmöglich ist. Ich vermisse einfach das frühe EverQuest, Mann.“

OneSeaworthiness7768 antwortet ihm auf Reddit: „Ich habe mich mit der Tatsache abgefunden, dass dies in modernen Spielen einfach nicht möglich ist, und habe schließlich angefangen, Old School RuneScape zu spielen. Ich hasse die Ästhetik/Grafik, aber sonst ist es genau das, was ich will. Ich hoffe, dass Brighter Shores eine ähnliche Lücke füllen wird.“

ViewdFromi3WM erklärt auf Reddit: „Ich stimme dir zu … Ich bin sogar bereit, 20 $ pro Monat für ein echtes AAA-Angebot zu zahlen. Die meisten verlangen nur 10.“

TheElusiveFox geht noch weiter (via Reddit): „Ich würde gerne 25-30 $/Monat für ein Spiel bezahlen, das in seinem Kaufvertrag festgeschrieben hat, dass es niemals einen Cash Shop in irgendeiner Form geben wird. Ich würde sogar 40 $ zahlen, wenn ich dafür 24 Stunden lang aktiven GM-Support hätte, der den Chat moderiert, Bots bannt und sich um andere Probleme kümmert.“

In dem Thread werden neben Old School RuneScape weitere Positivbeispiele genannt, wie Final Fantasy XI, Embers Adrift, WoW Classic oder Mortal Online 2. Auch der neue Origin-Server von EverQuest 2 soll ohne störende Monetarisierung auskommen. Wie müsste das Bezahlmodell eures Traum-MMORPGs aussehen? Wenn jemand so ein MMORPG ankündigt, nehme ich ganz vorne Platz auf dem Hype-Train