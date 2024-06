Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsolen: Die MeinMMO-Community hat gewählt

Wir küren die besten MMORPGs, die jemals entwickelt wurden – gewählt von der MeinMMO-Community. Die Top 20 flankieren wir dabei mit persönlichen Anekdoten und Einschätzungen von Redakteuren, Autoren sowie Gästen. Wo steht der große Favorit World of Warcraft?

Am letzten Tag unserer Themenwoche zum Genre der Online-Rollenspiele haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch vorbereitet: die Auswertung der großen Community-Wahl zum besten MMORPG aller Zeiten.

Die von euch gewählte Top 20 begleiten wir dabei mit persönlichen Anekdoten und Einschätzungen von Redakteuren, Autoren sowie Gästen. Auf der letzten Seite erfahrt ihr zudem, wie die Liste ausgesehen hätte, wenn eben jene Redakteure, Autoren und Gäste ihre jeweilige Top 5 in den Ring hätten werfen müssen (mit fünf Punkten für den ersten Platz, vier Punkte für den zweiten Platz und so weiter).

Wer hat die Top 20 knapp verpasst?

Ganz knapp aus der Liste der besten 20 MMORPGs aller Zeiten sind die folgtenden Genre-Vertreter geflogen:

Platz 21: Eve Online

Platz 22: Lost Ark

Platz 23: Lineage 2

Platz 24: Albion Online

Platz 25: Rift

Platz 26: ArcheAge

Platz 27: Runes of Magic

Platz 28: EverQuest

Platz 29: Runescape

Platz 30: Final Fantasy XI

Platz 20: Age of Conan

Entwickler: Funcom | Plattform: PC | Release-Datum: 20. Mai 2008 | Modell: Free2Play

MeinMMO-Redakteur Karsten weiß, was einen Weltenretter antreibt: „Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber!“ Oh, Moment, wir sind im falschen Film, beziehungsweise Medium. Aber genau das machte Age of Conan 2008 natürlich so ungemein spannend.

Schließlich hatte diese raue Welt mit dem Namen Hyboria in den Schwarzenegger-Filmen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt in einem erwachsen inszenierten MMORPG auf den Spuren von Conan dem Cimmerier wandeln zu können, dieser sexy Gedanke konnte mich kurzzeitig sogar aus Azeroth weglocken.

Funcom veröffentlichte jedoch kein Spiel, sondern eine Baustelle. Mit Content-Löchern während der Level-Phase, die so groß wie die Liste der Bugs lang war. Zudem funktionierten grundlegende Systeme wie das PvP und die Handwerke nicht richtig.

Das war eine Alpha, für die man sich ein Ticket kaufen und ein Abo abschließen musste. Man, was war ich damals enttäuscht. Schnell ging es zurück zu WoW, das bereits einige Jahre Content und Feinschliff vorweisen konnte.

Funcom schafft die Wende, aber …

Die Entwickler blieben jedoch am Ball, merzten die Probleme nach und nach aus und machten aus der Baustelle Age of Conan irgendwann tatsächlich ein gutes MMORPG, an dem ich vor allem das einzigartige Kampfsystem, die blutigen Finisher und die atmosphärische Spielwelt mochte.

Das Problem: Die wenigsten Spieler waren nach einem missglückten Erstkontakt bereit, einem MMORPG eine zweite Chance zu gewähren. Selbst beim Wechsel auf Free2Play und dem Release der Unchained-Version blieben die Spielerzahlen überschaubar. Sehr schade, das Potenzial für eine deutlich größere Rolle innerhalb des Genres war da.