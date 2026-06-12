Spieler haben keinen Bock mehr auf einen nervigen Missionstyp in GTA 6, machen sich darüber lustig

In GTA 5 gab es einen Missionstyp, vor dem es Spielern heute immer noch graut. Als ein Spieler zeigt, wie das in GTA 6 aussehen kann, ist es leichter, drüber zu lachen als zu weinen.

Um was für einen Missionstyp geht es? Es handelt sich um Missionen, in denen man mit einem Fahrzeug von einem Punkt A bis zu einem Punkt B auf der Karte fahren muss. Das Problem der eigentlich recht gewöhnlich klingenden Mission wird durch einen Witz aus der Community deutlich:

Der Nutzer Choice_Professor1003 postete im Subreddit von GTA 6 ein Bild einer potenziellen Map, durch die eine lange Route verläuft. Vom entferntesten Ort im Süden bis hoch zum nördlichen Rand. Und was der Community nun besonders Schmerzen würde, fügt er als Titel hinzu: „Und da jetzt ein Zeitlimit für diese Mission festlegen.“

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Ein Bild, das jeder GTA-Spieler zutiefst spürt

Was macht ein Zeitlimit so schlimm? Es ist nicht das Zeitlimit allein. Das wird auch anhand der Reaktionen unter dem Redditpost deutlich, die wissen, wie man Salz in die inneren Wunden durch miese Limits streut:

„Man erkennt, dass das fake ist, weil die Route zu effizient ist“, schreibt GGReactor.

Das Fahren in GTA gefällt Spielern nämlich eigentlich sehr gut. Der Timer würde diesen Spaß jedoch viel zu einfach zunichte machen:

„Ich kann es kaum erwarten, mir ein BMX-Rad zu schnappen und einfach alles in aller Ruhe zu erkunden“, erklärt CombatMatt13, „diese Karte wird meiner Meinung nach riesig, und es wird ein Riesenspaß sein, alles in sich aufzunehmen.“

Dem kann auch Bubric zustimmen: „Ich würde gerne aus Spaß die ganze Karte durchfahren, da es sich um ein Open-World-Spiel handelt und es ja gerade darum geht, alles um sich herum zu erkunden.“

Was haltet ihr von den Zeitlimits in GTA? Soll in GTA 6 komplett darauf verzichtet werden? Oder habt ihr gar kein Problem mit Zeitdruck? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Wer absolut gar keinen Zeitdruck verspürte, ist der Chef von GTA 6: Chef von GTA 6 hat kein Problem, euch 13 Jahre warten zu lassen: Ihr sollt es sogar vermissen