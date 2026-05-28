Chef von GTA 6 hat kein Problem, euch 13 Jahre auf das Spiel warten zu lassen, sagt: Ihr sollt es vermissen

Ganze 13 Jahre Abstand zum Vorgänger und 8 Jahre Entwicklung hat GTA 6 auf dem Buckel. Der Chef von Take-Two erklärt, warum das genau so richtig war.

Wie begründet der Chef den großen Abstand? Strauss Zelnick, der CEO von GTA-Publisher Take-Two, hat bei der TD-Cohen-Konferenz über die große Lücke zwischen GTA 5 und GTA 6 gesprochen. Sie war weder direkt noch indirekt beabsichtigt, sondern eine Folge aus der Orientierung des Unternehmens, das schlichtweg keine Veröffentlichungsrhythmen für seine Titel vorsähe.

„Als ich vor fast 20 Jahren zu Take-Two kam, habe ich nicht wie alle anderen gesagt: ‚Wir werden unsere Produkte wie ein Uhrwerk jährlich veröffentlichen‘“, erklärt Zelnick (via GamesRadar+).

Genau das sei laut ihm auch die richtige Herangehensweise gewesen.

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GTA habe „einen neuen Standard in der Branche” gesetzt

Warum war das lange Warten genau richtig? Zelnick möchte keine Namen nennen, aber er spricht von verschiedenen „sehr wettbewerbsfähigen Titeln“, die gute und schlechte jährliche Veröffentlichungen hatten, da diese nicht leicht zu meistern seien. Sein Unternehmen hätte es anders angehen lassen: Die Spieler sollten beginnen, den Vorgänger zu vermissen.

„Wir haben einen neuen Standard in der Branche gesetzt, nämlich dass man großartige Dinge schaffen muss und es gut ist, beim Verbraucher Vorfreude zu wecken“, sagt Zelnik. „Das bedeutet nicht, dass wir gesagt haben, es solle eine achtjährige Lücke zwischen den Veröffentlichungen geben. Was diese Lücke verursacht hat, ist die Zeit, die es braucht, um etwas zu schaffen, das für dieses geistige Eigentum so gut ist, wie es nur sein kann“, fährt Zelnick fort.

Wäre GTA 6 einmal weniger verschoben worden, hätten wir alle schon in das Open-World-Actionspiel eintauchen können. Stattdessen fühlen sich Fans eher frustriert über fehlende Kommunikation von Rockstar: Eigentlich würden wir gerade alle GTA 6 spielen, stattdessen fühlen sich Fans von Rockstar alleingelassen