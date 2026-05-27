The Witcher 3 kündigt Stream zum Jubiläum von Blood and Wine an, alle Fans so: ein neuer DLC, bitte!

Am 28. Mai 2026 findet ein Jubiläums-Stream zum 10. Geburtstag von The Witcher 3: Blood and Wine statt. Allein diese Ankündigung reicht, um Hoffnungen zu wecken und die Fantasie vieler Fans zu beflügeln.

Was muss ich zum Stream wissen? Der Jubiläums-Stream zum 10. Geburtstag von The Witcher 3: Blood and Wine findet am 28. Mai 2026 statt, und zwar um 17:00 Uhr. Ab 16:45 Uhr startet der Countdown. Wo könnt ihr dabei sein? Nun, auf YouTube!

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In der Videobeschreibung heißt es: „Gemeinsam mit Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych kehren wir noch einmal in das Land der Ritter, Weinberge und Vampire zurück! Wir erwarten euch in Toussaint und im Chat!“ Kacper Niepokólczycki ist Environment Art Director bei CD Project RED. Magdalena Zych ist Senior Writer und Story Coordinator.

Eine Ankündigung, die Hoffnungen weckt

Wie reagieren die Fans auf die Ankündigung? Gerüchte und Hinweise rund um einen dritten DLC zu The Witcher 3 gibt es schon länger. Die Kollegen der GamePro haben alle bekannten Infos vor einigen Wochen erst in dieser Übersicht zusammengestellt. Es überrascht daher nicht, dass die plötzliche Ankündigung eines Streams zu The Witcher 3 jetzt entsprechende Hoffnungen weckt.

surajbhowal5846 ist nur einer von vielen, die auf YouTube ihren Wunsch hinterlassen haben: „DLC, bitte?“

BarryM_89 ergänzt: „Kann es wirklich sein? Ein TW3-DLC für 2026? (13 Jahre nach der Veröffentlichung). Dieses Spiel ist so wunderschön, dass ich total aus dem Häuschen wäre, wenn das der Fall wäre.“

Auch auf X wird diskutiert. I’m a Casual schreibt etwa: „Ist es das? Die lange erwartete Ankündigung?“

Chu ist sich sicher: „Endlich die DLC-Enthüllung.“

Video starten Ein Spieler entdeckt nach 9 Jahren einen Ort in The Witcher 3, den wohl nur wenige gesehen haben Autoplay

Warum die Vorfreude? Mal ganz davon abgesehen, dass The Witcher 3 zu den besten, erfolgreichsten und beliebtesten Rollenspielen der vergangenenen Dekaden gehört, waren auch die beiden DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine ihr Geld mehr als wert.

Der Autor dieser Zeilen hält vor allem das aktuelle Geburtstagskind, Blood and Wine, für einen der besten Zusatzinhalte, der je für ein Spiel als Download verfügbar gemacht worden ist. Toussaint ist einfach eine wunderschöne Region. Die Story des DLCs unterhält zudem nicht nur blendend, es gibt sogar unterschiedliche Pfade, die man einschlagen kann, wodurch sich das mehrfache Durchspielen lohnt.

Dazu kamen neue Features wie die Mutationen, ein Färbesystem sowie das Hexer-Anwesen ins Spiel. Das hier hatte den Umfang eines Vollpreis-Rollenspiels, aber den Preis eines DLCs. Falls die Entwickler The Witcher 3 erneut für einen dritten DLC aus der Kiste holen sollten, kann man wohl davon ausgehen, dass sie das nicht für einen enttäuschenden Schnellschuss tun. Oder seht ihr das anders?

Wir halten euch auf MeinMMO natürlich auf dem Laufenden, sollte es beim Stream zu einer entsprechenden Ankündigung kommen. Und wenn doch kein neuer DLC kommt, fiebern wir halt weiterhin dem vierten Teil entgegen. Kommendes Jahr ist es vielleicht schon soweit: The Witcher 4 soll nächstes Jahr erscheinen, wird zu einem der teuersten Spiele weltweit