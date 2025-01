The Witcher 4 lässt euch dieses Mal in die Rolle von Ciri schlüpfen und ist der vierte Teil der Rollenspielreihe „The Witcher“ von CD Projekt RED. Unter dem Beinamen „Eine neue Saga beginnt“ wird der Titel eine neue Ära im Witcher-Universum einläuten und sich an den Büchern von Andrzej

The Witcher 4 lässt euch dieses Mal in die Rolle von Ciri schlüpfen und ist der vierte Teil der Rollenspielreihe „The Witcher“ von CD Projekt RED. Unter dem Beinamen „Eine neue Saga beginnt“ wird der Titel eine neue Ära im Witcher-Universum einläuten und sich an den Büchern von Andrzej Sapkowski orientieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to