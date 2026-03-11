NVIDIA will mit neuer Technik The Witcher 4 besser machen, doch ein Teil der Gamer bleibt dabei auf der Strecke

NVIDIA will mit neuer Technik The Witcher 4 besser machen, doch ein Teil der Gamer bleibt dabei auf der Strecke

The Witcher 4 ist eines der meisterwarteten Spiele überhaupt. Nun unterstützt der Hersteller NVIDIA die Entwicklung mit einer neuen Technologie. Dabei werden aber nicht alle Gamer die Vorzüge dieses Fortschrittes nutzen können. 

Welche Technik ist neu? Der Chip-Hersteller hat im Oktober 2025 erstmals ein Demo-Video auf YouTube ihrer RTX-Mega-Geometry-Technologie gezeigt. In einem Blog-Post auf der NVIDIA-Seite vom 10.03.2026 geben sie inzwischen auch bekannt, dass The Witcher 4 die Technik unterstützen soll. 

Entwickler sollen damit Szenen, welche Raytracing beinhalten, 100-mal schneller erstellen und in Echtzeit rendern können. Dadurch sollen Spieler einen 5-20 prozentigen FPS-Boost in unterstützten Spielen wie zum Beispiel Alan Wake 2 erwarten können.

CD Project Red arbeitet mit NVIDIA zusammen an der Umsetzung in The Witcher 4. Der Rendering-Ingenieur Cezary Bella von CD Project sagt dazu, dass er es kaum erwarten könne, dass Spieler solch ein hohes Level an Details in The Witcher 4 erleben werden. Gamer werden sich aber noch ein Jahr gedulden müssen, denn 2027 soll das Spiel von Project Red erscheinen und sehr kostspielig werden. 

AMD und Intel-Nutzer gehen leer aus 

Was bedeutet das genau? Gamer mit einer NVIDIA-GPU können sich freuen und den Vorteil von Mega Geometry in kommenden Titeln wie CONTROL Resonant nutzen. Aber über ein Drittel aller Spieler müssen auf die zusätzlichen FPS verzichten. 

Denn um die Neuerung zu nutzen, benötigt ihr eine RTX-Grafikkarte, welche es seit der 20er-Generation von NVIDIA gibt. Zudem muss das Spiel die Technik unterstützen, ähnlich wie DLSS und Frame Generation. 

Welche Spieler profitieren nicht davon? Laut der Steam-Hardwareumfrage vom Dezember 2025 verwenden etwa allein 19 Prozent der Spieler AMD- und Intel-Grafikkarten, welche nicht von der Neuerung profitieren können (via web.archive.org).

Dazu kommen noch ca. 15 Prozent aller Steam-Nutzer, wie wir ausgerechnet haben, welche ältere Nicht-RTX-Grafikkarten wie die GTX 1060 nutzen und somit ebenfalls leer ausgehen. Anzumerken ist ebenso, dass in der Umfrage etwa 9 Prozent als „andere“-GPUs angegeben sind und diese Karten sehr wahrscheinlich ebenfalls die Technologie nicht unterstützen werden. 

Quelle: web.archive.org

Insgesamt können somit ca. 34 bis 43 Prozent aller Steam-Spieler nicht von den Vorteilen von Mega Geometry profitieren. NVIDIA soll sich zudem auf den Release der schnellsten GPU in 2026 vorbereiten, aber für die meisten Gamer wird das kaum von Bedeutung sein. 

Welche Spiele verwenden RTX Mega Geometry? Momentan sind nur wenige kommende Titel bekannt, die die Verbesserungen von NVIDIA besitzen sollen. Dazu gehören: 

  • The Witcher 4
  • Alan Wake 2
  • Golden Light 007
  • CONTROL Resonant
Ob die Geometrietechnik in bereits erschienene Titel eingefügt wird, ist noch unklar. Aber es erhalten bereits erschienene Spiele stetig DLSS- und Multi-Frame-Generation-Updates, was für die Implementierung bei älteren Titeln spricht. Erkennen Spieler überhaupt den Unterschied zwischen Upscaling-Technologien? Ein Experiment hat die Antwort: DLSS, FSR oder Nativ – Blindtest kürt klaren Gewinner für die schönste Bildqualität in Spielen

Quelle(n): wccftech, NVIDIA, Archive.org
