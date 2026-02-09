Nvidia soll 2026 seine schnellste Grafikkarte auf den Markt bringen, doch Spieler dürften nichts davon haben

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Nvidia soll 2026 seine schnellste Grafikkarte auf den Markt bringen, doch Spieler dürften nichts davon haben

Nvidia könnte 2026 noch eine neue Highend-Karte auf den Markt bringen. Diese könnte die aktuelle RTX 5090 ersetzen, doch für Spieler dürfte das keine tolle Neuigkeit sein. Denn viele Nutzer ächzen bereits unter den hohen Hardware-Preisen. Und eine neue Highend-Karte dürfte die Preise nicht verringern.

Laut Berichten des Magazins Overclockers soll Nvidia im Laufe des Jahres 2026 eine neue Grafikkarte auf den Markt bringen, die die RTX 5090 ersetzen soll. Die RTX 5090 ist die derzeit schnellste Grafikkarte, die ihr von Nvidia im Consumer-Bereich kaufen könnt.

Daneben gibt es noch spezielle KI-Modelle, diese sind aber für normale Computer nicht vorgesehen. Das Magazin WCCFTech schätzt diese Ankündigung als wahrscheinlich an und schätzt den Release auf das dritte Quartal 2026.

Für Spieler dürfte das keine sonderlich gute Neuigkeit sein. Denn bei den steigenden Preisen ist eine bezahlbare Grafikkarte für viele eine spannendere Option.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Nvidia soll 2026 seine schnellste Grafikkarte auf den Markt bringen, doch Spieler dürften nichts davon haben „Unser Launcher suckt“ – Vizepräsident von Epic will seinen miesen Shop verbessern, verspricht dieses Jahr neue Updates Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Experten haben untersucht, welche Autos am zuverlässigsten sind und eine Marke ist gleich 10-mal vertreten Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Japan fehlt eine wichtige Sache, um den Massentourismus zu bewältigen: öffentliche Mülleimer KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Spieler wollen keine Grafikkarte für 4.000 Euro, sondern bezahlbare Modelle

Warum haben Gamer nichts davon? Schaut ihr euch die aktuellen Preise der RTX 5090 beispielsweise auf Geizhals.de an, dann zahlt ihr mindestens 3.200 Euro oder mehr für die Grafikkarte. Und die Tendenz ist steigend.

Ein noch schnelleres Modell dürfte weder wirklich günstiger noch besser verfügbar sein als die aktuellen Modelle der RTX 5090. Und die wenigsten Spieler dürften bereit sein, 4.000 oder 5.000 Euro für eine einzige Grafikkarte auszugeben.

Ohnehin dürfte es ziemlich sicher sein, dass so eine neue Highend-Karte vorzugweise in KI-Systemen laden wird. Denn das sind genau die Kunden, die bereit sein dürften, so viel Geld für eine Grafikkarte auszugeben.

Was wünschen sich Spieler? Bezahlbare Hardware. Mit Blick auf die stetig steigenden Preise bei RAM, SSDs und Grafikkarten, fordern Spieler schon länger bezahlbare Optionen im Tech-Bereich. Viele Grafikkarten-Modelle sind entweder nicht mehr verfügbar oder nur noch sehr teuer erhältlich.

Eine bezahlbare Mittelklasse-Grafikkarte dürfte für die meisten Spieler spannender sein als ein neues Highend-Modell, welches ohnehin kaum wer kaufen kann. Schaut man sich Statistiken wie die Steam Hardware Survey an, sieht man, dass viele Spieler eher auf günstige Karten setzen.

Mehr zum Thema
1
Ich habe vor 3 Jahren zwei Monitore durch ein großes Modell ersetzt und halte das für die beste Entscheidung
von Benedikt Schlotmann
2
Japan fehlt eine wichtige Sache, um den Massentourismus zu bewältigen: öffentliche Mülleimer
von Benedikt Schlotmann
3
„Ab nächster Woche steigen Hardwarepreise“ – PC-Shop warnt Kunden, doch daran ist nicht nur der RAM schuld
von jan hartmayer

Wer mehr aus seinem Gaming-PC herausholen möchte, der überlegt sich eine neue Grafikkarte zu kaufen. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende AMD oder Nvidia wähle? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AMD und Nvidia vor und erklärt, was ihr vor dem nächsten Grafikkarten-Kauf beachten solltet: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild YouTuber Optimum OLED

YouTuber quält 3.000 Stunden lang seinen OLED-Monitor, zeigt, wie schlimm das Einbrennen wirklich ist

„Ab nächster Woche steigen Hardwarepreise“ – PC-Shop warnt Kunden, doch daran ist nicht nur der RAM schuld

Titelbild Japan und Fuji

Japan fehlt eine wichtige Sache, um den Massentourismus zu bewältigen: öffentliche Mülleimer

Ein Nutzer zeigt die Datensicherung seines Vaters und schockt damit die Community: „Eine einzelne SSD würde wahrscheinlich weniger kosten“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx