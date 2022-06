Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?

Grafikkarten werden aktuell wieder günstiger und viele überlegen, eine Grafikkarte zu kaufen. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende AMD oder Nvidia wähle?

Wer aktuell eine Grafikkarte kaufen möchte, der muss zwangsläufig zu AMD oder Nvidia greifen. Grafikkarten von Intel sind angekündigt und sollen irgendwann im Sommer 2022 erscheinen. Sowohl das rote als auch das grüne Lager buhlen um mögliche Käufer ihrer Hardware.

Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende zu einer Grafikkarte von Nvidia oder AMD greife? MeinMMO erklärt euch, wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen und was schlussendlich beim Kauf eine Rolle spielt.

AMD vs Nvidia: Wo gibt es mehr Performance?

Mit der GeForce RTX 3090 Ti bietet Nvidia aktuell (Stand Juni 2022) die schnellste Grafikkarte auf dem Markt an, zumindest wenn es um reine Leistung geht. Das hat auch AMDs Refresh-Reihe zur RX 6000 nicht geändert.

Geht es um die reine Performance in Full-HD (1080p) und WQHD (1440p), dann liegt AMD leicht vorn. Schaut ihr euch Benchmarks und Tests an, dann liegt die RX 6950 XT von AMD mittlerweile auf der Top-Position vor Nvidias Spitzenmodellen. Bei 4K und Raytracing-Performance liegt weiterhin Nvidia vorne. Sobald DLSS dazu kommt, ist man mit Nvidia ebenfalls etwas besser unterwegs, aber AMD holt hier mit FSR 2.0 gerade mächtig auf.

Wer ist besser? Geht es um eine allgemein starke Performance, dann spielt es kaum eine Rolle, zu welcher Grafikkarte ihr greift: Mit einer AMD Radeon RX 6600 XT könnt ihr aktuelle Top-Spiele auf dem PC ebenso in hohen Details bei Full-HD zocken wie mit einer GeForce RTX 3060. Wollt ihr jedoch das derzeit beste Gesamtpaket aus normaler Renderleistung und Raytracing kaufen, dann führt kein Weg an der RTX 3090 Ti vorbei.

Die RTX 3090 Ti (Hier die RTX 3090), ist die aktuell schnellste Grafikkarte.

AMD vs Nvidia 2022: Stromverbrauch und Effizienz

Bis vor einigen Jahren galten Grafikkarten von AMD noch als Stromfresser und Nvidia-Grafikkarten waren bedeutend effizienter. Doch das hat sich bereits mit der letzten Generation RX 5000 geändert.

Die Chips von TSMC in 7-Nanometer-Fertigung, die AMD in seinen aktuellen Grafikkarten und auch in PS5 und Xbox Series X verbaut, bieten deutlich bessere Leistungs- und Energieeigenschaften als Samsungs 8-Nanometer-Chip, den Nvidia in seinen Grafikkarten verbaut. Die etwas bessere Effizienz zeigt sich auch bei folgenden Beispielen:

AMDs RX 6800 XT hat eine TDP von 300 Watt, Nvidias RTX 3080 von 320 Watt.

Die RX 6900 XT hat eine TDP von 300 Watt, die RTX 3090 hat eine TDP von 350 Watt.

Wer ist besser? Insgesamt liegen AMD und Nvidia nach Jahren in Sachen Leistung und Effizienz wieder nah beieinander. AMDs 6900 XT ist effizienter als RTX 3090, dafür sind Nvidias GPUs in der Mittelklasse etwas besser. Im Budget-Bereich (RX 6500 XT) bietet AMD wiederum die effizienteren Karten an. Nvidia übertrifft AMD leicht bei der Leistung pro Watt, aber AMD gewinnt bei der Leistung pro Euro.

AMD oder Nvidia 2022: Wer bietet mehr Features?

Grundsätzlich bieten AMD- und Nvidia-Grafikkarten einen sehr ähnlichen Funktionsumfang. Mit allen Grafikkarten könnt ihr Spiele zocken und beide Hersteller unterstützen DirectX 12 und andere Grafikschnittstellen. Dennoch gibt es ein paar namhafte Unterschiede.

Ein wichtiger Punkt ist Nvidias DLSS. Mit DLSS wird das Bild in einer geringeren Auflösung berechnet und anschließend mithilfe von KI-Algorithmen auf die eingestellte Auflösung hochskaliert. Auf diese Weise bekommt ihr deutlich höhere FPS in Spielen, bei kaum oder gar keinem spürbaren Qualitätsverlust. AMD bietet mittlerweile FRS 2.0 als sehr gute Alternative an. FSR 2.0 funktioniert auch mit Nvidia- und Intel-Grafikkarten, ist aber nicht so weit verbreitet.

Hinzu kommt, dass Nvidias GPUs einige spezielle Codecs unterstützen, die AMD nicht berechnen kann. So werden mit NVENC einige rechenintensive Aufgaben, die normalerweise die CPU berechnet, von der GPU übernommen. Bei AMD werden die Aufgaben weiterhin von der CPU erledigt.

Als dritter Punkt kommt noch Raytracing hinzu. Seit der RX 6000er-Serie bietet auch AMD die Unterstützung von Raytracing an, bei Nvidia ist die Performance aber immer noch klar besser.

Wer ist besser? Einfach ausgedrückt hat Nvidia die Nase vorn. Denn G-Sync, Reflex, DLSS und NVENC sind alle zumindest geringfügig besser als die Alternativen von AMD.

ESO bringt als 1. MMORPG die neue Wundertechnik von Nvidia – Soll mehr FPS bringen

AMD vs Nvidia: Preis

Wenn es um den Preis geht, hat AMD weiterhin die Nase vorne. Denn für viele Grafikkarten zahlt ihr bei AMD deutlich weniger als für die gleiche Performance bei Nvidia. Je nach Leistungsklasse kann die Differenz zwischen 100 und 500 Euro liegen.

Für AMDS RX 6800 XT zahlt ihr aktuell 750 Euro, für Nvidias RTX 3080 zahlt ihr noch mindestens 900 Euro.

Für die RX 6600 XT zahlt ihr knapp 400 Euro, für Nvidias RTX 3060 müsst ihr mindestens 500 Euro zahlen.

Wer ist besser? Für eine vergleichbare oder ähnliche Leistung zahlt ihr bei AMD im Schnitt weniger Geld.

Grafikkarten werden wieder günstiger, doch ihr solltet jetzt keine GPU kaufen

AMD oder Nvidia: Welche Grafikkarte soll ich kaufen?

Wechselt ihr etwa von einer alten, beliebten Grafikkarte wie etwa der GTX 1060 oder RX 580 auf eine Radeon RX 6000 oder GeForce RTX 3000, dann werdet ihr den Unterschied sofort spüren. Hier spielt es dann erstmal keine Rolle, ob ihr AMD oder Nvidia kauft: Den deutlichen Leistungssprung werdet ihr mit jeder neuen Karte merken.

Sowohl mit einer AMD- als auch mit einer Nvidia-GPU aus dem oberen Preissegment könnt ihr problemlos in 4K-Auflösung Spiele zocken.

Für Nvidia spricht aktuell der größere Feature-Katalog und bekommt besseres Raytracing, DLSS und Nvidia Reflex, zahlt aber auch deutlich mehr für die Hardware. Bei AMD zahlt ihr für die gleiche Leistung mindestens 100 Euro weniger.

Welche Grafikkarte soll ich kaufen? Spielt für euch Raytracing und DLSS keine große Rolle, dann ist für euch AMD die bessere Wahl. Denn hier zahlt ihr für die gleiche Leistung weniger Geld. Wollt ihr jedoch die bestmögliche Bildqualität und alle Features haben, dann solltet ihr euch für Nvidia entscheiden.

Das solltet ihr unbedingt über die nächste Generation an Grafikkarten wissen, bevor ihr jetzt eine neue kauft