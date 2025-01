RX 9070 XT: Preis, Release und Specs – Alles, was wir über AMDs neue Grafikkarte wissen

Das dürfte auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Es wird regelmäßig berichtet, dass AMD besonders gute Beziehungen zu Mindfactory pflegen soll, denn dort konntet ihr in der Vergangenheit vor allem ausverkaufte CPUs von AMD noch bekommen.

Was wird die RX 9070 XT kosten? AMD hat bisher keine Preise genannt. Die Grafikkarte soll laut AMD im Bereich der RX 7900 XT und der RX 7800 XT liegen. Preislich liegt das zwischen 549 und 849 Euro. In der Regel fallen neue Grafikkarten etwas teurer aus.

