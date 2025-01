Nvidia hat auf der CES 2025 seine neusten Grafikkarten der RTX 5000er-Reihe vorgestellt. MeinMMO stellt euch alle wichtigen Informationen rund um die GeForce RTX 5070 vor.

Das Wichtigste in Kürze:

Die RTX 5090 wird das neue Flaggschiff von Nvidia und die vermutlich schnellste Grafikkarte 2025.

Mit der RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070 hat Nvidia drei weitere Grafikkarten vorgestellt.

Die RTX 5070 und die RTX 5070 Ti sollen im Februar 2025 erscheinen, ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Die Preise starten bei 649 Euro für die RTX 5070, Custom-Modelle dürften etwas teurer werden.

Im direkten Vergleich zur RTX 4090 bietet die RTX 5070 deutlich weniger Speicherbandbreite und weniger Videospeicher. Dafür takten beide Grafikkarten mit Boost in etwa gleich schnell. Vor allem bei hohen Auflösungen dürfte die RTX 4090 weiterhin schneller sein.

Mit der RTX 5000 hat Hersteller Nvidia seine nächste Grafikkarten-Generation vorgestellt. MeinMMO stellt euch alle bekannten Informationen rund um die neuen Grafikkarten vor und erklärt, was ihr vor dem Release wissen solltet.

RTX 5070: Release und Preis

Wann erscheint die RTX 5070? Die RTX 5070 erscheint laut Nvidia im Februar 2025. Ein konkretes Datum von Nvidia gibt es noch nicht. Da die RTX 5090 und RTX 5080 am 30. Januar erscheinen, dürfte sich der Release der RTX 5070 auf Mitte Februar verschieben.

Wie viel kostet die RTX 5070? Die unverbindliche Preisempfehlung liegt in Deutschland bei 649 Euro (inklusive Mehrwertsteuern). Die RTX 4070 Super hat eine UVP von 659 Euro. Mittlerweile liegen die Preise eher bei rund 600 Euro.

RTX 5070: Vorbestellen und Kaufen

Wo kann man die RTX 5070 kaufen? In Deutschland ist Notebooksbilliger.de der offizielle Partner von Nvidia. Die sogenannte “Founders Edition” (FE) erhaltet ihr voraussichtlich dort. Modelle von Drittherstellern (Custom Designs) erhaltet ihr auch bei anderen Händlern, etwa bei Mindfactory oder Alternate.

In den letzten Jahren war der Verkaufsstart von Nvidia-Grafikkarten immer um etwa 15 Uhr. Bei Notebooksbilliger.de und Mindfactory startete der Verkauf oftmals auch schon ein wenig früher.

Kann man die RTX 5070 vorbestellen? Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Wir aktualisieren unseren Artikel, sollte dies der Fall sein.

RTX 5070 vs RTX 4070 Super vs RTX 4070: Die Specs der Grafikkarten im Vergleich

GeForce RTX 5070 GeForce RTX 4070 (Super) GeForce RTX 4070 Base-Takt 2.160 Mhz 1.980 MHz 1.920 MHz Boost-Takt 2.510 Mhz 2.475 Mhz 2.475 Mhz Speicher 12 GB GDR7 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Speicherdurchsatz 28 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Speicherinterface 192-bit 192 Bit 192 Bit Speicherbandbreite 672 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TDP (in Watt) 250 220 200 Preis (UVP) 649 Euro 659 Euro 659 Euro

RTX 5070 vs RTX 4090: Die Specs im Vergleich

GeForce RTX 5070 GeForce RTX 4090 Base-Takt 2.160 Mhz 2.230 MHz Boost-Takt 2.510 Mhz 2.520 Mhz Speicher 12 GB GDR7 24 GB GDDR6X Speicherdurchsatz 28 Gbps 21 Gbps Speicherinterface 192-bit 384-Bit Speicherbandbreite 672 GB/s 1.008 GB/s TDP (in Watt) 250 450 Preis (UVP) 649 Euro 1.949 Euro

Ist die RTX 5070 besser als die RTX 4090? Beide Grafikkarten takten im direkten Vergleich in etwa gleich schnell, die RTX 4090 taktet minimal schneller. Der wichtigere und entscheidende Unterschied ist jedoch das Speicherinterface und die Bandbreite. Denn die RTX 4090 bietet ein deutlich besseres Interface und mehr Durchsatz als die RTX 5070. Die RTX 4090 hat außerdem deutlich mehr Videospeicher (12 vs 24 GB) als die RTX 5070.

Das ist vor allem bei hohen Auflösungen relevant: Je höher die Auflösung, desto wichtiger wird die Speicherbandbreite. In Auflösung wie 4K oder sogar 8K dürfte die RTX 4090 daher immer noch deutlich flotter als die RTX 5070 sein. Die finalen Ergebnisse dürfte es dann zum Release geben, wenn die ersten unabhängigen Benchmarks draußen sind.

Hinzu kommt, dass die RTX 4090 deutlich mehr sogenannte AI Tops mitbringt. Während die RTX 4090 mit 1321 ausgestattet ist, bietet die RTX 5070 “nur” 988 AI Tops. TOPS (Trillions or Tera Operations per Second) ist ein Beispiel für eine vereinfachende Metrik. Sie gibt an, wie viele Rechenoperationen ein KI-Chip in einer Sekunde bewältigen kann.

Anders ausgedrückt: Die RTX 4090 bietet euch bei KI-Berechnungen auf dem Papier rund 30 % mehr Leistung als die neue RTX 5070. Wie das in der Praxis aussieht, müssen in Zukunft unabhängige Benchmarks zeigen.

RTX 5070: Erste Benchmarks

Gibt es bereits Benchmarks? Ja, Nvidia hat seine Grafikkarte bereits in eigenen Benchmarks präsentiert (via nvidia.com).

Mit aktiviertem DLSS liegt die RTX 5070 deutlich vor der RTX 4070 und ist teilweise mehr als doppelt so schnell. Ohne DLSS ist der Abstand nicht ganz so groß, sondern liegt eher bei 15 bis 20 %. Wichtig ist jedoch, dass es sich hier um offizielle Daten handelt und nicht um unabhängige Testergebnisse. Wollt ihr unabhängige Werte, dann müsst ihr bis zu den ersten richtigen Tests warten, die es kurz vor dem Release der RTX 5070 im Februar 2025 geben dürfte.

Welche Vorteile DLSS 4.0 bringt und welche Grafikkarten noch unterstützt werden, lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO.

Die offiziellen Benchmarks der RTX 5070, direkt von Nvidia.

Mehr zu Nvidia: Nvidia stellt angeblich die Produktion der aktuellen Grafikkarten ein, um sich für den Release von RTX 5000 zu rüsten. Vor allem Spieler, die eine neue GPU kaufen wollen, sollten den Release im Frühjahr 2025 abwarten: Wer eine günstige und bezahlbare Grafikkarte von Nvidia möchte, der sollte auf den Release von RTX 5000 warten