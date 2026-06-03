Neues MMORPG legt auf Steam eine Bruchlandung hin: „Ich hab 13 Jahre auf das Spiel gewartet, das Spiel hat 13 Jahre gewartet, um mich zu enttäuschen“

Camelot Unchained war 13 Jahre lang in der Entwicklung, doch der Release auf Steam war eine echte Bruchlandung.

Was ist das für ein MMORPG? Camelot Unchained sollte der geistige Nachfolger des MMORPG-Klassikers Dark Age of Camelot werden. Wie in der Vorlage soll sich hier viel um PvP drehen, denn im Fokus der Entwickler stehen riesige Schlachten.

Die Entwickler wollten das altbekannte Format der „Realm versus Realm“-Schlachten wiederbeleben. Spieler entscheiden sich zwischen drei Fraktionen von unterschiedlichen Völkern und kämpfen dann für ihre Fraktion gegen die anderen beiden.

Doch obwohl sich hier alles um große Gilden, große Schlachten und große Fraktionen drehen sollte, wirkt das MMORPG schon kurz nach dem Release wie ein Flop.

Hier könnt ihr einen Trailer zum Spiel sehen:

Video starten Camelot Unchained zeigt im neuen Trailer wie es zum Start des Early Access auf Steam aussieht Autoplay

Eine echte Bruchlandung

Wie lief der Release? Camelot Unchained war vor 13 Jahren über Kickstarter finanziert worden. Eine lange Zeit, selbst für die Entwicklung eines MMORPGs. Doch schon die ersten Trailer bekamen Kritik, das MMORPG sah dort nicht so aus, wie die Fans es sich erträumt hatten.

Gleichzeitig sorgte auch die Steam-Seite für Verwirrung bei den Fans. Dort steht immer noch geschrieben, man könne das MMORPG nur am Wochenende spielen.

Hier machen die Entwickler „zur Feier des Early Access“ eine Ausnahme und erlauben den Spielern, den Titel in der 1. Juniwoche auch unter der Woche zu spielen. Danach wird der Titel aber wohl wieder nur am Wochenende spielbar sein.

Die Fans haben den Titel jedoch trotzdem gekauft und zeigen sich enttäuscht. Das MMORPG steht bei Steam bei „Größtenteils Negativ“ mit 114 Bewertungen. Nur 27 % der Spieler, die eine Bewertung abgegeben haben, mögen den Titel.

Auch die Spielerzahlen an sich lassen zu wünschen übrig. Laut SteamDB haben zur Spitzenzeit über Steam nur 521 Spieler zeitgleich das MMORPG besucht.

Was schreiben die Fans? Die Fans schreiben vernichtende Reviews auf Steam. Sie zeigen sich extrem enttäuscht vom Stand des MMORPGs, das sie vor 13 Jahren mit über 2 Millionen Euro unterstützt haben. So urteilen die Spieler auf Steam:

Niphadain: „Das hat mit Early Access nichts zu tun. Was man hier verkaufen möchte, ist eine Tech-Demo. Kaum Mobs, keinerlei Erklärungen, Grafik von 2005, fragwürdige Animationen und vieles mehr. Steam sollte hier einschreiten. Ich habe das Spiel direkt zurückgegeben, nachdem ich ein paar Minuten in eine Richtung gelaufen bin und nichts gefunden habe.“

peterstreimelweger: „Ich habe Jahre auf dieses Spiel gewartet, nach 5 Minuten war ich schwer enttäuscht. Dann war der Server nicht mehr erreichbar und das Spiel beendet. Gott sei Dank! Das Spiel hat nichts mit Dark Age of Camelot zu tun.“

Koriggan | DW: „Ich habe absolut nichts erwartet. Das Spiel sah das als Herausforderung an. Ich habe 13 Jahre darauf gewartet. Das Spiel hat 13 Jahre gewartet, um mich zu enttäuschen.“

Zelliny: „Ich werde nicht lügen, ich habe fast eine Stunde gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was vor sich geht – sehr wenige Mobs. Aber sobald ich es begriffen hatte und anfing, PvP zu spielen, hat es Spaß gemacht. Kann es sich in diesem Zustand mit Dark Age of Camelot messen? Nicht einmal annähernd. Aber für zehn Dollar und mit ein wenig Hoffnung könnte es etwas werden.“

Villain: „Ich freue mich darauf, dass dieses Spiel fertiggestellt wird. Es ist kein wirklicher Early Access, es fühlt sich eher wie eine Alpha oder frühe Beta an. Der Entwickler ist ‚old school‘, man sollte also erwarten, dass der Early Access wie eine Beta alter Schule abläuft.“

Camelot Unchained ist bislang nicht das MMORPG, das viele Fans sich erträumt und bei Kickstarter unterstützt haben. Für die Fans wohl schon jetzt ein trauriges Ende für einen MMORPG-Hoffnungsträger. Immerhin kommt aus Asien gerade ein Spiel, das positiv, statt negativ überrascht: 5 Gründe, warum Honor of Kings: World ein spannendes MMO für euch sein könnte