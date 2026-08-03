Neues Spiel zu Palworld kommt, wird ein MMO mit PvP, PvE und Gildensystem für mobile

Palworld hat einen neuen Ableger angekündigt, und der soll ein MMO werden. Statt nur mit euren Freunden, könntet ihr Palworld bald mit viel mehr Spielern erleben. Die Ideen dazu sind zahlreich.

Was ist das für ein neues Spiel? Palworld ist seit dem 1.0-Release ein echter Erfolg. Über 30 Millionen verkaufte Exemplare und weitere rund 10 Millionen Spieler über den Xbox und PC Game Pass sprechen für sich. Jetzt wollen Entwickler Pocketpair und Publisher Garena an diesen Erfolg anknüpfen.

Palworld Online heißt das Projekt, entwickelt und veröffentlicht von Garena unter offizieller Lizenz von Pocketpair. Statt einer einfachen Portierung soll daraus ein echtes Mobile-MMO für iOS und Android werden, das die Tiefe des PC-Originals in eine dauerhaft verbundene Online-Welt überträgt.

Hier könnt ihr einen aktuellen Trailer zu Palworld sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld wird zum MMO, aber zu welchem Preis?

Wie soll das Spiel aussehen? Laut offizieller Ankündigung wandert ihr mit euren Pals durch eine nahtlos verbundene, geteilte Spielwelt, in der ihr auf andere Spieler trefft, Gemeinschaften bildet und wie in Gilden im Hauptspiel, gemeinsame Siedlungen aufbaut.

Der Content reicht dabei von kooperativen PvE-Encountern bis zu PvP-Matches. Wer es entspannter mag, besucht stattdessen die Basen anderer Spieler, jagt gemeinsam seltene Pals oder legt sich gemeinsam als Gruppe mit mächtigen Weltbossen an.

Dazu kommen neue Nebengeschichten, die exklusiv für Palworld Online entstehen, zusätzlich zur bekannten Story und Lore aus dem Hauptspiel.

Was ist denkbar? Die Idee dahinter ergibt durchaus Sinn. Palworld macht vielen seiner Fans schon auf dem PC gemeinsam deutlich mehr Spaß als allein, nur ist lokaler Multiplayer auf dem Smartphone eine eigene Baustelle. Handy-Spieler mieten sich dazu wohl eher selten einen eigenen Server, wie es am PC üblich ist.

Ein dauerhaftes MMO, in das man einfach hineinspielt, ist für die mobile Zielgruppe deshalb naheliegender als das Server-Modell der PC-Version. Gleichzeitig eröffnet so ein Live-Service-Ansatz die Chance auf regelmäßige neue Inhalte und Updates, die das Spiel dauerhaft frisch halten.

Außerdem gibt es schon einige Systeme, die fertig zum Übernehmen sind, wie das Gildensystem, das es bereits auf dem PC gibt.

Eine grundsätzlich clevere Idee also, auch wenn gerade die Plattform-Entscheidung, ein Free-to-Play-artiges Mobile-MMO statt eines klassischen Ablegers, vielen PC-Fans der Marke ein Dorn im Auge sein dürfte. Ein konkretes Releasedatum gibt es noch nicht, laut Garena soll Palworld Online noch 2026 erscheinen, weitere Details, inklusive Zeitplan, wollen die Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen.

Palworld will nach dem PC und Konsolen auch die Mobile-Gamer in seinen Bann ziehen und wählt dafür einen Ansatz, der das Spiel zu einem sehr spaßigen Unterfangen machen könnte. Seht ihr das auch so? Oder findet ihr die Idee der Entwickler nicht gut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu Palworld findet ihr hier: Spieler zeigt, wie ihr ohne OP-Mounts und Super-Rüstungen in Palworld vorankommt, braucht nur 3 Dinge