Palworld: Breeding Calculator – Die besten Online-Rechner für die effizientesten Zuchtergebnisse bei Pals

In Palworld können alle existierenden Pals gefangen werden. Wer aber ein bestimmtes Pal mit ganz bestimmten Merkmalen möchte, kann auch versuchen, es sich zu züchten. Für maximale Effizienz gibt es dafür die sogenannten Breeding Calculator – die Zuchtrechner. MeinMMO stellt sie euch vor.

Wie setzt sich diese Liste zusammen? Wir haben für euch fünf Webseiten mit Zuchtkalkulatoren herausgesucht und diese auf Funktionalität, UI und mobile Nutzung geprüft. Zudem haben wir insgesamt fünf Mobile-Apps für Android und iOS gefunden, die wir auf Aktualität geprüft haben.

Springt mit dem Inhaltsverzeichnis direkt zu einer Webseite eurer Wahl oder zu den Smartphone-Versionen:

Rechnertypen Zuchtrechner Der ganz normale Zuchtrechner. Hier wählt ihr zwei Eltern-Pals aus und bekommt das daraus resultierende Pal angezeigt. Kettenzüchten (Multipal Breeder) Manchmal wollt ihr ein Pal haben, für das ihr noch nicht alle nötigen Elternteile besitzt. Rechner zum Kettenzüchten erlauben es euch, das finale Pal auszuwählen und dann die Zuchtkette auszurechnen, welche Pals ihr miteinander züchten müsst, um irgendwann bei diesem Wunsch-Pal anzukommen. Elternrechner (Parent Calculator) Wenn ihr nicht wisst, welche Eltern ihr für ein bestimmtes Pal benötigt, könnt ihr in so einen Rechner das Ziel-Pal packen und euch die möglichen Eltern-Pal-Kombos anzeigen lassen.

Warum braucht man einen Zuchtrechner? Alle Pals in Palworld können frei in der Welt laufend oder im Rahmen eines Kampfes gefangen werden. Es geht also nicht darum, dass man mit zwei Eltern-Pals ein drittes, neues Pal züchten muss. Tatsächlich ist Züchten in Palworld dafür da, um spezialisiertere und mächtigere Pals zu bekommen, die dann eben ihre Arbeiten in der Basis besser verrichten, im Kampf effizienter sind oder schnelleres Vorankommen ermöglichen. Aber eben auch, um euren Paldex gegebenenfalls schneller zu füllen. Damit ihr aber nicht raten müsst, welche Pals ihr wie zusammenstecken solltet für bestmögliche Ergebnisse, gibt es browser- und appbasierte Zuchtrechner, die Breeding Calculators. Wir stellen sie euch in dieser Liste vor.

Palpedia.net

Art: Browser

Browser Sprache: Englisch

Englisch Zuchtrechnertypen: Zuchtrechner Kettenzüchten Elternrechner

Stand: Einzigartige Kombos inkludieren 1.0-Züchtungen; Rechner sind daher vermutlich auch aktuell.

Einzigartige Kombos inkludieren 1.0-Züchtungen; Rechner sind daher vermutlich auch aktuell. Link: www.palpedia.net/breeding

www.palpedia.net/breeding Mobile-Version: Gut umgesetzt, lässt sich einfach bedienen, Werbung ist nicht zu sehen.

Palpedia ist eine Webseite mit vielen verschiedenen Ressourcen rund um Palworld, Züchten ist nur ein Unterpunkt. Neben den drei Basisrechnern bietet die Seite auch eine Übersicht für die einzigartigen Züchtungen an. Außerdem könnt ihr sehen, welche Pals aus welchen Eiern schlüpfen.

Fazit: Die Webseite ist etwas rudimentär, erfüllt aber ihren Zweck – ein Werkzeug ohne digitale Schleifchen.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld.gg

Art: Browser

Browser Sprache: Deutsch einstellbar, Default Englisch

Deutsch einstellbar, Default Englisch Zuchtrechnertypen: Zuchtrechner Kettenzüchten (Neu) Elternrechner

Stand: Aktuell zu 1.0

Aktuell zu 1.0 Link: palworld.gg/de/breeding-calculator

palworld.gg/de/breeding-calculator Mobile-Version: Die Seite ist gut optimiert und kann ohne Probleme bei minimaler Werbung genutzt werden.

Palworld.gg ist eine große Übersichtsseite zu Palworld. Der Zuchtkalkulator hat eine schöne UI mit ansprechendem Design. Der Rechner zum Kettenzüchten ist gerade neu dazugekommen. Besonders ist der Zuchtbaum : Auf dieser Unterseite lässt euch Palworld.gg ganze Zuchtstammbäume aufstellen, mit denen ihr eure Zucht-To-Dos visualisieren könnt.

Fazit: Palworld.gg ist eine gute Seite für alle, die nicht nur gute Inhalte und Funktionalität möchten, sondern auch Wert auf ein ansprechendes Seiten-Design legen. Die Zuchtbaumübersicht ist zudem genial für alle, die große Pläne für ihre Pals haben. Hier würden wir aber die Nutzung der Browser-Version empfehlen, für maximale Übersicht.

Die Zuchtbaumüber

Mehr zum Thema Palworld Zucht-Liste: Alle Fusion Pals und Züchtungen als Übersicht von Benedikt Schlotmann

Paldb.cc

Art: Browser

Browser Sprache: Deutsch einstellbar, Default Englisch

Deutsch einstellbar, Default Englisch Zuchtrechnertypen: Zuchtrechner Kettenzüchten Elternrechner

Stand: Aktuell zu 1.0

Aktuell zu 1.0 Link: paldb.cc/de/Breed

paldb.cc/de/Breed Mobile-Version: Funktioniert gut, wenig Werbung. Die Drop-down-Menüs sind etwas frickelig.

Paldb.cc bietet eine funktionale, aber etwas unübersichtlich und rudimentär wirkende Webseite. Neben den Zuchtrechnern gibt es noch weitere Tools wie eine Weltkarte, eine Hilfe für Fangwahrscheinlichkeiten, Infos zu den Eignungen von Pals und mehr.

Fazit: Paldb.cc bietet funktionale Zuchtrechner, die aber insgesamt etwas rudimentär wirken. Die Seite ist auf Funktion ausgerichtet.

Palbreeding.com

Art: Browser

Browser Sprache: Deutsch einstellbar, Default Englisch

Deutsch einstellbar, Default Englisch Zuchtrechnertypen: Zuchtrechner Elternrechner

Stand: Aktuell zu 1.0

Aktuell zu 1.0 Link: palbreeding.com

palbreeding.com Mobile-Version: optisch gut, aber nicht ganz funktional: Klickt man auf das Feld, um ein Pal hinzuzufügen, öffnet sich am unteren Bildschirmrand die Tastatur, damit in einem Textfeld gesucht werden kann. Im oberen Bildschirmteil erscheint ein Fenster mit Pals zum Auswählen, das aber nicht ganz im sichtbaren Bereich des Bildschirms bleibt.

Palbreeding.com ist eine dedizierte Seite, die ausschließlich als Zuchtkalkulator funktioniert. Sie hat eine ansprechende UI, setzt aber auf eine eher minimalistische Gestaltung.

Fazit: Wer wirklich nur die einfachen Zuchtkalkulationen machen möchte, wird mit Palbreeding.com glücklich. Die Mobile-Version ist aber nicht gut optimiert und schreckt eher ab.

Game8: Palworld Breeding Calculator 1.0

Art: Browser

Browser Sprache: Deutsch einstellbar, Default Englisch

Deutsch einstellbar, Default Englisch Zuchtrechnertypen: Kettenzüchten Elternrechner

Stand: Aktuell zu 1.0

Aktuell zu 1.0 Link: game8.co/games/Palworld/archives/440530

game8.co/games/Palworld/archives/440530 Mobile-Version: Gut optimiert, durch die Fülle an Kästen und Inhalten etwas unübersichtlich.

Game8 bietet auf einer Unterseite ebenfalls einen Zuchtrechner für Palworld an. Konkret haben sie einen Elternrechner, bei dem man das finale Wunsch-Pal auswählt und dann Kombinationen vorgeschlagen bekommt. Der Kettenrechner hingegen ist ausgeklügelt: Man gibt an, mit welchem Pal man startet und welches Pal man am Ende haben möchte. Dann berechnet die Seite verschieden lange Zuchtketten.

Fazit: Die Seite ist super, wenn man einfach und schnell antworten möchte – sie macht es einem einfach. Besonders der Kettenrechner imponiert, da er schnell und einfach Ergebnisse liefert.

Zuchtkalkulatoren für Mobile – iOS & Android

Wir haben bei unserer Recherche für diesen Artikel insgesamt fünf Mobile-Apps gefunden, die wir hier kurz vorstellen.

Paltopia: Pal Tools & Karte (iOS) – 1.0-aktuell Betriebssystem: iOS mdst. 16.4

iOS mdst. 16.4 Sprache: Englisch

Englisch Kosten: Kostenlos mit In-App-Käufen

Kostenlos mit In-App-Käufen Stand: Zuletzt am 15.07.2026 aktualisiert, vermutlich auf aktuellem 1.0-Stand PalPedia: Pals und Werkzeuge (Android) – 1.0-aktuell Betriebssystem: Android mdst. 7.0

Android mdst. 7.0 Sprache: Englisch

Englisch Kosten: Kostenlos

Kostenlos Stand: Letztes Update vom 14.07.2026, daher vermutlich auf dem 1.0-Stand Palworld Breeding Calculator (Android) Betriebssystem: Android mdst. 7.0

Android mdst. 7.0 Sprache: Englisch; App-Beschreibung auf Deutsch

Englisch; App-Beschreibung auf Deutsch Kosten: Kostenlos

Kostenlos Stand: Letztes Update am 01.07.2026, daher vermutlich noch nicht für 1.0 bereit Pals Guide for Palworld Game (iOS) – Veraltet Betriebssystem: iOS mds. 12.0

iOS mds. 12.0 Sprache: Englisch

Englisch Kosten: Kostenlos

Kostenlos Stand: Letztes Update 2 Jahre alt; Nicht aktuell Pal Guide – Map, Tipps & More! (iOS) – Veraltet Betriebssystem: iOS mdst. 13.0

iOS mdst. 13.0 Sprache: Deutsch und 8 weitere

Deutsch und 8 weitere Kosten: Kostenlos mit In-App-Käufen

Kostenlos mit In-App-Käufen Stand: Letztes Update 2 Jahre alt daher veraltet

Mit diesen Webseiten und Apps solltet ihr jetzt für das große Züchten in Palworld 1.0 ideal gewappnet sein. Wenn ihr aber noch gar nicht wisst, welche Pals ihr euch gerne schnappen möchtet, kann ich euch unsere große Tierlist zu den neuen Pals in 1.0 ans Herz legen – diese könnt ihr nämlich natürlich auch heranzüchten, statt sie zu fangen: Palworld 1.0: Tier List mit allen neuen Pals, die mit der Vollversion hinzukamen

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