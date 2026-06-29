Palworld: Sternsand farmen – Die besten Locations

Sternsand gehört in Palworld zu den seltenen Ressourcen und kam als Neuerung im Feybreak Update dazu. Wir zeigen euch, wie und wo ihr das Material zuverlässig findet und farmt.

Was ist Sternsand und wofür braucht man das? Sternsand ist ein Material, das ihr nur nachts finden könnt. Und nur da, wo – na ja, Sand ist. Das seltene Material wird für einige wichtige Ausrüstungen und Werkzeuge benötigt, sodass ihr kaum drumherumkommt, es irgendwann zu suchen.

Wo ihr dafür am besten auf die Suche geht und wofür genau ihr Sternsand braucht, lest ihr hier.

Update vom 30. Juni 2026: Bei Beitrag wurde geprüft und strukturell leicht angepasst.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Die besten Locations, um zuverlässig Sternsand zu finden

Wo sucht man am besten nach Sternsand? Um Sternsand zuverlässig zu finden, müsst ihr euch nachts auf die Suche machen. Ihr erkennt das Material an leuchtenden Flecken, die aussehen, als würde ein Scheinwerfer auf die Stelle scheinen. Dort könnt ihr Sternsand sammeln.

Zuverlässige Gebiete und Orte bietet vor allem die Feybreak Insel im Südwesten eurer Karte.

Locations, an denen ihr das Material nachts finden könnt, sind:

Das sandige Areal rund um den Verlohte Lande Teleporter

Verlassenes Ascheplateau im Westen der Feybreak Insel

Verdorrte Küste im Osten der Feybreak Insel

Lössebene im Süden der Feybreak Insel

Zusatzgebiet: Die Wüste auf einer Insel im Norden der Karte rund um den Turm der Miliz

Die effektivste Location ist dabei das Areal rund um den Verlohte Lande Teleporter, da ihr dort die ganze Küste entlanglaufen und nach Sternsand suchen könnt. Sollte das nicht reichen, könnt ihr die restlichen Punkte auf der Feybreak Insel ablaufen.

Für diese Gegenstände braucht ihr Sternsand

Für folgende Gegenstände braucht ihr Sternsand:

Metalldetektor (Stufe 56): 20 Sternsand

Hightech-Bogen (Stufe 57): 20 | 40 | 60 | 90 | 135 Sternsand (je nach Seltenheit)

Strahlenschwert (Stufe 57): 20 Sternsand

Antigravitationsgürtel (Stufe 28): 10 Sternsand

Doppelsprungstiefel (Stufe 39): 20 Sternsand

Dreifachsprungstiefel (Stufe 58): 50 Sternsand

Luftsprintstiefel (Stufe 34): 20 Sternsand

Doppelluftsprintstiefel (Stufe 54): 30 Sternsand

Dreifachluftsprintstiefel (Stufe 62): 40 Sternsand

Ebenso wichtig wie Sternsand sind auch die Elektrodüsen. Denn sie braucht ihr für sämtliche elektrische Bauten und Geräte, die eure Basis am Laufen halten. Wie ihr sie am effektivsten sammelt und wofür ihr sie braucht, lest ihr in unserem Guide: Palworld: Elektrodrüsen farmen – So findet ihr die Ressource für eure Elektrogeräte