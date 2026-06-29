Palworld: Sternsand farmen – Die besten Locations

Sternsand gehört in Palworld zu den seltenen Ressourcen und kam als Neuerung im Feybreak Update dazu. Wir zeigen euch, wie und wo ihr das Material zuverlässig findet und farmt.
Was ist Sternsand und wofür braucht man das? Sternsand ist ein Material, das ihr nur nachts finden könnt. Und nur da, wo – na ja, Sand ist. Das seltene Material wird für einige wichtige Ausrüstungen und Werkzeuge benötigt, sodass ihr kaum drumherumkommt, es irgendwann zu suchen.
Wo ihr dafür am besten auf die Suche geht und wofür genau ihr Sternsand braucht, lest ihr hier.
Die besten Locations, um zuverlässig Sternsand zu finden
Wo sucht man am besten nach Sternsand? Um Sternsand zuverlässig zu finden, müsst ihr euch nachts auf die Suche machen. Ihr erkennt das Material an leuchtenden Flecken, die aussehen, als würde ein Scheinwerfer auf die Stelle scheinen. Dort könnt ihr Sternsand sammeln.
Zuverlässige Gebiete und Orte bietet vor allem die Feybreak Insel im Südwesten eurer Karte.
Locations, an denen ihr das Material nachts finden könnt, sind:
- Das sandige Areal rund um den Verlohte Lande Teleporter
- Verlassenes Ascheplateau im Westen der Feybreak Insel
- Verdorrte Küste im Osten der Feybreak Insel
- Lössebene im Süden der Feybreak Insel
- Zusatzgebiet: Die Wüste auf einer Insel im Norden der Karte rund um den Turm der Miliz
Die effektivste Location ist dabei das Areal rund um den Verlohte Lande Teleporter, da ihr dort die ganze Küste entlanglaufen und nach Sternsand suchen könnt. Sollte das nicht reichen, könnt ihr die restlichen Punkte auf der Feybreak Insel ablaufen.
Für diese Gegenstände braucht ihr Sternsand
Für folgende Gegenstände braucht ihr Sternsand:
- Metalldetektor (Stufe 56): 20 Sternsand
- Hightech-Bogen (Stufe 57): 20 | 40 | 60 | 90 | 135 Sternsand (je nach Seltenheit)
- Strahlenschwert (Stufe 57): 20 Sternsand
- Antigravitationsgürtel (Stufe 28): 10 Sternsand
- Doppelsprungstiefel (Stufe 39): 20 Sternsand
- Dreifachsprungstiefel (Stufe 58): 50 Sternsand
- Luftsprintstiefel (Stufe 34): 20 Sternsand
- Doppelluftsprintstiefel (Stufe 54): 30 Sternsand
- Dreifachluftsprintstiefel (Stufe 62): 40 Sternsand
Ebenso wichtig wie Sternsand sind auch die Elektrodüsen. Denn sie braucht ihr für sämtliche elektrische Bauten und Geräte, die eure Basis am Laufen halten. Wie ihr sie am effektivsten sammelt und wofür ihr sie braucht, lest ihr in unserem Guide: Palworld: Elektrodrüsen farmen – So findet ihr die Ressource für eure Elektrogeräte
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