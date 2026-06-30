Palworld: Jormuntide Ignis – So findet und züchtet ihr den mächtigen Pal

Jormuntide Ignis ist einer der stärksten Feuer-Pals in Palworld, die ihr im Spiel erhalten könnt. Wir zeigen euch, wo ihr ihn findet und wie ihr ihn züchten könnt.

Warum ist Jormuntide Ignis so stark? Jormuntide Ignis gehört zu den stärksten Pals, die ihr euch für den Kampf sichern könnt.

Als Feuer-Pal bietet er euch einen Angriffsbonus gegenüber Gras und Eis und mit seinen Angriffen Feuerball und Drachenmeteor zwei sehr mächtige Attacken mit Angriffsstärke 150. Ebenso könnt ihr ihn als Reittier nutzen.

Wo ihr ihn findet und was ihr sonst noch wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Update vom 30. Juni 2026: Wir haben den Beitrag geprüft und geringfügig angepasst.

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Bei diesen Locations findet ihr Jormuntide Ignis garantiert

Ihr könnt Jormuntide Ignis auf der kronenförmigen Insel im Westen finden. Ob ihr ihn tagsüber oder nachts aufsucht, spielt keine Rolle.

Dort könnt ihr ihn kaum verfehlen. Geeignete Teleporter, um dort einfach hinzugelangen, findet ihr im Norden und im Süden der Insel jeweils auf der anderen Seite des Meeres.

Hier seht ihr die Location in Rot auf der Karte:

Wo finde ich ihn als Prädator-Pal? Wollt ihn als Prädator-Pal erledigen, könnt ihr ihn östlich vom Teleporter namens „Obsidiankrater – Berghang“ bei den Koordinaten -461,-442 finden. Auf dem Screenshot seht ihr die Stelle in Grün markiert.

Erledigt ihr ihn dort, erhaltet ihr begehrte Prädator-Kerne und Riesige Pal Seelen. Wollt ihr ihn möglichst schnell erledigen, nehmt auf jeden Fall Eis- oder Wasser-Pals mit, da er gegen sie eine Schwäche besitzt.

So erhaltet ihr Jormuntide Ignis durch die Zucht

Jormuntide Ignis könnt ihr aus Riesigen Dracheneiern erhalten, indem ihr sie in den Inkubator legt. Diese Eier könnt ihr beispielsweise überall auf der Map als sammelbare Items finden oder erhalten, wenn ihr spezielle Pals in der Zuchtfarm zusammenführt.

Wollt ihr ein Jormuntide Ignis gezielt züchten, braucht ihr folgende Pals:

Jormuntide

Blazehowl (Feuer)

Alternativ könnt ihr auch zwei Jormuntide Ignis miteinander verpaaren, wenn ihr einfach ein paar mehr von ihnen haben wollt.

Wie ihr generell züchtet und wie ihr die Zuchtfarm erhaltet, lest ihr hier im Guide: Palworld: Breeding Guide – Pals züchten und Eier ausbrüten

Neben Jormuntide Ignis ist auch Anubis hoch im Kurs, wenn es um die mächtigen Pals im Spiel geht. In unserem Guide erfahrt ihr, wo ihr ihn möglichst früh findet und wie ihr ihn gezielt züchten könnt. Alles, was ihr beachten müsst, findet ihr hier: Palworld: Anubis züchten und früh finden