Palworld: Alle Prädator-Pals – Was das ist und wo sie zu finden sind

In Palworld gibt es besondere Pals, die euch wertvollen Loot und praktische Boni verschaffen. Was genau sie ausmacht und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

Was sind Prädator-Pals? Das sind besonders starke Pals, die deutlich höhere Werte als ihre normalen Vertreter mitbringen, aber auch genauso seltener anzutreffen sind. Ihr erkennt sie an einer roten Aura und roten Augen und hört einen speziellen Sound, wenn ihr euch ihnen nähert. Zusätzlich haben sie 3 Attacken, die sie von ihren normalen Formen unterscheiden.

Sie ähneln in ihrer Stärke den Alpha-Pals, allerdings könnt ihr Prädator-Pals nicht fangen, sondern nur besiegen. Sie haben feste Locations in der offenen Welt, sind aber nicht immer an Ort und Stelle und werden auf eurer Map auch nicht angezeigt.

Was bringt es, sie zu besiegen? Zum einen erhaltet ihr von ihnen wertvolle Prädator-Kerne und Mega-Pal-Seelen, die ihr als Material für Endgame-Gegenstände braucht. Zum anderen geben sie 25 × so viele Erfahrungspunkte wie ihre normalen Pendants. Zum Vergleich: Von Alpha-Pals bekommt ihr nur 10 × so viele. Prädator-Pals lohnen sich also zusätzlich, wenn ihr leveln wollt, besonders.

Wir zeigen euch, wo ihr sie finden könnt, welche es gibt und was ihr dabei beachten müsst.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Alles zu den Prädator-Pals und ihren Locations

Insgesamt gibt es derzeit 33 Prädator-Pals. Hier findet ihr alle Infos nach Level sortiert, die ihr braucht, um sie ausfindig zu machen:

Pal Ort Level Tageszeit Prädator-Kerne Vanwyrm 362, -177 25 Tag & Nacht 1 Lovander -155, -424 26 Nacht 1 Dogen -240, -272 28 Tag & Nacht 1 Direhowl -325, -33 30 Tag & Nacht 1 Mossanda -318, -161 30 Tag & Nacht 1-2 Relaxaurus -24, -348 30 Tag & Nacht 1-2 Trantriss -63, -298 30 Tag & Nacht 1-2 Rayhound 246, -105 30 Tag & Nacht 1 Gorirat -275, -553 30 Tag & Nacht 1-2 Omascul 9, -221 31 Nacht 1-2 Dinossom 49, 36 31 Tag & Nacht 1-2 Ragnahawk 341, -69 32 Tag & Nacht 1-2 Starryon 20, -125 34 Nacht 1-2 Maraith 166, -50 38 Nacht 1-2 Reptyro Cryst 182, 94 40 Tag & Nacht 1-2 Digtoise -596, -742 45 Tag & Nacht 2-3 Prixter 496, 212 45 Tag & Nacht 2-3 Dazemu 374, 315 47 Tag & Nacht 2-3 Kitsun -22, 167 47 Nacht 2-4 Jormuntide Ignis -457, -447 48 Tag & Nacht 2-3 Gildane -598, -225 48 Tag & Nacht 2-3 Cryolinx Terra 264, 364 48 Tag & Nacht 2-3 Loupmoon Cryst -194, 246 49 Tag & Nacht 2-4 Faleris Aqua -111, -141 50 Tag & Nacht 2-4 Wumpo -294, 381 50 Tag & Nacht 2-4 Blazehowl Noct -273, 477 50 Nacht 2-4 Elphidran -340, 131 55 Tag & Nacht 3-4 Shroomer -483, 168 55 Tag & Nacht 3-4 Splatterina -614, 224 55 Nacht 3-4 Helzephyr Lux -1003, -1114 60 Tag & Nacht 4 Bushi Noct -1191, -1574 60 Tag & Nacht 4 Sootseer -889, -1374 60 Nacht 4 Incineram Noct -1075, -1272 60 Tag & Nacht 4

Alle Locations der Prädator-Pals auf der Karte

Hier seht ihr alle Pals auf der Karte eingezeichnet:

Hier seht ihr alle Prädator-Pals auf der Map | Quelle: palworld.th.gl

Tipps, wenn Prädator-Pals nicht spawnen wollen

Was kann man tun, wenn Prädator-Pals nicht am angegebenen Ort sind? Leider spawnen die seltenen Pals nicht immer zuverlässig und so kann es sein, dass ihr einen Ort zur richtigen Zeit aufsucht, aber trotzdem kein Prädator-Pal anzutreffen ist. Sollte das der Fall sein, könnt ihr Folgendes versuchen:

Entfernt euch vom Gebiet, wartet einen Moment und lauft wieder hin

Hilft das nicht, teleportiert euch zu einem Wegpunkt ganz woanders

Teleportiert zurück und schaut, ob das Ziel nun vor Ort ist

Ist das nicht so, wiederholt das ganze Spiel so lange, bis es auftaucht

In Palworld lässt sich auch allerhand Blödsinn anstellen – vor allem mit den richtigen Leuten. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat mit ihren Freunden und ihren ambitionierten Bauprojekten mal fast dafür gesorgt, dass die PS5 ihres Freundes den Geist aufgibt: Palworld hätte fast die PS5 meines Freundes abgefackelt, weil wir es beim Bauen übertrieben haben