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Palworld: Alle Prädator-Pals – Was das ist und wo sie zu finden sind

aschuerlein Alexander Mehrwald Lesezeit 2 Minuten

In Palworld gibt es besondere Pals, die euch wertvollen Loot und praktische Boni verschaffen. Was genau sie ausmacht und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

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Was sind Prädator-Pals? Das sind besonders starke Pals, die deutlich höhere Werte als ihre normalen Vertreter mitbringen, aber auch genauso seltener anzutreffen sind. Ihr erkennt sie an einer roten Aura und roten Augen und hört einen speziellen Sound, wenn ihr euch ihnen nähert. Zusätzlich haben sie 3 Attacken, die sie von ihren normalen Formen unterscheiden.

Sie ähneln in ihrer Stärke den Alpha-Pals, allerdings könnt ihr Prädator-Pals nicht fangen, sondern nur besiegen. Sie haben feste Locations in der offenen Welt, sind aber nicht immer an Ort und Stelle und werden auf eurer Map auch nicht angezeigt.

Was bringt es, sie zu besiegen? Zum einen erhaltet ihr von ihnen wertvolle Prädator-Kerne und Mega-Pal-Seelen, die ihr als Material für Endgame-Gegenstände braucht. Zum anderen geben sie 25 × so viele Erfahrungspunkte wie ihre normalen Pendants. Zum Vergleich: Von Alpha-Pals bekommt ihr nur 10 × so viele. Prädator-Pals lohnen sich also zusätzlich, wenn ihr leveln wollt, besonders.

Wir zeigen euch, wo ihr sie finden könnt, welche es gibt und was ihr dabei beachten müsst.

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Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer

Alles zu den Prädator-Pals und ihren Locations

Insgesamt gibt es derzeit 33 Prädator-Pals. Hier findet ihr alle Infos nach Level sortiert, die ihr braucht, um sie ausfindig zu machen:

PalOrtLevelTageszeitPrädator-Kerne
Vanwyrm362, -17725Tag & Nacht1
Lovander-155, -42426Nacht1
Dogen-240, -27228Tag & Nacht1
Direhowl-325, -3330Tag & Nacht1
Mossanda-318, -16130Tag & Nacht1-2
Relaxaurus-24, -34830Tag & Nacht1-2
Trantriss-63, -29830Tag & Nacht1-2
Rayhound246, -10530Tag & Nacht1
Gorirat-275, -55330Tag & Nacht1-2
Omascul9, -22131Nacht1-2
Dinossom49, 3631Tag & Nacht1-2
Ragnahawk341, -6932Tag & Nacht1-2
Starryon20, -12534Nacht1-2
Maraith166, -5038Nacht1-2
Reptyro Cryst182, 9440Tag & Nacht1-2
Digtoise-596, -74245Tag & Nacht2-3
Prixter496, 21245Tag & Nacht2-3
Dazemu374, 31547Tag & Nacht2-3
Kitsun-22, 16747Nacht2-4
Jormuntide Ignis-457, -44748Tag & Nacht2-3
Gildane-598, -22548Tag & Nacht2-3
Cryolinx Terra264, 36448Tag & Nacht2-3
Loupmoon Cryst-194, 24649Tag & Nacht2-4
Faleris Aqua-111, -14150Tag & Nacht2-4
Wumpo-294, 38150Tag & Nacht2-4
Blazehowl Noct-273, 47750Nacht2-4
Elphidran-340, 13155Tag & Nacht3-4
Shroomer-483, 16855Tag & Nacht3-4
Splatterina-614, 22455Nacht3-4
Helzephyr Lux-1003, -111460Tag & Nacht4
Bushi Noct-1191, -157460Tag & Nacht4
Sootseer-889, -137460Nacht4
Incineram Noct-1075, -127260Tag & Nacht4

Alle Locations der Prädator-Pals auf der Karte

Hier seht ihr alle Pals auf der Karte eingezeichnet:

Hier seht ihr alle Prädator-Pals auf der Map | Quelle: palworld.th.gl

Tipps, wenn Prädator-Pals nicht spawnen wollen

Was kann man tun, wenn Prädator-Pals nicht am angegebenen Ort sind? Leider spawnen die seltenen Pals nicht immer zuverlässig und so kann es sein, dass ihr einen Ort zur richtigen Zeit aufsucht, aber trotzdem kein Prädator-Pal anzutreffen ist. Sollte das der Fall sein, könnt ihr Folgendes versuchen:

  • Entfernt euch vom Gebiet, wartet einen Moment und lauft wieder hin
  • Hilft das nicht, teleportiert euch zu einem Wegpunkt ganz woanders
  • Teleportiert zurück und schaut, ob das Ziel nun vor Ort ist
  • Ist das nicht so, wiederholt das ganze Spiel so lange, bis es auftaucht
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In Palworld lässt sich auch allerhand Blödsinn anstellen – vor allem mit den richtigen Leuten. MeinMMO-Redakteurin Jasmin hat mit ihren Freunden und ihren ambitionierten Bauprojekten mal fast dafür gesorgt, dass die PS5 ihres Freundes den Geist aufgibt: Palworld hätte fast die PS5 meines Freundes abgefackelt, weil wir es beim Bauen übertrieben haben

Quelle(n):
  1. Palworld Wiki

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