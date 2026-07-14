Palworld 1.0: Tier List mit allen neuen Pals, die mit der Vollversion hinzukamen

Mit dem Release der 1.0-Version von Palworld hat das Survival-Spiel 72 neue Pals bekommen, darunter 47 komplett neue Kreaturen sowie 25 neue Varianten von bereits bestehenden Pals. Damit ihr wisst, auf welche Pals ihr setzen solltet, haben wir sie für euch in einer Tier List gerankt.

Wie kommt diese Tier List zustande? Wir haben verschiedene Quellen geprüft und uns in der Community umgehört sowie Palworld bereits bis Level 80 und einen Großteil der Story gespielt. Darauf basierend haben wir dann die Tier List geformt. Ein Pal schneidet dabei besonders gut ab, wenn es in seiner ihm zugeteilten Aufgabe zu den besten Kreaturen des Spiels zählt – egal, ob es sich dabei um Base-Arbeiten, das Reisen oder das Kämpfen handelt.

Beachtet jedoch, dass die Tier List nur die neuen Pals untereinander rankt. Die alten Pals spielten für die Wertung keine Rolle.

Außerdem konnten auch wir derzeit noch nicht alle Pals ausgiebig testen. Die Tier List ist also derzeit noch Work in Progress (weiterhin in Arbeit) und wird gegebenenfalls zukünftig angepasst. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach selbst eure eigene Tier List teilen wollt, hinterlasst uns gerne Kommentare!

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld 1.0: Tier List zu allen 72 neuen Pals

Unsere Tier-List könnt ihr bequem auf dem Screenshot betrachten. Unterhalb des Screenshots gibt es dann eine Aufschlüsselung, warum wir uns bei einem Pal für einen Platz in den Top-Rängen entschieden haben.

Alle neuen Pals von Palworld 1.0 in einer Tier List mit den Stufen S bis E. Die Tier List wurde erstellt mittels des Tier-List-Builders von op.gg

S-Tier – Das sind die besten neuen Pals

Im S-Tier finden sich vor allem Pals, die in einem bestimmten Bereich eine Arbeitseignung von 8 haben und deshalb extrem nützliche Hilfskräfte bei den anfallenden Arbeiten in der Base sind. Durch die Erhöhung der maximalen Arbeitseignung können diese Pals nämlich die neue Obergrenze (Stufe 10) sogar ohne die neuen Technikbücher erreichen.

Hierzu zählen vor allem die folgenden Pals:

Dandilord (Aussaat)

Shaolong (Bewässerung)

Renjishi (Feuererzeugung)

Solenne (Handwerk)

Silvance (Arzneimittelproduktion)

Celesdir Noct (Holzfällen)

Aegidron (Bergbau)

Einige dieser Pals sind besonders gut, weil sie auch in anderen wichtigen Arbeitsbereichen eine hohe Eignung besitzen. Hier fallen vor allem Dandilord, Silvance und Renjishi auf.

Ergänzt wird das S-Tier unter anderem mit Knocklem Ignis, das zwar keine 8er‑Eignung besitzt, aber mit einer 7 in Bergbau und einer 7 in Transport gleich zwei wichtige Arbeitsbereiche hochklassig ausfüllt. Zudem ist es ein hervorragendes Pal für den Feuer-Einsatz, etwa beim Betätigen der Schmelze sowie im Kampf.

Ebenfalls im S-Tier ist Panthalus. Das ist das zweitschnellste Flug-Mount im Spiel (nur Jetdragon ist schneller) und gehört obendrein mit Dandilord und Shaolong zu den besten Kämpfern. Das beste neue Boden-Mount ist Ophydia. Es ist schnell, unter den neuen Pals einer der stärksten Angreifer und auch bei Base-Arbeiten eine nützliche Arbeitskraft.

Mycora schafft es bei uns ins S-Tier, weil es solide Arbeitseignungen mit einer äußerst nützlichen Aura kombiniert: Es erhöht die Arbeitseignung bei der Arzneimittelproduktion von allen anderen Pals in der Basis um eine Stufe.

A-Tier – Eine gute Wahl für verschiedene Situationen

Die Stars im A-Tier sind Eidrolon/Eidrolon Ignis, Gildra und Dualith/Dualith Noct, die zwar nicht mit den S-Tier-Pals mithalten können, aber ebenfalls gute Kämpfer sind und relativ hohe Eignungswerte in mehreren Bereichen besitzen. Die beiden Eidrolon-Varianten sind zudem empfehlenswerte Flug-Mounts.

Hinzukommen im A-Tier Starryon als schnelles Boden-Mount sowie einige gute Base-Arbeiter. Abgeschlossen wird das A-Tier durch Dupin, das einerseits ein guter Arbeiter ist und andererseits eine nützliche Partnerfähigkeit hat, die euch im Kampf verstärkt, wenn ihr unter 50 % Lebenspunkte übrig habt.

Diese Pals wurden höher bewertet, weil sie eine Besonderheit haben

Innerhalb der Tier List gibt es einige Pals, die auf den ersten Blick 1–2 Stufen weiter unten einsortiert werden müssen. Aufgrund ihrer Arbeits-Auren empfinden wir sie aber vor allem im Early- bis Mid-Game als so sinnvolle Rotations-Pals für eure Basis, dass sie mit leicht höheren Stufen belohnt wurden. Welche Pals das genau sind und was sie auszeichnet, zeigt die folgende Übersicht:

Pal Aura / Partnerfähigkeit Mycora Aura: Erhöht die Eignung bei der Arzneimittelproduktion von allen anderen Pals in der Basis um eine Stufe. Dupie Partnerfähigkeit: Wenn Dupie in eurem Team ist und euer Leben unter 50 % fällt, erzeugt es eine Explosion um euch herum und erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit um 30 %. Tetroise Aura: Erhöht die Eignung beim Bergbau von allen anderen Pals in der Basis um eine Stufe. Smokie Cryst Aura: Erhöht die Eignung beim Kühlen von allen anderen Pals in der Basis um eine Stufe. Puffolt Aura: Erhöht die Eignung bei der Stromerzeugung von allen anderen Pals in der Basis um eine Stufe. Clovee Aura: Erhöht die Eignung beim Aussähen von allen anderen Pals in der Basis um eine Stufe. Sekhmet Sekhmet erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit von Anubis um 20 % und kann obendrein dessen Effizienz erhöhen, wenn es ebenfalls an einer Werkbank o. Ä. arbeitet.

Falls ihr beispielsweise haufenweise gezüchtete Anubis in eurer Base ackern lasst, kann es sinnvoll sein, auch ein Sekhmet ans Fließband zu schicken.

Anubis selbst gehört in der aktuellen Meta zwar nicht mehr zu den absoluten Spitzen-Pals, ist aber trotzdem eine solide Ergänzung für euer Team bzw. eure Basis. Solltet ihr noch kein Anubis haben, den fleißigen Arbeiter aber verpflichten wollen, erfahrt ihr in diesem Guide auf MeinMMO, wie und wo ihr das Pal fangen könnt: Palworld: Anubis finden und züchten