Palworld: Eidrolon – Alles, was ihr zu seiner Location auf Sunreach Island wissen müsst

Eidrolon ist ein neuer Pal, der mit Version 1.0 zu Palworld kam. Wie ihr den Drachen finden und bezwingen könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wo findet man Eidrolon? Die Location von Eidrolon ist auf Sunreach Island (auf Deutsch: Sonnenhort Inseln) – den neuen schwebenden Inseln in Palworld 1.0. Dort zieht er zum einen an verschiedenen Orten seine Runden. Zum anderen wartet er an einem festen Spot als Alpha-Pal auf euch.

Eidrolons Location ist auf den Sonnenhort Inseln. Ihr findet die Inseln sehr weit süd-westlich vom Startgebiet.

Um direkten Zugang zu den Inseln freizuschalten, müsst ihr den siebten Turm – den Feybreak Tower – abschließen. Habt ihr das geschafft, könnt ihr zu den Sonnenhort Inseln reisen und Eidrolon dort aufspüren.

Kann ich auch zur Insel fliegen? Ja, das klappt tatsächlich. Wir haben die Sonnenhort Inseln mit einem Shadowbeak auf Level 53 erreicht. Dafür sind wir zuerst mit einem Surfent bis unter die am tiefsten gelegene Insel geschwommen. Dort haben wir im Wasser auf unser Flug-Pal gewechselt und konnten damit problemlos auf die Inseln hochfliegen.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Eidrolon fangen – So klappt es

Wie kann ich Eidrolon fangen? In der offenen Welt der Sonnenhort Inseln ist Eidrolon ein fliegendes Pal auf etwa Stufe 65 – also ein echt harter Brocken. Packt für den Kampf unbedingt eure stärksten Pals ein. Rüstet euch außerdem mit gutem Essen aus, das euren Angriff oder eure Verteidigung und die eurer Pals pusht.

Wenn ihr den Kampf abkürzen oder komplett umgehen wollt, könnt ihr schon früh eine starke Sphäre auf Eidrolon werfen – zum Beispiel eine Exotische, eine Soralit- oder sogar eine Paloxitsphäre. Mit etwas Glück findet ihr solche Sphären auf dem Boden der Inseln.

Exotische Sphäre: Freischaltung auf Stufe 58 im Technologie-Baum Fanggeschick 50

Soralitsphäre: Freischaltung auf Stufe 67 im Technologie-Baum Fanggeschick 58

Paloxitsphäre: Freischaltung auf Stufe 74 im Technologie-Baum Fanggeschick 64



Wer eine größere Herausforderung sucht, kann sich Eidrolon als Alpha-Pal mit der Stufe 69 auf Sunreach Island vorknöpfen. Ihr müsst ihn nicht lange suchen, denn sobald ihr in der Nähe seid, wird seine Position auf der Karte markiert, während er offen über das Gebiet fliegt.

Kann ich Eidrolon züchten? Ja, Eidrolon lässt sich auch über das Breeding-System züchten. Laut den neuesten Breeding-Listen gibt es etliche Kombinationen, um den Drachen aus zwei anderen Pals zu bekommen. Auf paldb.cc könnt ihr euch etwa alle Möglichkeiten anschauen. Wie das Breeding in Palworld generell funktioniert, erfahrt ihr in unserem Guide.

Habt ihr euch die neuen schwebenden Inseln schon genauer angeschaut? Und konntet ihr dort coole, neue Pals entdecken?

Eidrolon ist ein schneller Flug-Pal und macht sich auch als Kämpfer hervorragend in eurem Team. Mit dem Release der Version 1.0 hat das Survival-Spiel insgesamt 72 neue Pals bekommen. Damit ihr wisst, welche Begleiter sich am meisten lohnen, haben wir sie für euch in unserer Tier-List bewertet: Palworld 1.0: Tier List mit allen neuen Pals, die mit der Vollversion hinzukamen