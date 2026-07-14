Palworld 1.0: Astralym besiegen und fangen – Alles, was ihr dazu wissen müsst

Astralym ist einer der Endbosse von Palworld 1.0 und macht einiges her. Wie ihr ihn besiegt und was ihr zum Fangen wissen müsst, erfahrt ihr hier im Guide.

Wo findet man Astralym? Ihr findet den Endboss im Versiegelten Sanktum im Westen der Weltenbaum-Insel. Um die Insel überhaupt betreten zu können, müsst ihr zuvor alle Bosse in den Türmen besiegt, sowie die Quest von Panthalus abgeschlossen haben.

Hier findet ihr das Sanktum auf der Weltenbaum-Insel. | Map-Quelle: mapgenie.io

Durchquert das Sanktum und ihr trefft auf die Bosse Zenara und Astralym, die euch einen epischen Endkampf liefern und das Ende der Story von Palworld bilden.

Was ihr zu dem legendären Pal wissen solltet und wie ihr den Kampf meistert, zeigen wir euch.

Kann man Astralym fangen? Leider nein, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Sowohl Astralym als auch Zenara könnt ihr lediglich besiegen. Ob sich das in Zukunft ändern wird, ist derzeit unklar.

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So bereitet ihr euch auf den Kampf gegen Astralym vor

Zenara und Astralym machen es euch nicht leicht, daher solltet ihr einige Dinge beachten, bevor ihr euch zu ihnen in das Sanktum wagt:

Erreicht Level 80 mit eurem Charakter und euren Pals

Rüstet euch mit den besten Waffen und Rüstungen aus, die es gibt Die Leichte Antike Rüstung ist hier die beste Wahl, da sie die perfekte Balance zwischen Mobilität und Verteidigung liefert

Upgradet eure Pals an der Statue, um Lebenspunkte, Angriff und Verteidigung zu erhöhen

Da Astralym keine elementare Schwäche hat, aber euch alle verschiedenen Typen entgegenwirft, ist es egal, welchen Typ Pal ihr mitnehmt. Nehmt also einfach eure stärksten Lieblingspals mit den besten Skills und Werten, die ihr habt.

Tipp: Je nach Spielstil kann es sich lohnen, besonders schnelle Mount-Pals mitzunehmen, um den gnadenlosen Lasern und Attacken von Astralym möglichst einfach ausweichen zu können. Jetdragon ist dafür immer eine gute Wahl. Auch Bastigor kann sich lohnen, da er mit seinem Partnerskill auch angreifen kann, während ihr auf ihm reitet, und zudem meist hohe Lebens- und Attackewerte mitbringt.

Tipps und Tricks für den Kampf gegen Astralym

Der Kampf mag schwierig sein, da die beiden euch mit allerhand Lasern, AoE und Projektilen schier zuballern, es gibt aber ein paar Dinge, die euch das Leben erleichtern:

Bleibt möglichst immer in Bewegung, um Angriffen auszuweichen Viele Attacken überlappen, bleiben an Ort und Stelle oder bewegen sich in einer Linie fort Nutzt dafür Flug-Pals, wann immer möglich

Unterbrecht unbedingt die Auflade-Angriffe Seht ihr, dass einer der beiden Kraft sammelt, setzt alles daran, sie aufzuhalten, denn das tut unnötig weh Fokussiert dafür Flügel und Kopf und ballert Schaden, was das Zeug hält

Am Ende gibt es eine Ladeattacke, die euch nach kurzer Zeit das Leben auspustet Hebt euch hierfür eure stärksten Pals und Waffen auf, denn solltet ihr scheitern, wird es ärgerlich



Haltet ihr euch daran, solltet ihr die größten Probleme umgehen können.

In Palworld gibt es einen Haufen Pals, Ressourcen, Waffen und Features. Solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen, haben wir etliche Guides für euch verfasst, die euch passende Lösungen und Erklärungen liefern. Alle Guides findet ihr hier in der Übersicht: Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht